Взрыв произошел на оборонном заводе в Сербии: пострадали пятеро работников

На оборонном заводе "Krušik" в Валево в Сербии сегодня утром произошел взрыв, пять работников пострадали, со ссылкой на заявление предприятия сообщает РТС, пишет УНН.

Детали

"В компании HK "Krušik" a.d. Valjevo сегодня утром около 7:40 во время регулярных работ по прессованию пентрита сработал усилитель зажигания на прессе, в результате чего один работник получил порезы, а у четырех работников наблюдаются симптомы звона в ушах", - говорится в сообщении завода Krušik.

Работников направили в больницу Валево для оказания медицинской помощи и проверки слуха.

Добавим, Валево расположено примерно в 100 километрах к юго-западу от столицы Сербии Белграда.

Справка

Krušik, по данным на сайте завода, основан в 1939 году как частный завод по производству боеприпасов, затем перешел в государственную собственность. Сообщается, что завод, имеющий "большие традиции в создании и производстве боеприпасов" продал более 15 миллионов товаров в 70 странах.