Енергосистема України відновлюється після системної аварії, світло повернеться найближчими годинами - Міненерго
10:30 • 3412 перегляди
Зеленський: аварійна ситуація в енергосистемі - через технологічні причини на лініях між Україною і Молдовою, необхідне реагування є
10:19 • 6094 перегляди
Каскадні відключення сталися через проблеми між Румунією і Молдовою та в Україні, розвантажено блоки АЕС, світло відновлять найближчими годинами - міністр
10:12 • 5758 перегляди
Міненерго: у низці регіонів екстрені відключення, електропостачання повернеться протягом 2-3 годин
10:00 • 8866 перегляди
Оплата генератора в чеку для споживача: чи законно це та як війна змінює ціни в закладах
09:29 • 6782 перегляди
Українські міста охопили аварійні відключення світла: є зупинка метро та перебої з водою
30 січня, 18:51 • 22802 перегляди
Україна та росія наблизилися “дуже близько до угоди” - Трамп
30 січня, 18:30 • 41819 перегляди
Якщо не було опалення - не буде й рахунку: в Україні автоматично перерахують суми у платіжках
30 січня, 18:21 • 44639 перегляди
Блекаути, мороз і обстріли: чи “витягне” мобільний зв’язок нову хвилю енергокризи
30 січня, 17:20 • 28740 перегляди
"Всі ці відео - це "Голівуд": у Силах оборони Півдня спростували захоплення Тернуватого, Річного та Злагоди
36 млн грн повернуто державі у п'яти справах про несплату податків у січні - Київська обласна прокуратура

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 652 перегляди

Київська обласна прокуратура та БЕБ у січні 2026 року забезпечили повернення до держбюджету 36 млн грн. Кошти надійшли в межах п'яти кримінальних проваджень щодо ухилення від сплати податків.

36 млн грн повернуто державі у п'яти справах про несплату податків у січні - Київська обласна прокуратура

Київська обласна прокуратура разом з БЕБ за перший місяць 2026 року забезпечили повернення до державного бюджету 36 млн грн у межах п'яти кримінальних проваджень про ухилення від сплати податків. Про це повідомляє Київська облпрокуратура, передає УНН.

Деталі

"У січні 2026 року Київська обласна прокуратура у співпраці з територіальним управлінням БЕБ у Київській області забезпечили повернення до державного бюджету 36 млн гривень у межах п’яти кримінальних проваджень щодо ухилення від сплати податків", - ідеться в повідомленні.

У прокуратурі повідомили деталі про згадані справи:

  • 5 млн гривень - відшкодовано у провадженні щодо службових осіб приватного підприємства, які умисно занижували податкові зобов’язання шляхом здійснення безтоварних операцій;
    • 4,6 млн гривень - повернуто до бюджету у справі за фактом ухилення від сплати рентних платежів;
      • 8,9 млн гривень - повністю компенсовано у справі щодо інвестиційної компанії, яка приховувала об’єкт оподаткування після одержання бюджетних коштів;
        • 10,3 млн гривень - відшкодовано за фактом несплати земельного податку;
          • 7,2 млн гривень - сплачено у справі, де підрядне підприємство, отримуючи бюджетні кошти за державними контрактами, не декларувала зазначені платежі.

            Нагадаємо

            Вартість вилученого палива, талонів та обладнання в результаті боротьби з тіньовим ринком торік сягнула понад 250 млн грн, що утричі перевищує результати 2024 року.

            Павло Башинський

