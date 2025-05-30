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Вибух стався на оборонному заводі у Сербії: постраждали п'ятеро працівників

Київ • УНН

 • 430 перегляди

На оборонному заводі "Krušik" у Сербії стався вибух під час робіт із пресування пентриту. П'ятеро працівників отримали поранення та були госпіталізовані для надання медичної допомоги.

Вибух стався на оборонному заводі у Сербії: постраждали п'ятеро працівників

На оборонному заводі "Krušik" у Валєво в Сербії сьогодні вранці стався вибух, п'ятеро працівників постраждали, з посиланням на заяву підприємства повідомляє РТС, пише УНН.

Деталі

"У компанії HK "Krušik" a.d. Valjevo сьогодні вранці близько 7:40 під час регулярних робіт із пресування пентриту спрацював підсилювач запалювання на пресі, у результаті чого один працівник отримав порізи, а у чотирьох працівників спостерігаються симптоми дзвону у вухах", - ідеться в повідомленні заводу Krušik.

Працівників направили до лікарні Валєво для надання медичної допомоги та перевірки слуху.

Додамо, Валєво розташоване приблизно за 100 кілометрів на південний захід від столиці Сербії Белграда.

Довідково

Krušik, за даними на сайті заводу, заснований у 1939 році як приватний завод з виробництва боєприпасів, потім перейшов у державну власність. Повідомляється, що завод, що має "великі традиції в створенні та виробництві боєприпасів" продав понад 15 мільйонів товарів у 70 країнах.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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