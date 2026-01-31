Стоимость изъятых активов на теневом рынке топлива в прошлом году превысила 250 млн грн - БЭБ
Киев • УНН
В 2025 году Бюро экономической безопасности изъяло топлива, талонов и оборудования на более чем 250 млн грн, что втрое больше, чем в 2024-м. В прошлом году детективы БЭБ изъяли более 3000 тонн топлива, демонтировано 76 АЗС.
Стоимость изъятого топлива, талонов и оборудования в результате борьбы с теневым рынком в прошлом году достигла более 250 млн грн, что в три раза превышает результаты 2024 года. Об этом сообщил директор Бюро экономической безопасности (БЭБ) Александр Цивинский, информирует УНН.
Подробности
По его словам, почти 30 лет "теневой топливный рынок в Украине был нормой".
В 2025 году он начал терять экономический смысл. БЭБ перешло от фиксации нарушений к реальному слому схем - демонтажу, арестам имущества и приговорам. Результат - в три раза больше, чем в прошлом году
Он уточнил, что в 2025 году детективы БЭБ изъяли более 3000 тонн горючего, в том числе 1300 тонн дизеля, 1000 тонн бензина и 624 тонны сжиженного газа. Кроме того, из незаконного оборота изъято 71,8 тонны талонов на горючее и 171 единица оборудования, использовавшегося для хранения, переработки и реализации горючего.
"Красная линия для "черного" бизнеса: уголовная ответственность, демонтаж, изъятие оборудования. С недавних пор и бензовозы, как ключевой инструмент нелегального оборота. Цель: в 2026 году завершить печальную историю нелегальных АЗС, как системного явления", - резюмировал Цивинский.
Напомним
Заместитель министра энергетики Николай Колесник заявил, что рынок горючего в Украине стабилен и полностью обеспечен. Так, с начала 2026 года импортировано более 344 тысяч тонн горючего благодаря диверсификации путей поставок.
Налоговые органы принимают меры по детенизации рынка горючего - Кравченко13.03.25, 11:49 • 14560 просмотров