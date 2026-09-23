В США приостановят страхование Obamacare для более чем 760 тысяч человек из-за подозрений в мошенничестве

Администрация президента США Дональда Трампа приостанавливает медицинское страхование Obamacare для более чем 760 тыс. участников, регистрацию которых считает мошеннической или неправомерной. Власти рассчитывают вернуть около $2,2 млрд федеральных средств, сообщает Reuters, пишет УНН.

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Вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что речь идет как о людях, которые не соответствуют требованиям программы, так и о потенциально фиктивных получателях. Некоторые граждане могли быть зарегистрированы брокерами без их ведома.

В прошлом месяце Центры Medicare и Medicaid (CMS) уже отменили около 315 тыс. страховых планов из-за неподтвержденных документов и подозрений в неправомерной регистрации.

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CMS также заблокирует доступ примерно 569 брокерам и введет шестимесячный мораторий на регистрацию новых. По данным агентства, некоторые брокеры могли оформлять страхование без согласия людей или использовать недостоверные данные ради комиссионных.

Еще от 419 тыс. до 450 тыс. участников Obamacare дополнительно проверят на соответствие требованиям в отношении легального проживания и доходов.

По оценке CMS, несанкционированные регистрации могли привести к $6,6 млрд неправомерных федеральных расходов в 2026 году.

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