Президент Сербии Александр Вучич заявил, что его страна остается приверженной своему плану вступления в Европейский Союз и хочет ускорить свою заявку на членство. Это заявление прозвучало на фоне недовольства Запада из-за поездки сербского лидера в москву на 9 мая, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Вучич посетил россию 8 и 9 мая, чтобы присутствовать на параде по случаю 80-й годовщины завершения Второй мировой войны. Там он также встретился с российским диктатором владимиром путиным и президентом Китая Си Цзиньпином.

После встречи с президентом Европейского Совета Антонио Коштой, во вторник Вучич заявил, что Белград хочет ускорить свою европейскую интеграцию и открыть больше разделов переговоров с блоком.

"Атмосфера (в ЕС)... не совсем замечательная, я убежден, что из-за поездки в москву, но... я верю, что Европа будет иметь понимание к прогрессу, основанному на заслугах", – сказал он.

Между Брюсселем и москвой

россия является историческим православным союзником Сербии и основным поставщиком природного газа, тогда как "Газпром" и "Газпромнефть" также являются владельцами сербской нефтяной компании NIS.

москва также поддерживает Белград в его противодействии независимости Косово, ее бывшей южной провинции.

Правительство Сербии во главе с премьером Вучевичем отправлено в отставку

Вучич, которого уже несколько месяцев беспокоят антикоррупционные протесты, движущей силой которых являются студенты, пообещал, что правительство будет работать над внедрением реформ, необходимых для вступления в ЕС.

Сербия должна искоренить коррупцию, реформировать судебную систему, законодательство о СМИ и выборах, наладить связи с Косово и согласовать свою внешнюю политику с политикой блока, включая введение санкций против россии за вторжение в Украину.

"Ключевым элементом нашей общей внешней политики и политики безопасности является четкое осуждение жестокого вторжения россии в Украину и поддержка Украины в достижении справедливого и длительного мира", – сказал Кошта через переводчика.

Должностные лица Европейского Союза неоднократно призывали президентов стран, стремящихся вступить в ЕС, включая Вучича, избегать московских празднований победы во Второй мировой войне. Кошта сказал, что он "рад слышать", что членство в ЕС остается главным приоритетом Сербии.

"Что нужно сделать... это свобода СМИ, подавление коррупции и совершенствование избирательного законодательства", - отметил Кошта.

Из стран Западных Балкан Сербия, Черногория, Северная Македония, Албания и Босния получили статус кандидата на членство в ЕС. Косово отстает в этом плане отстает.

Дополнение

Профсоюзы Сербии впервые присоединятся к протесту, организованному студенческими лидерами в четверг, через шесть месяцев после трагедии на железнодорожной станции, которая спровоцировала массовые демонстрации против коррупции.