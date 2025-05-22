Сербии нужны "реальные реформы", чтобы рассчитывать на вступление в ЕС - Каллас
Киев • УНН
Глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас заявила, что Сербия должна провести реальные реформы, в том числе в вопросе борьбы с коррупцией для продвижения на пути в ЕС. Кроме того, в Евросоюзе критикуют власть страны за усиление связей с россией.
Сербия должна провести "реальные реформы", в том числе в вопросе борьбы с коррупцией, чтобы обеспечить продвижение ее заявки на членство в ЕС. Об этом заявила глава внешнеполитического ведомства Европейского Союза Кая Каллас, сообщает The Guardian, передает УНН.
Детали
Каллас в четверг посетила Белград для встреч с политическими лидерами, включая президента Александра Вучича, который балансирует между более тесными связями с ЕС и традиционными контактами с россией.
В начале более широкого турне по Балканам она призвала к "действиям... для доказательства и поддержки" стратегических амбиций Сербии по вступлению в ЕС.
Именно реформы позволят Сербии продвигаться по пути ЕС
Визит главы внешнеполитического ведомства ЕС состоялся после месяцев широкомасштабных студенческих протестов, вызванных обвалом бетонного навеса на железнодорожной станции Нови-Сад, в результате которого погибли 16 человек.
Многие обвиняли в катастрофе на станции, которую Вучич открыл в 2022 году после реконструкции, глубоко коррумпированный менеджмент этой балканской страны.
Напомним
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что его страна остается преданной своему плану вступления в Европейский Союз и хочет ускорить свою заявку на членство. Это заявление прозвучало на фоне недовольства Запада из-за поездки сербского лидера в москву на 9 мая.