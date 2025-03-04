В оккупированном Мариуполе к 9 мая устанавливают памятник оккупантам
Киев • УНН
В временно оккупированном Мариуполе возле парка Петровского строят монумент "Мариуполь - город военной славы". На стеле с гранитной колонной и гербом рф планируют изобразить российских оккупантов 2022 года.
В временно оккупированном Мариуполе продолжаются работы по созданию монумента российским убийцам. Памятник планируют открыть к "дню победы" 9 мая. Об этом сообщила Мариупольская городская рада, пишет УНН.
В оккупированном городе пытаются успеть возвести монумент "Мариуполь - город военной славы" к 9 мая. Пропагандистский объект строят у парка Петровского
Городская рада отмечает, что захватчики планируют возвести гранитную колонну на постаменте, увенчанную гербом россии. Кроме того, на стеле планируют изобразить российских оккупантов, которые в 2022 году уничтожали мирный Мариуполь.
Напоминаем
Ранее городская рада сообщала, что под видом так называемых "восстановительных работ" захватчики начали демонтаж исторического центра Мариуполя, разрушая здания, имеющие культурно-историческую ценность. Как отмечается, значительная часть города была уничтожена массированными обстрелами еще во время активных боевых действий в 2022 году. Теперь же оккупанты добивают архитектурное наследие города.