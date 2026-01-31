Вартість вилучених активів на тіньовому ринку пального торік перевищила 250 млн грн - БЕБ
Київ • УНН
У 2025 році Бюро економічної безпеки вилучило палива, талонів та обладнання на понад 250 млн грн, що втричі більше, ніж у 2024-му. Торік детективи БЕБ вилучили понад 3000 тонн пального, демонтовано 76 АЗС.
Вартість вилученого палива, талонів та обладнання в резултаті бороьби з тіньовим ринком торік сягнула понад 250 млн грн, що утричі перевищує результати 2024 року. Про це повідомив директор Бюро економічної безпеки (БЕБ) Олександр Цивінський, інформує УНН.
Деталі
За його словами, майже 30 років "тіньовий паливний ринок в Україні був нормою".
У 2025 році він почав втрачати економічний сенс. БЕБ перейшло від фіксації порушень до реального зламу схем - демонтажу, арештів майна та вироків. Результат - утричі більший, ніж торік
Він уточнив, що у 2025 році детективи БЕБ вилучили понад 3000 тонн пального, зокрема 1300 тонн дизелю, 1000 тонн бензину та 624 тонни скрапленого газу. Крім того, з незаконного обігу вилучено 71,8 тонни талонів на пальне та 171 одиницю обладнання, що використовувалося для зберігання, переробки та реалізації пального.
"Червона лінія для "чорного" бізнесу: кримінальна відповідальність, демонтаж, вилучення обладнання. Віднедавна і бензовози, як ключовий інструмент нелегального обігу. Мета: у 2026 році завершити сумну історію нелегальних АЗС, як системного явища", - резюмував Цивінський.
Нагадаємо
Заступник міністра енергетики Микола Колісник заявив, що ринок пального в Україні стабільний та повністю забезпечений. Так, з початку року 2026 року імпортовано понад 344 тисячі тонн пального завдяки диверсифікації шляхів постачання.
