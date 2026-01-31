36 млн грн повернуто державі у п'яти справах про несплату податків у січні - Київська обласна прокуратура
Київ • УНН
Київська обласна прокуратура та БЕБ у січні 2026 року забезпечили повернення до держбюджету 36 млн грн. Кошти надійшли в межах п'яти кримінальних проваджень щодо ухилення від сплати податків.
Деталі
"У січні 2026 року Київська обласна прокуратура у співпраці з територіальним управлінням БЕБ у Київській області забезпечили повернення до державного бюджету 36 млн гривень у межах п’яти кримінальних проваджень щодо ухилення від сплати податків", - ідеться в повідомленні.
У прокуратурі повідомили деталі про згадані справи:
- 5 млн гривень - відшкодовано у провадженні щодо службових осіб приватного підприємства, які умисно занижували податкові зобов’язання шляхом здійснення безтоварних операцій;
- 4,6 млн гривень - повернуто до бюджету у справі за фактом ухилення від сплати рентних платежів;
- 8,9 млн гривень - повністю компенсовано у справі щодо інвестиційної компанії, яка приховувала об’єкт оподаткування після одержання бюджетних коштів;
- 10,3 млн гривень - відшкодовано за фактом несплати земельного податку;
- 7,2 млн гривень - сплачено у справі, де підрядне підприємство, отримуючи бюджетні кошти за державними контрактами, не декларувала зазначені платежі.
