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Сербії потрібні "реальні реформи", щоб розраховувати на вступ до ЄС - Каллас

Київ • УНН

 • 756 перегляди

Глава зовнішньополітичного відомства ЄС Кая Каллас заявила, що Сербія має провести реальні реформи, у тому числі у питанні боротьби з корупцією задля просування на шляху до ЄС. Крім того, у Євросоюзі критику.ть владу країни за посилення зв'язків з росією.

Сербії потрібні "реальні реформи", щоб розраховувати на вступ до ЄС - Каллас

Сербія має провести "реальні реформи", у тому числі у питанні боротьби з корупцією, щоб забезпечити просування її заявки на членство до ЄС. Про це заявила глава зовнішньополітичного відомства Європейського Союзу Кая Каллас, повідомляє The Guardian, передає УНН.

Деталі

Каллас у четвер відвідала Белград для зустрічей із політичними лідерами, включаючи президента Олександра Вучича, який балансує між тіснішими зв'язками з ЄС та традиційними контактами з росією.

На початку ширшого турне Балканами вона закликала до "дій... для доказу та підтримки" стратегічних амбіцій Сербії щодо вступу до ЄС.

Саме реформи дозволять Сербії просуватися шляхом ЄС

 — наголосила Каллас.

Візит очільниці зовнішньополітичного відомства ЄС відбувся після місяців широкомасштабних студентських протестів, спричинених обвалом бетонного навісу на залізничній станції Нові-Сад, внаслідок якого загинуло 16 людей.

Багато хто звинувачував у катастрофі на станції, яку Вучич відкрив у 2022 році після реконструкції, глибоко корумпований менеджмент цієї балканської країни.

Нагадаємо

Президент Сербії Александр Вучич заявив, що його країна залишається відданою своєму плану вступу до Європейського Союзу та хоче пришвидшити свою заявку на членство. Ця заява прозвучала на тлі невдоволення Заходу через поїздку сербського лідера до москви на 9 травня.

Лілія Набока

Лілія Набока

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