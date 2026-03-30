Рекордний шатдаун у США паралізував аеропорти та спричинив масові звільнення
Через 44 дні блокування бюджету 12% персоналу TSA не вийшли на роботу. Трамп підписав указ про виплати всупереч закону, поки Конгрес пішов на перерву.
Часткове припинення роботи уряду США стало найтривалішим в історії країни – воно триває вже 44 дні. Причиною залишається політичний глухий кут у Конгресі щодо фінансування Міністерства внутрішньої безпеки. Про це повідомляє BBC, пише УНН.
Деталі
Домовитися не вдалося навіть після кількох спроб: Сенат підтримав компроміс, але Палата представників його відхилила, а нову тимчасову ініціативу демократи не готові підтримати без змін до імміграційної політики.
Аеропорти паралізовані через нестачу персоналу
Наслідки вже відчутні по всій країні. У США почався хаос в аеропортах – тисячі співробітників служби безпеки TSA залишилися без зарплат і масово не виходять на роботу.
За офіційними даними, понад 12% персоналу відсутні на робочих місцях, а близько 500 агентів взагалі звільнилися. Відео з багатокілометровими чергами пасажирів швидко розлетілися соцмережами.
Влада намагається латати кризу силовиками
Щоб втримати контроль, до аеропортів направили агентів імміграційної служби. У Білому домі прямо визнають, що ситуація критична.
Нам потрібно забезпечити безпеку цих аеропортів. ICE там, щоб допомогти нашим братам і сестрам у TSA. Ми будемо там стільки, скільки їм потрібно
Рішення Трампа вже викликає суперечки
Президент Дональд Трамп підписав указ про виплату зарплат співробітникам, однак цей крок може викликати серйозні юридичні проблеми.
Мені здається, що це досить очевидне порушення закону, який забороняє витрачати гроші без рішення Конгресу
Конгрес пішов на двотижневу перерву, тому швидкого вирішення ситуації не очікується. Це означає, що рекордний шатдаун може затягнутися ще більше, а його наслідки – лише посилюватимуться.
