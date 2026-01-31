$42.850.00
Зеленський: аварійна ситуація в енергосистемі - через технологічні причини на лініях між Україною і Молдовою, необхідне реагування є
Каскадні відключення сталися через проблеми між Румунією і Молдовою та в Україні, розвантажено блоки АЕС, світло відновлять найближчими годинами - міністр
Міненерго: у низці регіонів екстрені відключення, електропостачання повернеться протягом 2-3 годин
Оплата генератора в чеку для споживача: чи законно це та як війна змінює ціни в закладах
Українські міста охопили аварійні відключення світла: є зупинка метро та перебої з водою
Україна та росія наблизилися "дуже близько до угоди" - Трамп
Якщо не було опалення - не буде й рахунку: в Україні автоматично перерахують суми у платіжках
Блекаути, мороз і обстріли: чи "витягне" мобільний зв'язок нову хвилю енергокризи
"Всі ці відео - це "Голівуд": у Силах оборони Півдня спростували захоплення Тернуватого, Річного та Злагоди
Чого чекає бізнес та чи можливий результативний діалог з держорганами: відповіді в Американський торговельній палаті
Оплата генератора в чеку для споживача: чи законно це та як війна змінює ціни в закладах
Блекаути, мороз і обстріли: чи "витягне" мобільний зв'язок нову хвилю енергокризи
Мінсоцполітики спростувало фейк про припинення виплат для 1,3 млн пенсіонерів

Київ • УНН

 • 226 перегляди

Міністерство соціальної політики заявило, що інформація про масове скасування пенсій для понад мільйона громадян є фейком. Виплати призупинено лише для 337 тисяч осіб, які не пройшли ідентифікацію або не надали дані про відсутність виплат від рф.

Мінсоцполітики спростувало фейк про припинення виплат для 1,3 млн пенсіонерів

Міністерство соціальної політики України офіційно заявило, що поширена в мережі інформація про масове скасування пенсій для понад мільйона громадян не відповідає дійсності. Станом на початок 2026 року виплати призупинено лише для 337 тисяч осіб, які не виконали вимоги щодо фізичної ідентифікації або не надали дані про відсутність виплат з боку рф. Про це пише УНН.

Деталі

Тимчасові обмеження торкнулися пенсіонерів, які до 31 грудня 2025 року не пройшли обов’язкову процедуру ідентифікації. Також у списку опинилися громадяни, чиї справи досі прив’язані до адрес на тимчасово окупованих територіях або які не повідомили про неотримання коштів від російської сторони. Проте процес відновлення виплат уже триває: частина пенсіонерів отримала гроші в січні, а ще 48 тисяч осіб побачать нарахування у лютому після підтвердження даних.

36 млн грн повернуто державі у п'яти справах про несплату податків у січні - Київська обласна прокуратура31.01.26, 12:57 • 300 переглядiв

Фізична ідентифікація – це світова практика, необхідна для впевненості, що кошти отримує саме та особа, якій вони призначені

– наголошують у відомстві.

Важливо зазначити, що внутрішньо переміщені особи, які вже перевели пенсії на підконтрольну територію, звільнені від повторної ідентифікації, проте зобов’язані подати заяву про відсутність виплат від країни–агресора.

Як повернути пенсію: доступні способи

Пенсіонери можуть поновити виплати кількома зручними способами, зокрема дистанційно. Для тих, хто перебуває в Україні або за кордоном, доступні онлайн–ідентифікація через "Дія.Підпис" на порталі ПФУ, відеодзвінок із працівником Фонду або особистий візит до сервісного центру чи банку. Повідомити про неотримання російських виплат також можна через електронний кабінет ПФУ або поштовим переказом документів із-за кордону.

Середня пенсія в Україні зросла до 6 544 гривень, але не всі отримують таку суму - інфографіка28.01.26, 10:05 • 3377 переглядiв

Степан Гафтко

