29 березня, 13:23
Зеленський прибув до Йорданії та анонсував важливі зустрічіVideo
Ексклюзив
29 березня, 12:02
Між напругою та гармонією пройде тиждень з 30 березня по 5 квітня для всіх знаків Зодіаку
29 березня, 09:25
Затримки вступу України до НАТО - The Telegrah розкрило справжні причини
29 березня, 07:21
Як правильно підготуватись до Великодня - корисні правила і поради
28 березня, 17:19
Ексміністру Сольському обрали запобіжний захід за махінації з зерном - Кравченко
28 березня, 13:04
Генштаб підтвердив ураження "Фламінго" заводу "промсинтез" у самарській області рф
28 березня, 12:29
Україна та Катар підписали угоду про співпрацю в сфері оборони
28 березня, 11:56
"Це фейк": в Україні спростували інформацію про удар Ірану по складу з українцями в Дубаї
28 березня, 08:59
Зеленський: Україна щодня говорить з американцями і працює над тим, щоб мирні переговори були - будь-де
28 березня, 08:29
Зеленський продовжує турне регіоном Перської затоки - домовився з ОАЕ про співпрацю у сфері безпеки та оборониVideo
Рекордний шатдаун у США паралізував аеропорти та спричинив масові звільнення

Київ • УНН

 • 28 перегляди

Через 44 дні блокування бюджету 12% персоналу TSA не вийшли на роботу. Трамп підписав указ про виплати всупереч закону, поки Конгрес пішов на перерву.

Часткове припинення роботи уряду США стало найтривалішим в історії країни – воно триває вже 44 дні. Причиною залишається політичний глухий кут у Конгресі щодо фінансування Міністерства внутрішньої безпеки. Про це повідомляє BBC, пише УНН.

Деталі

Домовитися не вдалося навіть після кількох спроб: Сенат підтримав компроміс, але Палата представників його відхилила, а нову тимчасову ініціативу демократи не готові підтримати без змін до імміграційної політики.

Аеропорти паралізовані через нестачу персоналу

Наслідки вже відчутні по всій країні. У США почався хаос в аеропортах – тисячі співробітників служби безпеки TSA залишилися без зарплат і масово не виходять на роботу.

За офіційними даними, понад 12% персоналу відсутні на робочих місцях, а близько 500 агентів взагалі звільнилися. Відео з багатокілометровими чергами пасажирів швидко розлетілися соцмережами.

Влада намагається латати кризу силовиками

Щоб втримати контроль, до аеропортів направили агентів імміграційної служби. У Білому домі прямо визнають, що ситуація критична.

Нам потрібно забезпечити безпеку цих аеропортів. ICE там, щоб допомогти нашим братам і сестрам у TSA. Ми будемо там стільки, скільки їм потрібно

– заявив прикордонний секретар Том Гоман.

Рішення Трампа вже викликає суперечки

Президент Дональд Трамп підписав указ про виплату зарплат співробітникам, однак цей крок може викликати серйозні юридичні проблеми.

Мені здається, що це досить очевидне порушення закону, який забороняє витрачати гроші без рішення Конгресу

– зазначив професор права Джорджтаунського університету Джош Чафец.

Конгрес пішов на двотижневу перерву, тому швидкого вирішення ситуації не очікується. Це означає, що рекордний шатдаун може затягнутися ще більше, а його наслідки – лише посилюватимуться.

Степан Гафтко

