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Трамп перед выборами раздаёт американцам $2,35 млрд — Reuters

Киев • УНН

 • 6978 просмотра

Администрация Трампа выплатит по $90 более чем 20 млн участникам программы Medicare Part B. Ранее почти 950 тысячам человек выплатили по $500.

Трамп перед выборами раздаёт американцам $2,35 млрд — Reuters

Президент США Дональд Трамп направляет 2,35 миллиарда долларов прямых выплат миллионам американцев всего за несколько недель до выборов 3 ноября, которые определят, сохранит ли его Республиканская партия контроль над Конгрессом. Об этом сообщает Reuters, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что инициатива Трампа предусматривает единовременную выплату в размере 90 долларов для 20,8 млн американцев, зарегистрированных в программе Medicare Part B, являющейся частью медицинского страхования правительственной программы здравоохранения для пожилых людей.

Большинство из ... американцев, зарегистрированных в программе Medicare, не получат этих выплат. Люди с низким уровнем дохода, чьи взносы по части B покрываются программой, люди с высоким уровнем дохода, которые платят дополнительный взнос, а также те, кто зарегистрирован в частных программах Medicare Advantage, не будут иметь права на получение помощи

- говорится в статье.

Указывается, что это уже не первая финансовая инициатива администрации Трампа накануне выборов. Ранее почти 950 тысячам американцев, которые покупают медицинскую страховку через государственный портал Healthcare.gov, начали выплачивать по 500 долларов.

"Белый дом утверждает, что эти выплаты являются возмещением за то, что он называет чрезмерными сборами, установленными во времена бывшего президента-демократа Джо Байдена", — пишет издание.

Напомним

По информации Reuters, администрация президента США Дональда Трампа приостановила медицинское страхование Obamacare для более чем 760 тыс. участников, регистрацию которых считает мошеннической или неправомерной. Власти рассчитывают вернуть около $2,2 млрд федеральных средств.

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Вадим Хлюдзинский

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