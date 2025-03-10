"Польша – наш надежный партнер": Руслан Кравченко анонсировал новые возможности для польского бизнеса в Украине

Глава Государственной налоговой службы Украины Руслан Кравченко встретился с Временным поверенным в делах Республики Польша в Украине Пйотром Лукасевичем. Стороны обсудили вопросы экономического взаимодействия, налоговой политики и поддержки украинских и польских предпринимателей. Об этом сообщил Руслан Кравченко в Facebook, передает УНН.

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Сегодня встретился с Временным поверенным в делах Республики Польша в Украине Пйотром Лукасевичем. Польша – наш надежный партнер на всех уровнях. И мы заинтересованы в дальнейшем развитии сотрудничества между налоговыми органами наших стран - говорится в посте.

По словам Кравченко, стороны обсудили приоритеты Польши в сфере налогообложения во время председательства в Совете ЕС. В частности, шла речь о борьбе с уклонением от уплаты налогов и цифровизации налогового администрирования.

"Еще один важный вопрос – экономическое сотрудничество и поддержка украинских и польских предпринимателей. В Украине сегодня зарегистрировано более 1,3 тыс. предприятий с различной долей польского капитала. В прошлом году они уплатили в сводный бюджет почти 6,5 млрд грн", - пишет Кравченко.

Глава ГНС сообщает, что сегодня существует значительный потенциал для развития польского бизнеса в Украине.

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"В то же время услышал от наших польских друзей, что часто препятствием для входа в Украину нового бизнеса является не только сложная ситуация из-за российской агрессии, но и вопросы, связанные с налоговой системой", - отметил Кравченко. "Уверен, что мы должны избавляться от всех искусственных препятствий. ГНС Украины максимально открыта для диалога как с украинским бизнесом, так и с иностранным".

Также Кравченко предложил в ближайшее время провести широкую встречу с польскими предпринимателями. В частности, к участию будут приглашены не только компании, которые уже работают в Украине, но и те, кто рассматривает возможность выхода на украинский рынок. Это будет способствовать привлечению инвестиций, созданию новых рабочих мест и совершенствованию технологических процессов. Аналогичную встречу планируют организовать и для бельгийского бизнеса.

Кроме того, глава ГНС поднял вопрос подписания Меморандума о сотрудничестве между налоговыми органами Украины и Польши. Основное внимание уделяется аспектам евроинтеграции и обмену налоговой информацией. По его словам, усиленный обмен будет способствовать более эффективной борьбе с уклонением от уплаты налогов и созданию равных условий для всех участников рынка.

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