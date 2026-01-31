$42.850.08
18:51 • 7886 просмотра
Украина и россия подошли "очень близко к соглашению" — Трамп
18:30 • 12954 просмотра
Если не было отопления - не будет и счета: в Украине автоматически пересчитают суммы в платежках
Эксклюзив
18:21 • 15932 просмотра
Блэкауты, мороз и обстрелы: выдержит ли мобильная связь новую волну энергокризиса
Эксклюзив
17:20 • 12874 просмотра
"Все эти видео - это "Голливуд": в Силах обороны Юга опровергли захват Терноватого, Речного и Злагоды
Эксклюзив
30 января, 15:18 • 14663 просмотра
Чего ждет бизнес и возможен ли результативный диалог с госорганами: ответили в Американской торговой палате
Эксклюзив
30 января, 13:54 • 16814 просмотра
Вирус с высокой летальностью Нипах распространяется по Азии: что это за инфекция и есть ли угроза для Украины
Эксклюзив
30 января, 12:21 • 18727 просмотра
Не выявили или не хотели выявить? В Минздраве заявили, что две компании, связанные со скандальной клиникой Odrex, успешно прошли проверку
30 января, 11:34 • 20175 просмотра
Зеленский: без ударов по энергетике ночью, но россия переориентировала атаки на логистику, повредила склады американской компании
Эксклюзив
30 января, 10:25 • 21364 просмотра
В Киеве во время ремонта нашли мумифицированное тело мужчины: он годами был заперт в квартире
30 января, 09:11 • 25434 просмотра
Движение поездов между Днепром и Запорожьем ограничено из-за атак рф - Укрзализныця
Стоимость изъятых активов на теневом рынке топлива в прошлом году превысила 250 млн грн - БЭБ

Киев • УНН

 • 0 просмотра

В 2025 году Бюро экономической безопасности изъяло топлива, талонов и оборудования на более чем 250 млн грн, что втрое больше, чем в 2024-м. В прошлом году детективы БЭБ изъяли более 3000 тонн топлива, демонтировано 76 АЗС.

Стоимость изъятых активов на теневом рынке топлива в прошлом году превысила 250 млн грн - БЭБ

Стоимость изъятого топлива, талонов и оборудования в результате борьбы с теневым рынком в прошлом году достигла более 250 млн грн, что в три раза превышает результаты 2024 года. Об этом сообщил директор Бюро экономической безопасности (БЭБ) Александр Цивинский, информирует УНН.

Подробности

По его словам, почти 30 лет "теневой топливный рынок в Украине был нормой".

В 2025 году он начал терять экономический смысл. БЭБ перешло от фиксации нарушений к реальному слому схем - демонтажу, арестам имущества и приговорам. Результат - в три раза больше, чем в прошлом году

- отметил Цивинский.

Он уточнил, что в 2025 году детективы БЭБ изъяли более 3000 тонн горючего, в том числе 1300 тонн дизеля, 1000 тонн бензина и 624 тонны сжиженного газа. Кроме того, из незаконного оборота изъято 71,8 тонны талонов на горючее и 171 единица оборудования, использовавшегося для хранения, переработки и реализации горючего.

"Красная линия для "черного" бизнеса: уголовная ответственность, демонтаж, изъятие оборудования. С недавних пор и бензовозы, как ключевой инструмент нелегального оборота. Цель: в 2026 году завершить печальную историю нелегальных АЗС, как системного явления", - резюмировал Цивинский.

Напомним

Заместитель министра энергетики Николай Колесник заявил, что рынок горючего в Украине стабилен и полностью обеспечен. Так, с начала 2026 года импортировано более 344 тысяч тонн горючего благодаря диверсификации путей поставок.

