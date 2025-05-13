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CNN: Келлог і Віткофф збираються до Стамбула на очікувані переговори України та рф, можливе приєднання Трампа тисне на путіна
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Вучич запевнив ЄС у прагненні Сербії пришвидшити вступ попри візит до москви

Київ • УНН

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Президент Сербії Вучич заявив про відданість країни вступу до ЄС, попри невдоволення Заходу через його візит до москви 9 травня. Белград прагне пришвидшити інтеграцію та відкрити нові розділи переговорів.

Вучич запевнив ЄС у прагненні Сербії пришвидшити вступ попри візит до москви

Президент Сербії Александр Вучич заявив, що його країна залишається відданою своєму плану вступу до Європейського Союзу та хоче пришвидшити свою заявку на членство. Ця заява прозвучала на тлі невдоволення Заходу через поїзду сербського лідера до москви на 9 травня, передає УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

Вучич відвідав росію 8 та 9 травня, щоб бути присутнім на параді з нагоди 80-ї річниці завершення Другої світової війни. Там він також зустрівся з російським диктатором володимиром путіним та президентом Китаю Сі Цзіньпіном.

Після зустрічі з президентом Європейської Ради Антоніо Коштою, у вівторок Вучич заявив, що Белград хоче пришвидшити свою європейську інтеграцію та відкрити більше розділів переговорів з блоком.

"Атмосфера (в ЄС)... не зовсім чудова, я переконаний, що через поїздку до москви, але... я вірю, що Європа матиме розуміння до прогресу, заснованого на заслугах", – сказав він.

Між Брюсселем і москвою

росія є історичним православним союзником Сербії та основним постачальником природного газу, тоді як "Газпром" та "Газпромнафта" також є власниками сербської нафтової компанії NIS.

москва також підтримує Белград у його протидії незалежності Косово, її колишньої південної провінції.

Уряд Сербії на чолі з прем'єром Вучевичем відправлено у відставку19.03.25, 13:28 • 41464 перегляди

Вучич, якого вже кілька місяців турбують антикорупційні протести, рушійною силою яких є студенти, пообіцяв, що уряд працюватиме над впровадженням реформ, необхідних для вступу до ЄС.

Сербія повинна викорінити корупцію, реформувати судову систему, законодавство про ЗМІ та вибори, налагодити зв'язки з Косово та узгодити свою зовнішню політику з політикою блоку, включаючи запровадження санкцій проти росії за вторгнення в Україну.

"Ключовим елементом нашої спільної зовнішньої та безпекової політики є чітке засудження жорстокого вторгнення росії в Україну та підтримка України в досягненні справедливого та тривалого миру", – сказав Кошта через перекладача.

Посадовці Європейського Союзу неодноразово закликали президентів країн, які прагнуть вступити до ЄС, включаючи Вучича, уникати московських святкувань перемоги у Другій світовій війні. Кошта сказав, що він "радий чути", що членство в ЄС залишається головним пріоритетом Сербії.

"Що потрібно зробити... це свобода ЗМІ, придушення корупції та вдосконалення виборчого законодавства", - зазначив Кошта.

З-поміж країн Західних Балкан Сербія, Чорногорія, Північна Македонія, Албанія та Боснія отримали статус кандидата на членство в ЄС. Косово відстає в цьому плані відстає.

Доповнення

Профспілки Сербії вперше приєднаються до протесту, організованого студентськими лідерами у четвер, через шість місяців після трагедії на залізничній станції, яка спровокувала масові демонстрації проти корупції.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

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