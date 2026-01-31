Вартість вилучених активів на тіньовому ринку пального торік перевищила 250 млн грн - БЕБ

$42.850.08
51.240.01
ukenru
18:51 • 8592 перегляди
Україна та росія наблизилися “дуже близько до угоди” - Трамп
18:30 • 13591 перегляди
Якщо не було опалення - не буде й рахунку: в Україні автоматично перерахують суми у платіжках
Ексклюзив
18:21 • 16445 перегляди
Блекаути, мороз і обстріли: чи “витягне” мобільний зв’язок нову хвилю енергокризи
Ексклюзив
17:20 • 13178 перегляди
"Всі ці відео - це "Голівуд": у Силах оборони Півдня спростували захоплення Тернуватого, Річного та Злагоди
Ексклюзив
30 січня, 15:18 • 14886 перегляди
Чого чекає бізнес та чи можливий результативний діалог з держорганами: відповіли в Американський торговельній палаті
Ексклюзив
30 січня, 13:54 • 16980 перегляди
Вірус з високою летальністю Ніпах шириться Азією: що це за інфекція і чи є загроза для України
Ексклюзив
30 січня, 12:21 • 18868 перегляди
Не виявили чи не хотіли виявити? В МОЗ заявили, що дві компанії, повʼязані зі скандальною клінікою Odrex успішно пройшли перевірку
30 січня, 11:34 • 20246 перегляди
Зеленський: без ударів по енергетиці вночі, але росія переорієнтувала атаки на логістику, пошкодила склади американської компанії
Ексклюзив
30 січня, 10:25 • 21431 перегляди
У Києві під час ремонту знайшли муміфіковане тіло чоловіка: його було роками замкнено в квартирі
30 січня, 09:11 • 25501 перегляди
Рух поїздів між Дніпром та Запоріжжям обмежили через атаки рф - Укрзалізниця
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−10°
4.6м/с
82%
745мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Помилки минулого. Як попереднє керівництво Державіаслужби знищило репутацію регулятора30 січня, 12:58 • 25399 перегляди
57-річна Селін Діон виходить у TikTok: легенда музики пробує щось абсолютно новеVideo30 січня, 13:24 • 15003 перегляди
Американська торговельна палата: бізнес повинен мати змогу панувати майбутнє 30 січня, 13:45 • 21091 перегляди
"Подивилася й плачу": у акторки Анни Саліванчук народився онукPhoto30 січня, 15:51 • 10101 перегляди
"Скринінг 40+": коли прийде запрошення в "Дію" і як отримати 2 тис. грн на здоров’яPhoto30 січня, 16:26 • 14187 перегляди
Публікації
Блекаути, мороз і обстріли: чи “витягне” мобільний зв’язок нову хвилю енергокризи
Ексклюзив
18:21 • 16447 перегляди
"Скринінг 40+": коли прийде запрошення в "Дію" і як отримати 2 тис. грн на здоров’яPhoto30 січня, 16:26 • 14251 перегляди
Американська торговельна палата: бізнес повинен мати змогу панувати майбутнє 30 січня, 13:45 • 21162 перегляди
Помилки минулого. Як попереднє керівництво Державіаслужби знищило репутацію регулятора30 січня, 12:58 • 25470 перегляди
Заборона соцмереж в Україні: чи готують парламентарі відповідні законопроєкти та чи будуть обмежувати доступ дітям за прикладом Європи
Ексклюзив
29 січня, 17:45 • 82189 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Михайло Федоров
Юлія Свириденко
Руслан Кравченко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Сумська область
Державний кордон України
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Шерон Стоун заявила, що спілкується з духами із потойбіччя та підтвердила участь у Ейфорії 318:42 • 5122 перегляди
П’ять довгоочікуваних кінопрем’єр лютого: що варто побачити на великому екраніVideo18:12 • 5304 перегляди
Створення образу козака для Усика та співпраця з Ліною Костенко: що розповіла дизайнерка Гасанова у новому інтерв’юPhoto17:25 • 6078 перегляди
"Подивилася й плачу": у акторки Анни Саліванчук народився онукPhoto30 січня, 15:51 • 10158 перегляди
57-річна Селін Діон виходить у TikTok: легенда музики пробує щось абсолютно новеVideo30 січня, 13:24 • 15063 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Опалення
Серіали

Вартість вилучених активів на тіньовому ринку пального торік перевищила 250 млн грн - БЕБ

Київ • УНН

 • 192 перегляди

У 2025 році Бюро економічної безпеки вилучило палива, талонів та обладнання на понад 250 млн грн, що втричі більше, ніж у 2024-му. Торік детективи БЕБ вилучили понад 3000 тонн пального, демонтовано 76 АЗС.

Вартість вилучених активів на тіньовому ринку пального торік перевищила 250 млн грн - БЕБ

Вартість вилученого палива, талонів та обладнання в резултаті бороьби з тіньовим ринком торік сягнула понад 250 млн грн, що утричі перевищує результати 2024 року. Про це повідомив директор Бюро економічної безпеки (БЕБ) Олександр Цивінський, інформує УНН.

Деталі

За його словами, майже 30 років "тіньовий паливний ринок в Україні був нормою".

У 2025 році він почав втрачати економічний сенс. БЕБ перейшло від фіксації порушень до реального зламу схем - демонтажу, арештів майна та вироків. Результат - утричі більший, ніж торік

- зазначив Цивінський.

Він уточнив, що у 2025 році детективи БЕБ вилучили понад 3000 тонн пального, зокрема 1300 тонн дизелю, 1000 тонн бензину та 624 тонни скрапленого газу. Крім того, з незаконного обігу вилучено 71,8 тонни талонів на пальне та 171 одиницю обладнання, що використовувалося для зберігання, переробки та реалізації пального.

"Червона лінія для "чорного" бізнесу: кримінальна відповідальність, демонтаж, вилучення обладнання. Віднедавна і бензовози, як ключовий інструмент нелегального обігу. Мета: у 2026 році завершити сумну історію нелегальних АЗС, як системного явища", - резюмував Цивінський.

Нагадаємо

Заступник міністра енергетики Микола Колісник заявив, що ринок пального в Україні стабільний та повністю забезпечений. Так, з початку року 2026 року імпортовано понад 344 тисячі тонн пального завдяки диверсифікації шляхів постачання.

Податкові органи вживають заходи для детінізації ринку пального - Кравченко13.03.25, 11:49 • 14560 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Економіка
Енергетика
Бюро економічної безпеки України
Україна