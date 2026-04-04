Трамп наказав виплатити зарплату всім працівникам Міністерства безпеки на тлі затяжного шатдауну
Київ • УНН
Президент США доручив Міністерству внутрішньої безпеки виплатити заборгованість персоналу за рахунок наявних коштів. Рішення ухвалене через конфлікт у Конгресі щодо бюджету та міграційної політики.
Президент США Дональд Трамп доручив виплатити зарплату решті співробітників Міністерства внутрішньої безпеки США (DHS), які залишалися без оплати через рекордно тривалий частковий шатдаун уряду. Про це повідомляє Reuters із посиланням на службову записку Білого дому, пише УНН.
Деталі
У документі Трамп наказав Міністерству внутрішньої безпеки разом з Адміністративно-бюджетним управлінням використати наявні кошти, пов’язані з функціями відомства, щоб компенсувати працівникам втрачену зарплату та пільги.
Цим я доручаю Міністру внутрішньої безпеки, у координації з Директором Адміністративно-бюджетного управління, використовувати кошти, які мають розумний та логічний зв’язок з функціями DHS, щоб забезпечити кожному співробітнику DHS компенсацію та пільги, які вони б мали отримати
Глухий кут у Конгресі зберігається
Рішення Трампа ухвалене на тлі затяжного конфлікту в Конгресі щодо фінансування DHS. Сенат уже підтримав законопроєкт про фінансування більшості структур міністерства до кінця фінансового року, однак Палата представників досі його не схвалила. Причиною суперечки залишаються розбіжності щодо імміграційної політики та фінансування прикордонних і міграційних служб.
Раніше адміністрація вже окремо відновила виплати для працівників TSA після того, як багатотижнева відсутність зарплати призвела до нестачі персоналу, довгих черг в аеропортах і масових прогулів. Тепер рішення поширили на інших співробітників DHS, зокрема в FEMA, Береговій охороні та кібербезпекових структурах.
У США вже ставлять питання щодо законності такого кроку
Водночас указ Трампа викликав нові питання про те, чи може президент самостійно перенаправляти бюджетні кошти без окремого голосування Конгресу. Саме це, ймовірно, стане одним із нових фронтів політичної суперечки навколо шатдауну.
