Трамп приказал выплатить зарплату всем сотрудникам Министерства безопасности на фоне затяжного шатдауна
Киев • УНН
Президент США поручил Министерству внутренней безопасности выплатить задолженность персоналу за счет имеющихся средств. Решение принято из-за конфликта в Конгрессе по бюджету и миграционной политике.
Президент США Дональд Трамп поручил выплатить зарплату остальным сотрудникам Министерства внутренней безопасности США (DHS), которые оставались без оплаты из-за рекордно длительного частичного шатдауна правительства. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на служебную записку Белого дома, пишет УНН.
Детали
В документе Трамп приказал Министерству внутренней безопасности совместно с Административно-бюджетным управлением использовать имеющиеся средства, связанные с функциями ведомства, чтобы компенсировать работникам потерянную зарплату и льготы.
Этим я поручаю Министру внутренней безопасности, в координации с Директором Административно-бюджетного управления, использовать средства, имеющие разумную и логическую связь с функциями DHS, чтобы обеспечить каждому сотруднику DHS компенсацию и льготы, которые они должны были получить
Тупик в Конгрессе сохраняется
Решение Трампа принято на фоне затяжного конфликта в Конгрессе относительно финансирования DHS. Сенат уже поддержал законопроект о финансировании большинства структур министерства до конца финансового года, однако Палата представителей до сих пор его не одобрила. Причиной спора остаются разногласия относительно иммиграционной политики и финансирования пограничных и миграционных служб.
Ранее администрация уже отдельно возобновила выплаты для работников TSA после того, как многонедельное отсутствие зарплаты привело к нехватке персонала, длинным очередям в аэропортах и массовым прогулам. Теперь решение распространили на других сотрудников DHS, в частности в FEMA, Береговой охране и кибербезопасных структурах.
В США уже ставят вопрос о законности такого шага
В то же время указ Трампа вызвал новые вопросы о том, может ли президент самостоятельно перенаправлять бюджетные средства без отдельного голосования Конгресса. Именно это, вероятно, станет одним из новых фронтов политического спора вокруг шатдауна.
