Підконтрольний рф сербський НПЗ не отримав відстрочки і стикається з санкціями США
Київ • УНН
Сербська нафтова компанія NIS, яка частково належить росії, не змогла отримати черговий дозвіл на відстрочку від американських санкцій. Це ставить під загрозу закупівлю палива для єдиного нафтопереробного заводу країни.
Підконтрольна рф сербська нафтова компанія NIS не змогла домогтися чергового дозволу на відстрочку від американських санкцій, заявила компанія в четвер, що поставило під загрозу закупівлю палива для єдиного нафтопереробного заводу та найбільшого імпортера цієї балканської країни, повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
США ввели санкції проти NIS, одного з останніх російських енергетичних активів, що залишилися в Європі, в січні, що є частиною більш масштабної стратегії з ізоляції російських енергетичних активів.
Серія дозволів на відстрочку відклала запровадження санкцій до четверга, коли NIS заявила, що подальших відстрочок не передбачається.
"Спеціальна ліцензія Міністерства фінансів США, яка забезпечує безперебійну роботу, поки не продовжена", - ідеться в заяві компанії.
"Газпром нефть" володіє 44,9% акцій NIS, а інвестиційний підрозділ "Газпрому" - близько 11,3%. Частка сербського уряду становить 29,9%.
Компанія NIS, яка постачає бензин приблизно на 350 автозаправних станцій у Сербії, у четвер спробувала заспокоїти споживачів. Компанія заявила, що забезпечила достатню кількість нафти для продовження роботи свого нафтопереробного заводу в Панчевому, неподалік Белграда, річною потужністю 4,8 млн тонн.
Директор із роздрібних продажів компанії Бояна Радоєвич заявила, що автозаправні станції продовжать роботу у звичайному режимі.
"Немає жодних обмежень на кількість палива, яку люди можуть забрати, тому немає потреби створювати запаси", - сказала Радоєвич.
У своїй заяві NIS зазначила, що клієнти зможуть використати динари (місцеву валюту) після припинення платежів за міжнародними кредитними картками. Компанія заявила, що виконає договірні зобов'язання перед діловими партнерами.
Як повідомив трейдер, NIS забезпечує близько 80% потреб Сербії в дизельному паливі та бензині, а також понад 90% потреб в авіапаливі та мазуті.
Сербія імпортує нафту трубопроводом JANAF з Хорватії. У середу компанія JANAF заявила, що США продовжили ліцензію на транспортування нафти до Сербії до 15 жовтня. Однак поки що неясно, чи буде дозволено NIS приймати додаткові поставки.
Сербській нафтовій компанії, пов’язаній з рф, дали лише 4 дні відстрочки від санкцій25.09.25, 23:58 • 5132 перегляди