У окупованому Маріуполі до 9 травня встановлюють пам’ятник окупантам

У тимчасово окупованому Маріуполі тривають роботи зі створення монумента російським вбивцям. Пам’ятник планують відкрити до "дня перемоги" 9 травня. Про це повідомила Маріупольська міська рада, пише УНН.

В окупованому місті намагаються встигнути звести монумент "Маріуполь - місто військової слави" до 9 травня. Пропагандистський об'єкт будують біля парку Петровського - йдеться в повідомленні.

Міськрада зазначає, що загарбники планують звести гранітну колону на постаменті, увінчану гербом росії. Крім того, на стелі планують зобразити російських окупантів, які у 2022 році знищували мирний Маріуполь.

Нагадаємо

Раніше міськрада повідомляла, що під виглядом так званих "відновлювальних робіт" загарбники розпочали демонтаж історичного центру Маріуполя, руйнуючи будівлі, які мають культурно-історичну цінність. Як зазначається, значну частину міста було знищено масованими обстрілами ще під час активних бойових дій у 2022 році. Тепер же окупанти добивають архітектурне надбання міста.