Рекордный шатдаун в США парализовал аэропорты и привел к массовым увольнениям

Киев • УНН

 • 3418 просмотра

Из-за 44 дней блокировки бюджета 12% персонала TSA не вышли на работу. Трамп подписал указ о выплатах вопреки закону, пока Конгресс ушел на перерыв.

Частичное прекращение работы правительства США стало самым продолжительным в истории страны – оно длится уже 44 дня. Причиной остается политический тупик в Конгрессе относительно финансирования Министерства внутренней безопасности. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.

Детали

Договориться не удалось даже после нескольких попыток: Сенат поддержал компромисс, но Палата представителей его отклонила, а новую временную инициативу демократы не готовы поддержать без изменений в иммиграционной политике.

Аэропорты парализованы из-за нехватки персонала

Последствия уже ощутимы по всей стране. В США начался хаос в аэропортах – тысячи сотрудников службы безопасности TSA остались без зарплат и массово не выходят на работу.

По официальным данным, более 12% персонала отсутствуют на рабочих местах, а около 500 агентов вообще уволились. Видео с многокилометровыми очередями пассажиров быстро разлетелись по соцсетям.

Власти пытаются латать кризис силовиками

Чтобы удержать контроль, в аэропорты направили агентов иммиграционной службы. В Белом доме прямо признают, что ситуация критическая.

Нам нужно обеспечить безопасность этих аэропортов. ICE там, чтобы помочь нашим братьям и сестрам в TSA. Мы будем там столько, сколько им нужно

– заявил пограничный секретарь Том Гоман.

Решение Трампа уже вызывает споры

Президент Дональд Трамп подписал указ о выплате зарплат сотрудникам, однако этот шаг может вызвать серьезные юридические проблемы.

Мне кажется, что это довольно очевидное нарушение закона, который запрещает тратить деньги без решения Конгресса

– отметил профессор права Джорджтаунского университета Джош Чафец.

Конгресс ушел на двухнедельный перерыв, поэтому быстрого разрешения ситуации не ожидается. Это означает, что рекордный шатдаун может затянуться еще больше, а его последствия – только усиливаться.

Степан Гафтко

