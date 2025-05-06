Детали кампании кремля к 9 мая в Европе и Америке с мотопробегами, "бессмертными полками", бумажными гвоздиками сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины, пишет УНН.

Государство-агрессор россия активизирует сеть агентов влияния в преддверии так называемого "дня победы" - в столицах многих государств мира кремль планирует провести ряд информационно-пропагандистских мероприятий - сообщили в ГУР в соцсетях.

Детали

По данным ГУР, в Праге - митинг "За восстановление отношений с рф" и акцию "80-летие освобождения от фашизма. Мы не можем иметь мир". Указанные мероприятия запланированы в столице Чехии на 7-8 мая 2025 года. Организатор - антиправительственное пророссийское движение "Ne zakladnam CR". На 9 мая 2025 года представители указанной организации будут ходить по центральным улицам Праги с целью якобы "чествования жертв" Второй мировой войны. Ряд мероприятий по всей стране, направленных на глорификацию "красной армии", также запланировали чешские коммунисты.

В Софии, как указано, представители организации "русский дом в Болгарии" 9 мая 2025 года планируют провести пропагандистскую акцию "георгиевская ленточка".

6 мая 2025 в Брюсселе "русский дом" намерен засесть за круглым столом "о борьбе, которую солидарно, совместно с народами россии и других республик советского союза вели бельгийцы, голландцы и люксембуржцы", сообщили в разведке.

В Лондоне московиты, по данным ГУР, планируют театрализованное воссоздание событий 1945 года. В Варшаве - акцию "стена памяти", которую организовывает "русский дом".

В Бухаресте, как сообщается, посольство рф организовывает возложение цветов "неизвестному солдату", чтобы использовать публичное мероприятие для пропагандистских речей. Также в Румынии россияне пытаются привлечь широкую аудиторию, включая детей, к акции "Укрась свои окна символами победы". В рамках этой информационной кампании в соцсетях распространяют советско-российские "победобесные" мотивы и символику.

11 мая 2025 года в итальянской Вероне "русский дом" хочет провести международный форум "память победителей", указали в разведке.

"В большинстве европейских стран 9 мая 2025 года также запланирована выгодная россии акция "Европейский проект мира", - отметили в ГУР.

В Торонто, Монреале и других крупных городах Канады, как сообщается, российские агенты влияния, оформленные как общественная организация "бессмертный полк", намерены провести автомобильные и мотоциклетные пробеги с советско-российской символикой, тематические концерты, мастер-классы по созданию бумажных букетов гвоздики, трансляции советских тематических мультфильмов и фильмов, а также принять участие в организованном телеканалом государства-агрессора "россия 1" музыкальном "бессмертном полку".

Пропагандистские марши "бессмертный полк" запланированы в пригороде Вашингтона (США), Мюнхене (Германия), Торонто (Канада), Белграде (Сербия), Неаполе и Генуе (Италия) и других городах, указали в ГУР.

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