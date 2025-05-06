"Бєссмєртні полки", мотопробіги і паперові гвоздики: ГУР пролило світло на кампанію кремля по світу до 9 травня

$41.600.11
47.190.13
ukenru
Хлопці напихають собі кишені: в аграрному комітеті Ради зацікавились схемами у Держзембанку
Ексклюзив
07:11 • 3684 перегляди

Хлопці напихають собі кишені: в аграрному комітеті Ради зацікавились схемами у Держзембанку

05:57 • 14086 перегляди

Що подарувати на День матері: найкращі ідеї подарунків

04:48 • 13861 перегляди

День піхоти ЗСУ: роль піхотинців під час війни проти рф

Ексклюзив
04:00 • 16159 перегляди

Кабмін досі не володіє результатами аудиту НАБУ: робота Комісії триває вже понад пів року

Ексклюзив
5 травня, 14:12 • 42714 перегляди

Місія залишитись. Експерт пояснив, чому Дума вдається до маніпуляцій щодо законопроєкту про реформу АРМА

5 травня, 09:24 • 147888 перегляди

Заборонено в'їзд в Україну: що відомо про ультраправого переможця першого туру виборів у Румунії Сіміона

5 травня, 08:41 • 119159 перегляди

Курська операція досягла більшості поставлених цілей - Сирський

Ексклюзив
5 травня, 06:29 • 181399 перегляди

Порушення дихання уві сні: як розпізнати, діагностувати та лікувати апное

Ексклюзив
5 травня, 06:08 • 182583 перегляди

Тиждень глибоких змін і творчих можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 5–11 травня

3 травня, 09:33 • 176568 перегляди

Україна сподівається прийняти радників з нацбезпеки США, Британії, Франції та ФРН - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Погода
+10°
2.6м/с
59%
750 мм
Популярнi новини

В Угорщині на згаслому вулкані виявили скарби віком 3400 років

5 травня, 23:26 • 11837 перегляди

Вночі москву атакували безпілотники: що відомо про наслідки

5 травня, 23:52 • 20177 перегляди

"Сьогодні наступу не буде": бійці ЗСУ зірвали спробу просування окупантів на Покровському напрямку

02:03 • 12467 перегляди

Ракетний корабель з "Калібрами" вийшов з акваторії Чорного моря - ВМС ЗСУ

03:22 • 14569 перегляди

Netflix випустив тизер фінального сезону "Гри в кальмара": дата виходу

05:16 • 5244 перегляди
Публікації

Що подарувати на День матері: найкращі ідеї подарунків

05:57 • 14093 перегляди

Наука, що годує Україну: як розвиток українського тваринництва забезпечує продовольчу безпеку держави?

5 травня, 13:53 • 78102 перегляди

Заборонено в'їзд в Україну: що відомо про ультраправого переможця першого туру виборів у Румунії Сіміона

5 травня, 09:24 • 147895 перегляди

Порушення дихання уві сні: як розпізнати, діагностувати та лікувати апное
Ексклюзив

5 травня, 06:29 • 181403 перегляди

Тиждень глибоких змін і творчих можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 5–11 травня
Ексклюзив

5 травня, 06:08 • 182585 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Олена Зеленська

Папа Франциск

Біньямін Нетаньяху

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Німеччина

Чеська Республіка

Реклама
УНН Lite

Met Gala 2025: знаменитості вразили образами, Ріанна оголосила про третю вагітність

05:59 • 2076 перегляди

Netflix випустив тизер фінального сезону "Гри в кальмара": дата виходу

05:16 • 5642 перегляди

Колишній чоловік блогерки Саші Бо одружується вдруге

5 травня, 20:19 • 13666 перегляди

Шон Пенн: Трамп, як "ревнивий вбивця", може знищити світ через власні амбіції

5 травня, 08:45 • 78247 перегляди

Леді Гага звернулася до фанатів після спроби теракту на наймасштабнішому концерті співачки в Ріо-де-Жанейро

5 травня, 08:03 • 76872 перегляди
Актуальне

Facebook

MIM-104 Patriot

Фокс Ньюс

The Guardian

Безпілотний літальний апарат

"Бєссмєртні полки", мотопробіги і паперові гвоздики: ГУР пролило світло на кампанію кремля по світу до 9 травня

Київ • УНН

 • 1610 перегляди

Напередодні 9 травня росія активізує мережу агентів впливу для проведення пропагандистських заходів у Європі та Америці. Плануються автопробіги, акції та інші заходи.

