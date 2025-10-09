Підконтрольний рф сербський НПЗ не отримав відстрочки і стикається з санкціями США

$41.400.09
48.140.04
ukenru
09:40 • 10821 перегляди
Вірус наступає – ціни кусаються. Як аптечне правило “найдешевшого аналога” рятує ваш гаманець
Ексклюзив
09:10 • 16429 перегляди
“Законопроєкт приховають”: що буде із законом про штрафи для посадовців за неявку на виклик до Ради після вето Зеленського
08:36 • 12725 перегляди
Створення Кіберсил ЗСУ підтримав парламент: що відомо про структуру
08:06 • 13740 перегляди
Українська делегація вирушає до США наступного тижня: Зеленський назвав теми переговорів
Ексклюзив
07:35 • 22513 перегляди
Десятирічні розслідування НАБУ: ознака неефективності чи прихованого інтересу?
07:20 • 14464 перегляди
Удари рф знищили понад половину видобутку газу в Україні - Bloomberg
05:56 • 15066 перегляди
Одещину вночі рф атакувала дронами: 5 постраждалих, є пошкодження у порту та перебої зі світломPhotoVideo
9 жовтня, 01:15 • 16506 перегляди
"Історичне досягнення": Нетаньяху та Трамп привітали один одного з мирною угодою та домовилися про зустріч в Ізраїлі
8 жовтня, 19:17 • 26454 перегляди
З якими країнами Україна планує запровадити множинне громадянство: уряд визначив критерії
8 жовтня, 18:01 • 48680 перегляди
Розлучитися через "Дію" можна буде вже у 2026 році
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+12°
3.5м/с
90%
745мм
Популярнi новини
БпЛА атакували Волгоградську область: горять об'єкти паливно-енергетичного комплексуPhoto9 жовтня, 01:52 • 31007 перегляди
В Україні посиляться дощі: прогноз погоди на сьогодніPhoto9 жовтня, 03:56 • 9776 перегляди
Тарифи принесли мир у світ: Трамп заявив, що його економічна стратегія зупиняє війни9 жовтня, 04:10 • 14370 перегляди
Toyota збирається випустити "перші у світі" повністю твердотільні акумулятори для електрокарів06:16 • 7542 перегляди
ООН скоротить чверть миротворців у дев'яти гарячих точках світу через брак коштів07:24 • 12523 перегляди
Публікації
Вірус наступає – ціни кусаються. Як аптечне правило “найдешевшого аналога” рятує ваш гаманець09:40 • 10821 перегляди
“Законопроєкт приховають”: що буде із законом про штрафи для посадовців за неявку на виклик до Ради після вето Зеленського
Ексклюзив
09:10 • 16431 перегляди
Десятирічні розслідування НАБУ: ознака неефективності чи прихованого інтересу?
Ексклюзив
07:35 • 22513 перегляди
"Нові штами - лише варіації Омікрону": вірусолог розповіла про форму Covid-19 "Франкенштейн"
Ексклюзив
8 жовтня, 13:46 • 59345 перегляди
Тетяна Бережна може стати віцепрем'єркою України з гуманітарної політики: фракція підтримала її кандидатуру8 жовтня, 12:14 • 65027 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Олексій Гончаренко
Віктор Орбан
Беньямін Нетаньягу
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Чернігівська область
Державний кордон України
Угорщина
Реклама
УНН Lite
Джордж Клуні пояснив, чому виховує своїх дітей у сільській місцевості8 жовтня, 16:22 • 25777 перегляди
Кріштіану Роналду став першим футболістом-мільярдером в історії8 жовтня, 07:42 • 43155 перегляди
Трамп розкритикував рішення запросити Bad Bunny як хедлайнера на шоу Супербоулу7 жовтня, 11:00 • 57116 перегляди
Селена Гомес поділилася зворушливим відео з власного весілля6 жовтня, 18:42 • 58730 перегляди
Тейлор Свіфт відповіла кількома словами на запитання, коли відбудеться її весілля4 жовтня, 11:30 • 109706 перегляди
Актуальне
Лікарські засоби
MIM-104 Patriot
NASAMS
IRIS-T
ChatGPT

Підконтрольний рф сербський НПЗ не отримав відстрочки і стикається з санкціями США

Київ • УНН

 • 1096 перегляди

Сербська нафтова компанія NIS, яка частково належить росії, не змогла отримати черговий дозвіл на відстрочку від американських санкцій. Це ставить під загрозу закупівлю палива для єдиного нафтопереробного заводу країни.

Підконтрольний рф сербський НПЗ не отримав відстрочки і стикається з санкціями США

Підконтрольна рф сербська нафтова компанія NIS не змогла домогтися чергового дозволу на відстрочку від американських санкцій, заявила компанія в четвер, що поставило під загрозу закупівлю палива для єдиного нафтопереробного заводу та найбільшого імпортера цієї балканської країни, повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

США ввели санкції проти NIS, одного з останніх російських енергетичних активів, що залишилися в Європі, в січні, що є частиною більш масштабної стратегії з ізоляції російських енергетичних активів.

Серія дозволів на відстрочку відклала запровадження санкцій до четверга, коли NIS заявила, що подальших відстрочок не передбачається.

"Спеціальна ліцензія Міністерства фінансів США, яка забезпечує безперебійну роботу, поки не продовжена", - ідеться в заяві компанії.

"Газпром нефть" володіє 44,9% акцій NIS, а інвестиційний підрозділ "Газпрому" - близько 11,3%. Частка сербського уряду становить 29,9%.

Компанія NIS, яка постачає бензин приблизно на 350 автозаправних станцій у Сербії, у четвер спробувала заспокоїти споживачів. Компанія заявила, що забезпечила достатню кількість нафти для продовження роботи свого нафтопереробного заводу в Панчевому, неподалік Белграда, річною потужністю 4,8 млн тонн.

Директор із роздрібних продажів компанії Бояна Радоєвич заявила, що автозаправні станції продовжать роботу у звичайному режимі.

"Немає жодних обмежень на кількість палива, яку люди можуть забрати, тому немає потреби створювати запаси", - сказала Радоєвич.

У своїй заяві NIS зазначила, що клієнти зможуть використати динари (місцеву валюту) після припинення платежів за міжнародними кредитними картками. Компанія заявила, що виконає договірні зобов'язання перед діловими партнерами.

Як повідомив трейдер, NIS забезпечує близько 80% потреб Сербії в дизельному паливі та бензині, а також понад 90% потреб в авіапаливі та мазуті.

Сербія імпортує нафту трубопроводом JANAF з Хорватії. У середу компанія JANAF заявила, що США продовжили ліцензію на транспортування нафти до Сербії до 15 жовтня. Однак поки що неясно, чи буде дозволено NIS приймати додаткові поставки.

Сербській нафтовій компанії, пов’язаній з рф, дали лише 4 дні відстрочки від санкцій25.09.25, 23:58 • 5132 перегляди

Юлія Шрамко

ЕкономікаНовини Світу
Газпром
Reuters
Белград
Сербія
Хорватія
Сполучені Штати Америки