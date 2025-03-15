В Белграде масштабные протесты: студенты требуют справедливости после трагедии на вокзале в Нови-Саде
Киев • УНН
Тысячи протестующих собрались в центре Белграда. Они требуют обнародования документов и наказания виновных в коррупции, приведшей к трагедии в Нови-Саде.
Центр Белграда превратился в арену масштабных протестов – тысячи демонстрантов, преимущественно студенты, собрались в преддверии запланированных на выходные акций. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
Некоторые преодолели сотни километров пешком или на велосипедах, чтобы присоединиться к движению, которое может стать самым массовым за последние десятилетия.
Участников встречали овациями и национальными флагами. Улицы заполнили звуки автомобильных сигналов и рев моторов сотен байкеров, которые стали на сторону протестующих. Вдоль центрального бульвара Теразие белградские студенты расстелили красную дорожку, символически приветствуя прибывших.
Протесты вспыхнули еще в декабре после трагедии в Нови-Саде, где обвал крыши железнодорожного вокзала унес жизни 15 человек. Демонстранты обвиняют власти в коррупции, ставшей причиной катастрофы. Они требуют обнародования официальных документов и наказания виновных.
Президент Александар Вучич заверил, что полиция будет действовать сдержанно, однако нарушителей порядка задержат. Власти ожидают до 80 000 участников протестов, тогда как организаторы прогнозируют еще большее количество.
В то же время сторонники Вучича разбили лагерь в центре Белграда, окружив его тракторами. Премьер-министр, который готовится к отставке, заявил, что полиция вмешается в случае насилия.
Напомним
1 ноября 2024 года на железнодорожном вокзале в Нови-Саде обвалился бетонный навес, погибло 15 человек, еще около 30 ранены.
Прокуратура Нови-Сада выдвинула обвинения 13 лицам, включая экс-министра транспорта, из-за обвала крыши на вокзале.
Обвал крыши на вокзале в Сербии: предъявлены обвинения 13 лицам, среди которых - экс-министр транспорта31.12.24, 11:57 • 18469 просмотров