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В оккупированном Мариуполе к 9 мая устанавливают памятник оккупантам

Киев • УНН

 • 19100 просмотра

В временно оккупированном Мариуполе возле парка Петровского строят монумент "Мариуполь - город военной славы". На стеле с гранитной колонной и гербом рф планируют изобразить российских оккупантов 2022 года.

В оккупированном Мариуполе к 9 мая устанавливают памятник оккупантам

В временно оккупированном Мариуполе продолжаются работы по созданию монумента российским убийцам. Памятник планируют открыть к "дню победы" 9 мая. Об этом сообщила Мариупольская городская рада, пишет УНН.

В оккупированном городе пытаются успеть возвести монумент "Мариуполь - город военной славы" к 9 мая. Пропагандистский объект строят у парка Петровского

- говорится в сообщении.

Городская рада отмечает, что захватчики планируют возвести гранитную колонну на постаменте, увенчанную гербом россии. Кроме того, на стеле планируют изобразить российских оккупантов, которые в 2022 году уничтожали мирный Мариуполь.

Напоминаем

Ранее городская рада сообщала, что под видом так называемых "восстановительных работ" захватчики начали демонтаж исторического центра Мариуполя, разрушая здания, имеющие культурно-историческую ценность. Как отмечается, значительная часть города была уничтожена массированными обстрелами еще во время активных боевых действий в 2022 году. Теперь же оккупанты добивают архитектурное наследие города.

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