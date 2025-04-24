У кемерово немовлят одягають у форму солдатів до 9 травня: фото

У російському місті кемерово до свята 9 травня одягають немовлят у форму солдатів Червоної армії часів Другої світової війни. Про це повідомили російські Telegram-канали, передає УНН.

Деталі

Медсестри обласного пологового будинку пошили мініатюрні пілотки та плащі, у яких одягнули немовлят перед випискою. Цю акцію присвятили 80-й річниці перемоги радянського союзу у Другій світовій війні.

У пологовому будинку зазначили: кожна мати сама може вибрати вбрання для немовляти. Це може бути пілотка, маскувальний плащ або ошатний конверт.

Контекст

У росії день перемоги 9 травня має сакральне значення: його святкують пафосно із військовими парадами, салютами та культом радянських воєначальників. Однак на відміну від країн Європи, де згадують всіх загиблих у війні, а основним гаслом є "Ніколи знову", росіяни намагаються продемонструвати свою "військову міць", а гаслом є "Можемо повторити".

Особливо сакрального значення для росіян 9 травня набуло після агресії проти України в 2014 і 2022 роках. російська пропаганда розповідала про міфічних "українських нацистів" і "переслідування героїв-фронтовиків".

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