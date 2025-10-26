Сербия предлагает Белград как место для мирных переговоров между Украиной и Россией

Сербия готова стать местом проведения мирных переговоров между Украиной и Россией. Об этом в интервью Fox News Digital заявил министр иностранных дел этой страны Марко Джурич, сообщает УНН.

Подробности

По его словам, Белград является "другом для всех сторон конфликта", а война в Украине должна как можно скорее закончиться.

Сербия входит в число стран, которые предлагают свои добрые услуги, учитывая наше прошлое, учитывая тот факт, что мы дружим со всеми вовлеченными сторонами, чтобы попытаться, и, если нужно, или если есть заинтересованность, провести любые переговоры… о том, как положить конец этой ужасной трагедии, которая привела к стольким смертям и стольким разрушениям - сказал дипломат.

Он добавил, что Сербия поддерживает территориальную целостность и суверенитет всех государств в пределах их границ, признанных ООН, включая Украину.

Контекст

Предложение министра иностранных дел Сербии провести мирные переговоры между Украиной и РФ появилось после того, как анонсированный саммит между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным, который должен был состояться в Венгрии, был отменен.

Напомним

На днях Европарламент принял резолюцию, которая отмечает, что Сербия не сможет присоединиться к Европейскому Союзу без поддержки санкций против России. Документ также осуждает антиевропейскую пропаганду в Сербии и призывает к свободным выборам.

