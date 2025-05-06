"Бєссмєртні полки", мотопробіги і паперові гвоздики: ГУР пролило світло на кампанію кремля по світу до 9 травня

Деталі кампанії кремля до 9 травня у Європі й Америці з мотопробігами, "бєссмєртними полками", паперовими гвоздиками повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України, пише УНН.

Держава-агресор росія активізує мережу агентів впливу напередодні так званого "дня побєди" - у столицях багатьох держав світу кремль планує провести низку інформаційно-пропагандистських заходів - повідомили у ГУР у соцмережах.

Деталі

За даними ГУР, у Празі - мітинг "За відновлення відносин з рф" та акцію "80-річчя звільнення від фашизму. Ми не можемо мати мир". Вказані заходи заплановані у столиці Чехії на 7-8 травня 2025 року. Організатор - антиурядовий проросійський рух "Ne zakladnam CR". На 9 травня 2025 року представники вказаної організації ходитимуть центральними вулицями Праги з метою нібито "вшанування жертв" Другої світової війни. Низку заходів по всій країні, спрямованих на глорифікацію "красной армії", також запланували чеські комуністи.

У Софії, як вказано, представники організації "русскій дом в Болгарії" 9 травня 2025 року планують провести пропагандистську акцію "ґєорґієвская лєнточка".

6 травня 2025 у Брюсселі "русскій дом" має намір засісти за круглим столом "о борьбє, которую солідарно, совмєстно с народамі россіі і другіх рєспублік совєтского союза вєлі протів корічнєвой чуми ХХ вєка бєльґійци, ґолландци і люксємбуржци", повідомили у розвідці.

У Лондоні московити, за даними ГУР, планують театралізоване відтворення подій 1945 року. У Варшаві - акцію "стєна памяті", яку організовує "русскій дом".

У Бухаресті, як повідомляється, посольство рф організовує покладання квітів "нєізвєстному солдату", аби використати публічний захід для пропагандистських промов. Також у Румунії росіяни намагаються залучити широку аудиторію, включно з дітьми, до акції "Прикрась свої вікна символами перемоги". У межах цієї інформаційної кампанії в соцмережах поширюють радянсько-російські "побєдобєсні" мотиви та символіку.

11 травня 2025 року в італійській Вероні "русскій дом" хоче провести міжнародний форум "память побєдітєлєй", вказали у розвідці.

"У більшості європейських країн 9 травня 2025 року також запланована вигідна росії акція "Європейський проект миру", - зазначили у ГУР.

У Торонто, Монреалі та інших великих містах Канади, як повідомляється, російські агенти впливу, оформлені як громадська організація "бєссмєртний полк", мають намір провести автомобільні та мотоциклетні пробіги з радянсько-російською символікою, тематичні концерти, майстер-класи зі створення паперових букетів гвоздики, трансляції радянських тематичних мультфільмів та фільмів, а також взяти участь в організованому телеканалом держави-агресора "россія 1" музичному "бєссмєртному полку".

Пропагандистські марші "бєссмєртний полк" заплановані у передмісті Вашингтона (США), Мюнхені (Німеччина), Торонто (Канада), Бєлґраді (Сербія), Неаполі та Генуї (Італія) та інших містах, вказали у ГУР.

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