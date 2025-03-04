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У окупованому Маріуполі до 9 травня встановлюють пам’ятник окупантам

Київ • УНН

 • 19168 перегляди

У тимчасово окупованому Маріуполі біля парку Петровського будують монумент "Маріуполь - місто військової слави". На стелі з гранітною колоною та гербом рф планують зобразити російських окупантів 2022 року.

У окупованому Маріуполі до 9 травня встановлюють пам’ятник окупантам

У тимчасово окупованому Маріуполі тривають роботи зі створення монумента російським вбивцям. Пам’ятник планують відкрити до "дня перемоги" 9 травня. Про це повідомила Маріупольська міська рада, пише УНН.

В окупованому місті намагаються встигнути звести монумент "Маріуполь - місто військової слави" до 9 травня. Пропагандистський об'єкт будують біля парку Петровського

- йдеться в повідомленні.

Міськрада зазначає, що загарбники планують звести гранітну колону на постаменті, увінчану гербом росії. Крім того, на стелі планують зобразити російських окупантів, які у 2022 році знищували мирний Маріуполь.

Нагадаємо

Раніше міськрада повідомляла, що під виглядом так званих "відновлювальних робіт" загарбники розпочали демонтаж історичного центру Маріуполя, руйнуючи будівлі, які мають культурно-історичну цінність. Як зазначається, значну частину міста було знищено масованими обстрілами ще під час активних бойових дій у 2022 році. Тепер же окупанти добивають архітектурне надбання міста.

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