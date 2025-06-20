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FIFA заборонила московському "локомотиву" реєструвати нових футболістів: причини та наслідки для російського футболу

Київ • УНН

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московський "локомотив" отримав трирічний трансферний бан та зобов'язаний виплатити ФК "Маріуполь" 50 тис. євро за трансфер Марка Рене Мампассі. Це рішення Спортивного арбітражного суду підтвердило попереднє рішення FIFA, незважаючи на апеляції росіян.

FIFA заборонила московському "локомотиву" реєструвати нових футболістів: причини та наслідки для російського футболу

московський "локомотив" отримав трансферний бан на три роки за відмову виплачувати компенсацію ФК "Маріуполь" за трансфер зрадника Марка Рене Мампассі. Також Спортивний арбітражний суд зобов’язав сплатити "Маріуполю" 50 тис. євро за трансфер гравця. Про це повідомив віце-президент "Маріуполя" Андрій Санін, передає УНН.

Деталі

Друзі, мабуть, ви бачили декілька днів тому новину про то, що московський "локомотив" остаточно програв справу проти нашого клубу у справі Марка Рене Мампассі? Додам трошки бекграунду, ця справа тягнеться ще з 2022 року. Футбольні функціонери цього клубу російської прем’єр-ліги відмовилися сплачувати обов’язкові за регламентом FIFA платежі, необхідність сплати котрих виникає при трансфері молодого футболіста.  російський футбол нічим не відрізняється від російської політики, де постійна брехня, перекручування фактів  та цинізм вищого ґатунку є прямими інструментами впливу. Тому мотивація та аргументація юристів "локомотива" також була сповнена потворних "фактів" - нібито "Маріуполь вже російське місто, воно не підпадає під юрисдикцію УАФ, футбольний клуб "Маріуполь" остаточно знищено та він не існує як "суб’єкт футболу"

- написав Санін.

Він зазначив, що спочатку юристи "Маріуполя" виграли цю справу в Палаті вирішення спорів FIFA, а потім "відбили" російську апеляцію в Спортивному арбітражному суді (CAS).

І якщо хтось вважає, що росіяни хоча б колись признають свої помилки, то він глибоко помиляється. Тому ось закономірний результат трьох років боротьби проти російського спотворення реальності, з учорашнього дня московський "локомотив" отримав бан на реєстрацію гравців. Маріуполь був, є і буде українським славетним містом. І я вірю, що настане той час, коли ФК "Маріуполь" знов з’явиться на футбольній мапі України

- додав Санін.

Доповнення

Марк Рене Мампассі - український і російський футболіст конголезького походження  є вихованцем донецького "Шахтаря". З 2019 по 2021 рік виступав в оренді в "Маріуполі", а 17 грудня 2021 року перейшов з 3 млн до московського "локомотиву".

Не люблю легких шляхів. Чим складніше, тим цікавіше. Розумів, що буде критика. Але якщо тренер "Шахтаря" не бачив мене в складі, я вирішив спробувати зайти з іншого боку. Я можу зрозуміти людей, вони ж не знають усієї ситуації. Висловлюють свою думку. Усе це стимулює мене довести всім, що я зробив правильний вибір

- казав тоді Мампассі в коментарі російським «ЗМІ».

В лютому 2022 року Мампассі, після прискореної процедури отримання російського паспорта, був заявлений на сайті РПЛ як громадянин росії.

Після трансферу захисника до "локомотиву" "Маріуполь" вимагав у російського клубу фінансової компенсації за те, що підготував футболіста. Зрештою, FIFA зобов'язала "локомотив" виплатити українському клубу 50 тис. євро. Однак росіяни відмовилися платити та подали апеляцію до Спортивного арбітражного суду, але CAS її відхилив.

В рішенні суду вказується, що "апеляція, подана "локомотивом", залишається без задоволення, а рішення Палати вирішення спорів Футбольного трибуналу FIFA залишається в силі".

В самому "локомотиві" заявили, що "ФК "Маріуполь", який відповідно до відкритих джерел де-факто не виступає в жодному змаганні, проте через іноземних представників звернувся до дисциплінарного комітету FIFA, щоб примусово виконати рішення CAS щодо ФК "локомотив".

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Наш клуб, отримавши рішення CAS, ще в травні звернувся до РФС, щоб футбольна спілка зі свого боку надіслала запит до FIFA, щоб з'ясувати статус футбольного клубу "Маріуполь", чи існує взагалі ця організація як суб'єкт футболу. Проте, незважаючи на наявність зазначеного вище запиту, дисциплінарний комітет FIFA за заявою іноземних представників ФК "Маріуполь" відкриває провадження у справі щодо "локомотива" про невиконання рішення CAS. Через чотири хвилини після відкриття цієї справи FIFA ухвалює рішення про застосування заборони на реєстрацію гравців. З огляду на терміни розгляду, а також відсутність відповіді щодо статусу ФК "Маріуполь", вважаємо дане рішення абсолютно невмотивованим і таким, що відповідає загальній тенденції щодо російських клубів. Незважаючи на ухвалене рішення, ФК "локомотив" має намір довести до дисциплінарного комітету FIFA свою позицію і домогтися роз'яснень щодо ухваленого рішення. Ми впевнені в тому, що ситуація вирішиться найближчим часом, і заборону буде знято

- йдеться в заяві клубу.

Зазначимо, що після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році, у зв'язку з руйнуванням клубної інфраструктури та окупацією Маріуполя в результаті вторгнення в Україну російських військ, "Маріуполь" призупинив свою участь у чемпіонаті України і в сезоні 2022/23 участі не брав.

Проте, за рішенням УАФ було вирішено закріпити за "Маріуполем" та "Десною", яка також призупинила виступи в УПЛ, місця у чемпіонаті.

На сайті FIFA вказується, що "локомотиву" заборонено з 18 червня 2025 року реєструвати нових гравців протягом трьох років.

В березні 2022 року УЄФА вирішила відсторонити російські клуби від виступів у єврокубках.

Нагадаємо

Президент FIFA Джанні Інфантіно під час конгресу УЄФА в сербському Белграді висловився за повернення росії до міжнародного футболу. Президент УЄФА Александер Чеферін сказав, що поки триває російська агресія проти України цього не буде.

Павло Башинський

Павло Башинський

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