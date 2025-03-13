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Налоговые органы принимают меры по детенизации рынка горючего - Кравченко

Киев • УНН

 • 14479 просмотра

Руслан Кравченко подчеркнул необходимость детенизации рынка горючего. За первые два месяца 2025 года аннулировано 59 лицензий и наложено 11 млн грн санкций.

Налоговые органы принимают меры по детенизации рынка горючего - Кравченко

Руководитель Государственной налоговой службы Руслан Кравченко во время встречи с представителями Нефтегазовой Ассоциации Украины обсудил важность борьбы с нелегальным рынком горючего.

Передает УНН со ссылкой на официальную страницу Председателя Государственной налоговой службы Украины Руслана Кравченко.

Детали 

Нелегальные заправки, подпольное производство, манипуляции с чеками и продажа за "кеш" – это не только проблема государства. От этого страдают и легальные игроки рынка, работающие прозрачно. Ведь речь идет о честной конкуренции и равных условиях для всех

- говорится в заметке.

Как отмечает Кравченко, во время встречи с представителями Нефтегазовой Ассоциации Украины обсудили комплекс вопросов, необходимых для детенизации рынка горючего.

Моя позиция принципиальна: все участники рынка должны работать по закону – без схем и уклонения от налогов. Это касается каждого – независимо от масштаба бизнеса

- пишет председатель ГНС. 

Сообщается, что налоговая служба совместно с правоохранителями принимает меры по борьбе с нелегальным производством горючего, в частности на мини-НПЗ. По информации, за первые два месяца 2025 года проведено 690 проверок, по результатам которых аннулировано 59 лицензий, а сумма финансовых санкций составила 11 млн грн.

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Мы системно отрабатываем также информацию о нелегальных точках розничной продажи горючего

- отмечает Кравченко. 

По словам главы ГНС, крупные сети также часто поднимают вопрос о занижении цен реализации горючего небольшими участниками рынка. Впрочем, как он отмечает, их расходы – на логистику, персонал, инфраструктуру – существенно меньше, что и позволяет им предлагать более низкие цены.

Кроме того, налоговые органы обращают пристальное внимание на расчеты вне кассы, включая непроведение операций через регистраторы расчетных операций (РРО), невыдачу фискальных чеков и нарушения в учете товарных запасов.

Как отметил Руслан Кравченко, рынок горючего должен работать прозрачно, и налоговые органы действуют решительно, чтобы вывести его из тени.

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