В российском городе кемерово к празднику 9 мая одевают младенцев в форму солдат Красной армии времен Второй мировой войны. Об этом сообщили российские Telegram-каналы, передает УНН.

Детали

Медсестры областного роддома пошили миниатюрные пилотки и плащи, в которых одели младенцев перед выпиской. Эту акцию посвятили 80-й годовщине победы советского союза во Второй мировой войне.

В роддоме отметили: каждая мать сама может выбрать наряд для младенца. Это может быть пилотка, маскировочный плащ или нарядный конверт.

Контекст

В россии день победы 9 мая имеет сакральное значение: его празднуют пафосно с военными парадами, салютами и культом советских военачальников. Однако в отличие от стран Европы, где вспоминают всех погибших в войне, а основным лозунгом является "Никогда снова", россияне пытаются продемонстрировать свою "военную мощь", а лозунгом является "Можем повторить".

Особенно сакральное значение для россиян 9 мая приобрело после агрессии против Украины в 2014 и 2022 годах. российская пропаганда рассказывала о мифических "украинских нацистах" и "преследовании героев-фронтовиков".

В оккупированном Мариуполе к 9 мая устанавливают памятник оккупантам