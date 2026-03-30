Рекордный шатдаун в США парализовал аэропорты и привел к массовым увольнениям
Киев • УНН
Из-за 44 дней блокировки бюджета 12% персонала TSA не вышли на работу. Трамп подписал указ о выплатах вопреки закону, пока Конгресс ушел на перерыв.
Частичное прекращение работы правительства США стало самым продолжительным в истории страны – оно длится уже 44 дня. Причиной остается политический тупик в Конгрессе относительно финансирования Министерства внутренней безопасности. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.
Детали
Договориться не удалось даже после нескольких попыток: Сенат поддержал компромисс, но Палата представителей его отклонила, а новую временную инициативу демократы не готовы поддержать без изменений в иммиграционной политике.
Аэропорты парализованы из-за нехватки персонала
Последствия уже ощутимы по всей стране. В США начался хаос в аэропортах – тысячи сотрудников службы безопасности TSA остались без зарплат и массово не выходят на работу.
В США началось частичное закрытие правительства из-за споров о надзоре за иммиграционной службой16.02.26, 01:09 • 10610 просмотров
По официальным данным, более 12% персонала отсутствуют на рабочих местах, а около 500 агентов вообще уволились. Видео с многокилометровыми очередями пассажиров быстро разлетелись по соцсетям.
Власти пытаются латать кризис силовиками
Чтобы удержать контроль, в аэропорты направили агентов иммиграционной службы. В Белом доме прямо признают, что ситуация критическая.
Нам нужно обеспечить безопасность этих аэропортов. ICE там, чтобы помочь нашим братьям и сестрам в TSA. Мы будем там столько, сколько им нужно
Решение Трампа уже вызывает споры
Президент Дональд Трамп подписал указ о выплате зарплат сотрудникам, однако этот шаг может вызвать серьезные юридические проблемы.
Мне кажется, что это довольно очевидное нарушение закона, который запрещает тратить деньги без решения Конгресса
Конгресс ушел на двухнедельный перерыв, поэтому быстрого разрешения ситуации не ожидается. Это означает, что рекордный шатдаун может затянуться еще больше, а его последствия – только усиливаться.
Министерство внутренней безопасности США приостановило работу из-за споров о финансировании14.02.26, 20:59 • 6528 просмотров