Трамп назвав умову для зустрічі з путіним
Опалювальний сезон в Україні може початися вже найближчими днями - Міненерго
Перехід на "зимовий час": психологиня дала поради, як допомогти організму адаптуватися
Підрив людей на вокзалі в Овручі: провадження відкрили за трьома статтями
Час внутрішньої рівноваги серед зовнішніх бур: астропрогноз на тиждень 27 жовтня – 2 листопада
Трамп анонсував обговорення війни рф проти України з Сі Цзіньпіном: хоче допомоги Пекіна
Україну накриє хмарна погода з дощами, на півдні до +17°
В суботу Україну чекає ще один день із графіками відключень: скільки черг буде без "світла"
Британія надасть Україні 5 тисяч нових ракет, посилюючи підтримку перед зимою - прем'єр Стармер
Голова ВР заявив, що проєкт нового правопису української мови розглянуть до кінця року
Сербія пропонує Белград як місце для мирних переговорів між Україною та росією

Київ • УНН

Міністр закордонних справ Сербії Марко Джурич заявив про готовність країни стати майданчиком для мирних переговорів між Україною та росією. Він підкреслив, що Сербія підтримує територіальну цілісність України.

Сербія готова стати місцем проведення мирних переговорів між Україною та росією. Про це в інтерв'ю Fox News Digital заявив міністр закордонних справ цієї країни Маркo Джурич, повідомляє УНН.

Деталі

За його словами, Белград є "другом для всіх сторін конфлікту", а війна в Україні має якомога швидше закінчитися.

Сербія є в числі країн, які пропонують свої добрі послуги, враховуючи наше минуле, враховуючи той факт, що ми дружимо з усіма залученими сторонами, щоб спробувати, і, якщо потрібно, або якщо є зацікавленість, провести будь-які переговори … про те, як покласти край цій жахливій трагедії, яка призвела до стількох смертей і стількох руйнувань

- сказав дипломат.

Він додав, що Сербія підтримує територіальну цілісність і суверенітет усіх держав у межах їхніх кордонів, визнаних ООН, включаючи Україну.

Контекст

Пропозиція міністра закордонних справ Сербії провести мирні переговори між Україною та рф з'явилася після того, як анонсований саміт між президентом США Дональдом Трампом та російським диктатором володимиром путіним, який мав відбутися в Угорщині, був скасований.

Нагадаємо

Днями Європарламент ухвалив резолюцію, яка зазначає, що Сербія не зможе приєднатися до Європейського Союзу без підтримки санкцій проти Росії. Документ також засуджує антиєвропейську пропаганду в Сербії та закликає до вільних виборів.

Вадим Хлюдзинський

