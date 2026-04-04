Трамп приказал выплатить зарплату всем сотрудникам Министерства безопасности на фоне затяжного шатдауна

Президент США Дональд Трамп поручил выплатить зарплату остальным сотрудникам Министерства внутренней безопасности США (DHS), которые оставались без оплаты из-за рекордно длительного частичного шатдауна правительства. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на служебную записку Белого дома, пишет УНН.

Детали

В документе Трамп приказал Министерству внутренней безопасности совместно с Административно-бюджетным управлением использовать имеющиеся средства, связанные с функциями ведомства, чтобы компенсировать работникам потерянную зарплату и льготы.

Этим я поручаю Министру внутренней безопасности, в координации с Директором Административно-бюджетного управления, использовать средства, имеющие разумную и логическую связь с функциями DHS, чтобы обеспечить каждому сотруднику DHS компенсацию и льготы, которые они должны были получить – говорится в записке президента.

Тупик в Конгрессе сохраняется

Решение Трампа принято на фоне затяжного конфликта в Конгрессе относительно финансирования DHS. Сенат уже поддержал законопроект о финансировании большинства структур министерства до конца финансового года, однако Палата представителей до сих пор его не одобрила. Причиной спора остаются разногласия относительно иммиграционной политики и финансирования пограничных и миграционных служб.

Ранее администрация уже отдельно возобновила выплаты для работников TSA после того, как многонедельное отсутствие зарплаты привело к нехватке персонала, длинным очередям в аэропортах и массовым прогулам. Теперь решение распространили на других сотрудников DHS, в частности в FEMA, Береговой охране и кибербезопасных структурах.

В США уже ставят вопрос о законности такого шага

В то же время указ Трампа вызвал новые вопросы о том, может ли президент самостоятельно перенаправлять бюджетные средства без отдельного голосования Конгресса. Именно это, вероятно, станет одним из новых фронтов политического спора вокруг шатдауна.

