Рекордний шатдаун у США паралізував аеропорти та спричинив масові звільнення

Часткове припинення роботи уряду США стало найтривалішим в історії країни – воно триває вже 44 дні. Причиною залишається політичний глухий кут у Конгресі щодо фінансування Міністерства внутрішньої безпеки. Про це повідомляє BBC, пише УНН.

Домовитися не вдалося навіть після кількох спроб: Сенат підтримав компроміс, але Палата представників його відхилила, а нову тимчасову ініціативу демократи не готові підтримати без змін до імміграційної політики.

Наслідки вже відчутні по всій країні. У США почався хаос в аеропортах – тисячі співробітників служби безпеки TSA залишилися без зарплат і масово не виходять на роботу.

У США розпочалося часткове закриття уряду через суперечки щодо нагляду за імміграційною службою

За офіційними даними, понад 12% персоналу відсутні на робочих місцях, а близько 500 агентів взагалі звільнилися. Відео з багатокілометровими чергами пасажирів швидко розлетілися соцмережами.

Щоб втримати контроль, до аеропортів направили агентів імміграційної служби. У Білому домі прямо визнають, що ситуація критична.

Нам потрібно забезпечити безпеку цих аеропортів. ICE там, щоб допомогти нашим братам і сестрам у TSA. Ми будемо там стільки, скільки їм потрібно