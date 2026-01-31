36 млн грн возвращено государству по пяти делам о неуплате налогов в январе - Киевская областная прокуратура
Киев • УНН
Киевская областная прокуратура и БЭБ в январе 2026 года обеспечили возврат в госбюджет 36 млн грн. Средства поступили в рамках пяти уголовных производств по уклонению от уплаты налогов.
Подробности
"В январе 2026 года Киевская областная прокуратура в сотрудничестве с территориальным управлением БЭБ в Киевской области обеспечили возврат в государственный бюджет 36 млн гривен в рамках пяти уголовных производств по уклонению от уплаты налогов", - говорится в сообщении.
В прокуратуре сообщили детали об упомянутых делах:
- 5 млн гривен - возмещено в производстве в отношении должностных лиц частного предприятия, которые умышленно занижали налоговые обязательства путем осуществления бестоварных операций;
- 4,6 млн гривен - возвращено в бюджет по делу по факту уклонения от уплаты рентных платежей;
- 8,9 млн гривен - полностью компенсировано по делу в отношении инвестиционной компании, которая скрывала объект налогообложения после получения бюджетных средств;
- 10,3 млн гривен - возмещено по факту неуплаты земельного налога;
- 7,2 млн гривен - уплачено по делу, где подрядное предприятие, получая бюджетные средства по государственным контрактам, не декларировало указанные платежи.
