Рекордный шатдаун в США парализовал аэропорты и привел к массовым увольнениям

Частичное прекращение работы правительства США стало самым продолжительным в истории страны – оно длится уже 44 дня. Причиной остается политический тупик в Конгрессе относительно финансирования Министерства внутренней безопасности. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.

Договориться не удалось даже после нескольких попыток: Сенат поддержал компромисс, но Палата представителей его отклонила, а новую временную инициативу демократы не готовы поддержать без изменений в иммиграционной политике.

Последствия уже ощутимы по всей стране. В США начался хаос в аэропортах – тысячи сотрудников службы безопасности TSA остались без зарплат и массово не выходят на работу.

По официальным данным, более 12% персонала отсутствуют на рабочих местах, а около 500 агентов вообще уволились. Видео с многокилометровыми очередями пассажиров быстро разлетелись по соцсетям.

Чтобы удержать контроль, в аэропорты направили агентов иммиграционной службы. В Белом доме прямо признают, что ситуация критическая.

Нам нужно обеспечить безопасность этих аэропортов. ICE там, чтобы помочь нашим братьям и сестрам в TSA. Мы будем там столько, сколько им нужно