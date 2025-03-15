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В Белграде масштабные протесты: студенты требуют справедливости после трагедии на вокзале в Нови-Саде

Киев • УНН

 • 18034 просмотра

Тысячи протестующих собрались в центре Белграда. Они требуют обнародования документов и наказания виновных в коррупции, приведшей к трагедии в Нови-Саде.

В Белграде масштабные протесты: студенты требуют справедливости после трагедии на вокзале в Нови-Саде

Центр Белграда превратился в арену масштабных протестов – тысячи демонстрантов, преимущественно студенты, собрались в преддверии запланированных на выходные акций. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Некоторые преодолели сотни километров пешком или на велосипедах, чтобы присоединиться к движению, которое может стать самым массовым за последние десятилетия. 

Участников встречали овациями и национальными флагами. Улицы заполнили звуки автомобильных сигналов и рев моторов сотен байкеров, которые стали на сторону протестующих. Вдоль центрального бульвара Теразие белградские студенты расстелили красную дорожку, символически приветствуя прибывших. 

Протесты вспыхнули еще в декабре после трагедии в Нови-Саде, где обвал крыши железнодорожного вокзала унес жизни 15 человек. Демонстранты обвиняют власти в коррупции, ставшей причиной катастрофы. Они требуют обнародования официальных документов и наказания виновных. 

Президент Александар Вучич заверил, что полиция будет действовать сдержанно, однако нарушителей порядка задержат. Власти ожидают до 80 000 участников протестов, тогда как организаторы прогнозируют еще большее количество. 

В то же время сторонники Вучича разбили лагерь в центре Белграда, окружив его тракторами. Премьер-министр, который готовится к отставке, заявил, что полиция вмешается в случае насилия. 

Напомним

1 ноября 2024 года на железнодорожном вокзале в Нови-Саде обвалился бетонный навес, погибло 15 человек, еще около 30 ранены.

Прокуратура Нови-Сада выдвинула обвинения 13 лицам, включая экс-министра транспорта, из-за обвала крыши на вокзале.

Обвал крыши на вокзале в Сербии: предъявлены обвинения 13 лицам, среди которых - экс-министр транспорта31.12.24, 11:57 • 18469 просмотров

Юлия Котвицкая

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