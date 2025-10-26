$41.900.00
Трамп назвал условие для встречи с Путиным
25 октября, 11:59 • 21091 просмотра
Отопительный сезон в Украине может начаться уже в ближайшие дни - Минэнерго
Эксклюзив
25 октября, 10:22 • 29066 просмотра
Переход на "зимнее время": психолог дала советы, как помочь организму адаптироваться
25 октября, 08:59 • 27074 просмотра
Подрыв людей на вокзале в Овруче: производство открыли по трем статьям
Эксклюзив
25 октября, 08:45 • 38035 просмотра
Время внутреннего равновесия среди внешних бурь: астропрогноз на неделю 27 октября – 2 ноября
25 октября, 06:30 • 22652 просмотра
Трамп анонсировал обсуждение войны рф против Украины с Си Цзиньпином: хочет помощи Пекина
25 октября, 03:58 • 19838 просмотра
Украину накроет облачная погода с дождями, на юге до +17°
24 октября, 17:15 • 33290 просмотра
В субботу Украину ждет еще один день с графиками отключений: сколько очередей будет без "света"
24 октября, 16:33 • 49473 просмотра
Великобритания предоставит Украине 5 тысяч новых ракет, усиливая поддержку перед зимой - премьер Стармер
24 октября, 15:19 • 38212 просмотра
Глава ВР заявил, что проект нового правописания украинского языка рассмотрят до конца года
Сербия предлагает Белград как место для мирных переговоров между Украиной и Россией

Киев • УНН

 • 304 просмотра

Министр иностранных дел Сербии Марко Джурич заявил о готовности страны стать площадкой для мирных переговоров между Украиной и Россией. Он подчеркнул, что Сербия поддерживает территориальную целостность Украины.

Сербия предлагает Белград как место для мирных переговоров между Украиной и Россией

Сербия готова стать местом проведения мирных переговоров между Украиной и Россией. Об этом в интервью Fox News Digital заявил министр иностранных дел этой страны Марко Джурич, сообщает УНН.

Подробности

По его словам, Белград является "другом для всех сторон конфликта", а война в Украине должна как можно скорее закончиться.

Сербия входит в число стран, которые предлагают свои добрые услуги, учитывая наше прошлое, учитывая тот факт, что мы дружим со всеми вовлеченными сторонами, чтобы попытаться, и, если нужно, или если есть заинтересованность, провести любые переговоры… о том, как положить конец этой ужасной трагедии, которая привела к стольким смертям и стольким разрушениям

- сказал дипломат.

Он добавил, что Сербия поддерживает территориальную целостность и суверенитет всех государств в пределах их границ, признанных ООН, включая Украину.

Контекст

Предложение министра иностранных дел Сербии провести мирные переговоры между Украиной и РФ появилось после того, как анонсированный саммит между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным, который должен был состояться в Венгрии, был отменен.

Напомним

На днях Европарламент принял резолюцию, которая отмечает, что Сербия не сможет присоединиться к Европейскому Союзу без поддержки санкций против России. Документ также осуждает антиевропейскую пропаганду в Сербии и призывает к свободным выборам.

Сербия помогла РФ: 5,8 млн долларов для "пострадавших" в Курской области10.10.25, 00:04 • 4025 просмотров

Вадим Хлюдзинский