"Бєссмєртні полки", мотопробіги і паперові гвоздики: ГУР пролило світло на кампанію кремля по світу до 9 травня

Деталі кампанії кремля до 9 травня у Європі й Америці з мотопробігами, "бєссмєртними полками", паперовими гвоздиками повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України, пише УНН.

Держава-агресор росія активізує мережу агентів впливу напередодні так званого "дня побєди" - у столицях багатьох держав світу кремль планує провести низку інформаційно-пропагандистських заходів

- повідомили у ГУР у соцмережах.

Деталі

За даними ГУР, у Празі - мітинг "За відновлення відносин з рф" та акцію "80-річчя звільнення від фашизму. Ми не можемо мати мир". Вказані заходи заплановані у столиці Чехії на 7-8 травня 2025 року. Організатор - антиурядовий проросійський рух "Ne zakladnam CR". На 9 травня 2025 року представники вказаної організації ходитимуть центральними вулицями Праги з метою нібито "вшанування жертв" Другої світової війни. Низку заходів по всій країні, спрямованих на глорифікацію "красной армії", також запланували чеські комуністи.

У Софії, як вказано, представники організації "русскій дом в Болгарії" 9 травня 2025 року планують провести пропагандистську акцію "ґєорґієвская лєнточка".

6 травня 2025 у Брюсселі "русскій дом" має намір засісти за круглим столом "о борьбє, которую солідарно, совмєстно с народамі россіі і другіх рєспублік совєтского союза вєлі протів корічнєвой чуми ХХ вєка бєльґійци, ґолландци і люксємбуржци", повідомили у розвідці.

У Лондоні московити, за даними ГУР, планують театралізоване відтворення подій 1945 року. У Варшаві - акцію "стєна памяті", яку організовує "русскій дом".

У Бухаресті, як повідомляється, посольство рф організовує покладання квітів "нєізвєстному солдату", аби використати публічний захід для пропагандистських промов. Також у Румунії росіяни намагаються залучити широку аудиторію, включно з дітьми, до акції "Прикрась свої вікна символами перемоги". У межах цієї інформаційної кампанії в соцмережах поширюють радянсько-російські "побєдобєсні" мотиви та символіку.

11 травня 2025 року в італійській Вероні "русскій дом" хоче провести міжнародний форум "память побєдітєлєй", вказали у розвідці.

"У більшості європейських країн 9 травня 2025 року також запланована вигідна росії акція "Європейський проект миру", - зазначили у ГУР.

У Торонто, Монреалі та інших великих містах Канади, як повідомляється, російські агенти впливу, оформлені як громадська організація "бєссмєртний полк", мають намір провести автомобільні та мотоциклетні пробіги з радянсько-російською символікою, тематичні концерти, майстер-класи зі створення паперових букетів гвоздики, трансляції радянських тематичних мультфільмів та фільмів, а також взяти участь в організованому телеканалом держави-агресора "россія 1" музичному "бєссмєртному полку".

Пропагандистські марші "бєссмєртний полк" заплановані у передмісті Вашингтона (США), Мюнхені (Німеччина), Торонто (Канада), Бєлґраді (Сербія), Неаполі та Генуї (Італія) та інших містах, вказали у ГУР.

У кемерово немовлят одягають у форму солдатів до 9 травня: фото24.04.25, 15:56 • 6048 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Прага
Вашингтон
Белград
Мюнхен
Варшава
Бухарест
Брюссель
Канада
Чеська Республіка
Лондон
Brent
$61.42
Bitcoin
$94,495.20
S&P 500
$5,675.17
Tesla
$281.41
Газ TTF
$33.24
Золото
$3,373.30
Ethereum
$1,806.35