У Белграді масштабні протести: студенти вимагають справедливості після трагедії на вокзалі в Нові-Саді
Київ • УНН
Тисячі протестувальників зібралися у центрі Белграда. Вони вимагають оприлюднення документів та покарання винних у корупції, що призвела до трагедії в Нові-Саді.
Центр Белграда перетворився на арену масштабних протестів – тисячі демонстрантів, переважно студенти, зібралися напередодні запланованих на вихідні акцій. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
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Дехто подолав сотні кілометрів пішки або на велосипедах, аби приєднатися до руху, який може стати наймасовішим за останні десятиліття.
Учасників зустрічали оваціями та національними прапорами. Вулиці заповнили звуки автомобільних сигналів і рев моторів сотень байкерів, які стали на бік протестувальників. Уздовж центрального бульвару Теразіє белградські студенти розстелили червону доріжку, символічно вітаючи прибулих.
Протести спалахнули ще в грудні після трагедії в Нові-Саді, де обвал даху залізничного вокзалу забрав життя 15 людей. Демонстранти звинувачують владу в корупції, що стала причиною катастрофи. Вони вимагають оприлюднення офіційних документів і покарання винних.
Президент Александар Вучич запевнив, що поліція буде діяти стримано, проте порушників порядку затримають. Влада очікує до 80 000 учасників протестів, тоді як організатори прогнозують ще більшу кількість.
Водночас прихильники Вучича розбили табір у центрі Белграда, оточивши його тракторами. Прем’єр-міністр, який готується до відставки, заявив, що поліція втрутиться у разі насильства.
Нагадаємо
1 листопада 2024 року на залізничному вокзалі в Нові-Саді обвалився бетонний навіс, загинуло 15 осіб, ще близько 30 поранено.
Прокуратура Нові-Сада висунула обвинувачення 13 особам, включаючи ексміністра транспорту, через обвал даху на вокзалі.
Обвал даху на вокзалі в Сербії: висунуто звинувачення 13 людям, серед них - ексміністр транспорту31.12.24, 11:57 • 18469 переглядiв