3 квітня, 14:25
В Україні пошкодження озимини сягають 12%, кісточкових культур – до 51%
3 квітня, 11:36
Вбивство військового ТЦК у Львові - митнику оголосили підозруPhoto
3 квітня, 11:30
росія випустила по Україні 542 дрони та 37 ракет за одну атаку - знешкоджено 515 безпілотників і 26 ракет
3 квітня, 11:17
Зеленський прагне чіткіших гарантій безпеки США і анонсував у документ відповіді на запитання, які є
Ексклюзив
3 квітня, 08:16
Чи скористається путін розколом Заходу - ризик удару по НАТО зростає
Ексклюзив
3 квітня, 07:41
Як правильно пекти великодню паску - пояснення священника
Ексклюзив
2 квітня, 14:00
США погрожують вийти з НАТО - які ризики для України та Європи
2 квітня, 12:18
Апеляція не врятувала - Насірову підтвердили вирок у справі на 2 млрд гривень
2 квітня, 11:14
Омріяна блогерська кар'єра і хайп на справі про смерть свого пацієнта: як скандальний лікар Русаков перетворює судовий процес на публічне шоу
Ексклюзив
2 квітня, 10:36
Подвійне оподаткування лізингу авіакомпаній загрожує знищенням цивільної авіації в країні
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Чи скористається путін розколом Заходу - ризик удару по НАТО зростає
Ексклюзив
3 квітня, 08:16 • 59789 перегляди
Як правильно пекти великодню паску - пояснення священника
Ексклюзив
3 квітня, 07:41 • 56358 перегляди
Трамп наказав виплатити зарплату всім працівникам Міністерства безпеки на тлі затяжного шатдауну

Президент США доручив Міністерству внутрішньої безпеки виплатити заборгованість персоналу за рахунок наявних коштів. Рішення ухвалене через конфлікт у Конгресі щодо бюджету та міграційної політики.

Трамп наказав виплатити зарплату всім працівникам Міністерства безпеки на тлі затяжного шатдауну

Президент США Дональд Трамп доручив виплатити зарплату решті співробітників Міністерства внутрішньої безпеки США (DHS), які залишалися без оплати через рекордно тривалий частковий шатдаун уряду. Про це повідомляє Reuters із посиланням на службову записку Білого дому, пише УНН.

Деталі

У документі Трамп наказав Міністерству внутрішньої безпеки разом з Адміністративно-бюджетним управлінням використати наявні кошти, пов’язані з функціями відомства, щоб компенсувати працівникам втрачену зарплату та пільги.

Цим я доручаю Міністру внутрішньої безпеки, у координації з Директором Адміністративно-бюджетного управління, використовувати кошти, які мають розумний та логічний зв’язок з функціями DHS, щоб забезпечити кожному співробітнику DHS компенсацію та пільги, які вони б мали отримати

– йдеться у записці президента.

Глухий кут у Конгресі зберігається

Рішення Трампа ухвалене на тлі затяжного конфлікту в Конгресі щодо фінансування DHS. Сенат уже підтримав законопроєкт про фінансування більшості структур міністерства до кінця фінансового року, однак Палата представників досі його не схвалила. Причиною суперечки залишаються розбіжності щодо імміграційної політики та фінансування прикордонних і міграційних служб.

Раніше адміністрація вже окремо відновила виплати для працівників TSA після того, як багатотижнева відсутність зарплати призвела до нестачі персоналу, довгих черг в аеропортах і масових прогулів. Тепер рішення поширили на інших співробітників DHS, зокрема в FEMA, Береговій охороні та кібербезпекових структурах.

У США вже ставлять питання щодо законності такого кроку

Водночас указ Трампа викликав нові питання про те, чи може президент самостійно перенаправляти бюджетні кошти без окремого голосування Конгресу. Саме це, ймовірно, стане одним із нових фронтів політичної суперечки навколо шатдауну.

Степан Гафтко

ПолітикаСвіт