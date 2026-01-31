$42.850.00
Зеленский: аварийная ситуация в энергосистеме - из-за технологических причин на линиях между Украиной и Молдовой, необходимое реагирование есть
10:19 • 3268 просмотра
Каскадные отключения произошли из-за проблем между Румынией и Молдовой и в Украине, разгружены блоки АЭС, свет восстановят в ближайшие часы - министр
10:12 • 3508 просмотра
Минэнерго: в ряде регионов экстренные отключения, электроснабжение вернется в течение 2-3 часов
Эксклюзив
10:00 • 5540 просмотра
Оплата генератора в чеке для потребителя: законно ли это и как война меняет цены в заведениях
09:29 • 5240 просмотра
Украинские города охватили аварийные отключения света: есть остановка метро и перебои с водой
30 января, 18:51 • 22348 просмотра
Украина и россия подошли "очень близко к соглашению" — Трамп
30 января, 18:30 • 41170 просмотра
Если не было отопления - не будет и счета: в Украине автоматически пересчитают суммы в платежках
Эксклюзив
30 января, 18:21 • 43798 просмотра
Блэкауты, мороз и обстрелы: выдержит ли мобильная связь новую волну энергокризиса
Эксклюзив
30 января, 17:20 • 28572 просмотра
"Все эти видео - это "Голливуд": в Силах обороны Юга опровергли захват Терноватого, Речного и Злагоды
Эксклюзив
30 января, 15:18 • 26345 просмотра
Чего ждет бизнес и возможен ли результативный диалог с госорганами: ответили в Американской торговой палате
36 млн грн возвращено государству по пяти делам о неуплате налогов в январе - Киевская областная прокуратура

Киев • УНН

 • 298 просмотра

Киевская областная прокуратура и БЭБ в январе 2026 года обеспечили возврат в госбюджет 36 млн грн. Средства поступили в рамках пяти уголовных производств по уклонению от уплаты налогов.

36 млн грн возвращено государству по пяти делам о неуплате налогов в январе - Киевская областная прокуратура

Киевская областная прокуратура совместно с БЭБ за первый месяц 2026 года обеспечили возврат в государственный бюджет 36 млн грн в рамках пяти уголовных производств об уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщает Киевская облпрокуратура, передает УНН.

Подробности

"В январе 2026 года Киевская областная прокуратура в сотрудничестве с территориальным управлением БЭБ в Киевской области обеспечили возврат в государственный бюджет 36 млн гривен в рамках пяти уголовных производств по уклонению от уплаты налогов", - говорится в сообщении.

В прокуратуре сообщили детали об упомянутых делах:

  • 5 млн гривен - возмещено в производстве в отношении должностных лиц частного предприятия, которые умышленно занижали налоговые обязательства путем осуществления бестоварных операций;
    • 4,6 млн гривен - возвращено в бюджет по делу по факту уклонения от уплаты рентных платежей;
      • 8,9 млн гривен - полностью компенсировано по делу в отношении инвестиционной компании, которая скрывала объект налогообложения после получения бюджетных средств;
        • 10,3 млн гривен - возмещено по факту неуплаты земельного налога;
          • 7,2 млн гривен - уплачено по делу, где подрядное предприятие, получая бюджетные средства по государственным контрактам, не декларировало указанные платежи.

            Напомним

            Стоимость изъятого топлива, талонов и оборудования в результате борьбы с теневым рынком в прошлом году достигла более 250 млн грн, что втрое превышает результаты 2024 года.

            Павел Башинский

            Криминал и ЧПФинансы
            Недвижимость
            Государственный бюджет
            Энергетика
            Бюро экономической безопасности Украины