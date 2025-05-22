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Сербии нужны "реальные реформы", чтобы рассчитывать на вступление в ЕС - Каллас

Киев • УНН

 • 444 просмотра

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас заявила, что Сербия должна провести реальные реформы, в том числе в вопросе борьбы с коррупцией для продвижения на пути в ЕС. Кроме того, в Евросоюзе критикуют власть страны за усиление связей с россией.

Сербии нужны "реальные реформы", чтобы рассчитывать на вступление в ЕС - Каллас

Сербия должна провести "реальные реформы", в том числе в вопросе борьбы с коррупцией, чтобы обеспечить продвижение ее заявки на членство в ЕС. Об этом заявила глава внешнеполитического ведомства Европейского Союза Кая Каллас, сообщает The Guardian, передает УНН.

Детали

Каллас в четверг посетила Белград для встреч с политическими лидерами, включая президента Александра Вучича, который балансирует между более тесными связями с ЕС и традиционными контактами с россией.

В начале более широкого турне по Балканам она призвала к "действиям... для доказательства и поддержки" стратегических амбиций Сербии по вступлению в ЕС.

Именно реформы позволят Сербии продвигаться по пути ЕС

 — подчеркнула Каллас.

Визит главы внешнеполитического ведомства ЕС состоялся после месяцев широкомасштабных студенческих протестов, вызванных обвалом бетонного навеса на железнодорожной станции Нови-Сад, в результате которого погибли 16 человек.

Многие обвиняли в катастрофе на станции, которую Вучич открыл в 2022 году после реконструкции, глубоко коррумпированный менеджмент этой балканской страны.

Напомним

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что его страна остается преданной своему плану вступления в Европейский Союз и хочет ускорить свою заявку на членство. Это заявление прозвучало на фоне недовольства Запада из-за поездки сербского лидера в москву на 9 мая.

Лилия Набока

Лилия Набока

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