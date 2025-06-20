FIFA запретила московскому "Локомотиву" регистрировать новых футболистов: причины и последствия для российского футбола

Московский "Локомотив" получил трансферный бан на три года за отказ выплачивать компенсацию ФК "Мариуполь" за трансфер предателя Марка Рене Мампасси. Также Спортивный арбитражный суд обязал оплатить "Мариуполю" 50 тыс. евро за трансфер игрока. Об этом сообщил вице-президент "Мариуполя" Андрей Санин, передает УНН.

Детали

Друзья, наверное, вы видели несколько дней назад новость о том, что московский "Локомотив" окончательно проиграл дело против нашего клуба по делу Марка Рене Мампасси? Добавлю немножко бэкграунда, это дело тянется еще с 2022 года. Футбольные функционеры этого клуба российской премьер-лиги отказались уплачивать обязательные по регламенту FIFA платежи, необходимость уплаты которых возникает при трансфере молодого футболиста. Российский футбол ничем не отличается от российской политики, где постоянная ложь, искажение фактов и цинизм высшей пробы являются прямыми инструментами влияния. Поэтому мотивация и аргументация юристов "Локомотива" также была полна уродливых "фактов" - якобы "Мариуполь уже российский город, он не подпадает под юрисдикцию УАФ, футбольный клуб "Мариуполь" окончательно уничтожен и он не существует как "субъект футбола" - написал Санин.

Он отметил, что сначала юристы "Мариуполя" выиграли это дело в Палате разрешения споров FIFA, а затем "отбили" российскую апелляцию в Спортивном арбитражном суде (CAS).

И если кто-то считает, что русские хотя бы когда-нибудь признают свои ошибки, то он глубоко ошибается. Поэтому вот закономерный результат трех лет борьбы против российского искажения реальности, со вчерашнего дня московский "Локомотив" получил бан на регистрацию игроков. Мариуполь был, есть и будет украинским славным городом. И я верю, что наступит то время, когда ФК "Мариуполь" вновь появится на футбольной карте Украины - добавил Санин.

Дополнение

Марк Рене Мампасси - украинский и российский футболист конголезского происхождения является воспитанником донецкого "Шахтера". С 2019 по 2021 год выступал в аренде в "Мариуполе", а 17 декабря 2021 года перешел за 3 млн в московский "Локомотив".

Не люблю легких путей. Чем сложнее, тем интереснее. Понимал, что будет критика. Но если тренер "Шахтера" не видел меня в составе, я решил попробовать зайти с другой стороны. Я могу понять людей, они же не знают всей ситуации. Высказывают свое мнение. Все это стимулирует меня доказать всем, что я сделал правильный выбор - говорил тогда Мампасси в комментарии российским "СМИ".

В феврале 2022 года Мампасси, после ускоренной процедуры получения российского паспорта, был заявлен на сайте РПЛ как гражданин россии.

После трансфера защитника в "Локомотив" "Мариуполь" требовал у российского клуба финансовой компенсации за то, что подготовил футболиста. В конце концов, FIFA обязала "Локомотив" выплатить украинскому клубу 50 тыс. евро. Однако россияне отказались платить и подали апелляцию в Спортивный арбитражный суд, но CAS ее отклонил.

В решении суда указывается, что "апелляция, поданная "Локомотивом", остается без удовлетворения, а решение Палаты разрешения споров Футбольного трибунала FIFA остается в силе".

В самом "Локомотиве" заявили, что "ФК "Мариуполь", который в соответствии с открытыми источниками де-факто не выступает ни в одном соревновании, тем не менее, через иностранных представителей обратился в дисциплинарный комитет FIFA, чтобы принудительно исполнить решение CAS в отношении ФК "Локомотив".

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Наш клуб, получив решение CAS, еще в мае обратился в РФС, чтобы футбольный союз со своей стороны направил запрос в FIFA, чтобы выяснить статус футбольного клуба "Мариуполь", существует ли вообще эта организация как субъект футбола. Однако, несмотря на наличие указанного выше запроса, дисциплинарный комитет FIFA по заявлению иностранных представителей ФК "Мариуполь" открывает производство по делу в отношении "Локомотива" о невыполнении решения CAS. Через четыре минуты после открытия этого дела FIFA принимает решение о применении запрета на регистрацию игроков. Учитывая сроки рассмотрения, а также отсутствие ответа относительно статуса ФК "Мариуполь", считаем данное решение абсолютно немотивированным и соответствующим общей тенденции в отношении российских клубов. Несмотря на принятое решение, ФК "Локомотив" намерен довести до дисциплинарного комитета FIFA свою позицию и добиться разъяснений относительно принятого решения. Мы уверены в том, что ситуация разрешится в ближайшее время, и запрет будет снят - говорится в заявлении клуба.

Отметим, что после начала полномасштабного вторжения в 2022 году, в связи с разрушением клубной инфраструктуры и оккупацией Мариуполя в результате вторжения в Украину российских войск, "Мариуполь" приостановил свое участие в чемпионате Украины и в сезоне 2022/23 участия не принимал.

Однако, по решению УАФ было решено закрепить за "Мариуполем" и "Десной", которая также приостановила выступления в УПЛ, места в чемпионате.

На сайте FIFA указывается, что "Локомотиву" запрещено с 18 июня 2025 года регистрировать новых игроков в течение трех лет.

В марте 2022 года УЕФА решила отстранить российские клубы от выступлений в еврокубках.

Напомним

Президент FIFA Джанни Инфантино во время конгресса УЕФА в сербском Белграде высказался за возвращение россии в международный футбол. Президент УЕФА Александер Чеферин сказал, что пока продолжается российская агрессия против Украины этого не будет.