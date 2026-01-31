Мінсоцполітики спростувало фейк про припинення виплат для 1,3 млн пенсіонерів

Міністерство соціальної політики України офіційно заявило, що поширена в мережі інформація про масове скасування пенсій для понад мільйона громадян не відповідає дійсності. Станом на початок 2026 року виплати призупинено лише для 337 тисяч осіб, які не виконали вимоги щодо фізичної ідентифікації або не надали дані про відсутність виплат з боку рф. Про це пише УНН.

Деталі

Тимчасові обмеження торкнулися пенсіонерів, які до 31 грудня 2025 року не пройшли обов’язкову процедуру ідентифікації. Також у списку опинилися громадяни, чиї справи досі прив’язані до адрес на тимчасово окупованих територіях або які не повідомили про неотримання коштів від російської сторони. Проте процес відновлення виплат уже триває: частина пенсіонерів отримала гроші в січні, а ще 48 тисяч осіб побачать нарахування у лютому після підтвердження даних.

Фізична ідентифікація – це світова практика, необхідна для впевненості, що кошти отримує саме та особа, якій вони призначені – наголошують у відомстві.

Важливо зазначити, що внутрішньо переміщені особи, які вже перевели пенсії на підконтрольну територію, звільнені від повторної ідентифікації, проте зобов’язані подати заяву про відсутність виплат від країни–агресора.

Як повернути пенсію: доступні способи

Пенсіонери можуть поновити виплати кількома зручними способами, зокрема дистанційно. Для тих, хто перебуває в Україні або за кордоном, доступні онлайн–ідентифікація через "Дія.Підпис" на порталі ПФУ, відеодзвінок із працівником Фонду або особистий візит до сервісного центру чи банку. Повідомити про неотримання російських виплат також можна через електронний кабінет ПФУ або поштовим переказом документів із-за кордону.

