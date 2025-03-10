"Польша – наш надежный партнер": Руслан Кравченко анонсировал новые возможности для польского бизнеса в Украине

$41.340.03
45.851.22
ukenru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 17682 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 34010 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 67629 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 217447 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 124935 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 393432 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 312256 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 214099 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 244394 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255225 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+10°
1м/с
59%
Популярные новости

Российская армия атаковала Кривой Рог: что известно

4 апреля, 15:59 • 16481 просмотра

Армия рф ударила баллистикой по Кривому Рогу: 12 погибших, более 50 раненых

4 апреля, 16:27 • 12208 просмотра

В Кривом Роге количество жертв возросло до 14, среди погибших 5 детей

4 апреля, 17:09 • 13154 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 15973 просмотра

Удар по Кривому Рогу: россияне, предварительно, применили кассетную баллистическую ракету Искандер

4 апреля, 18:13 • 13461 просмотра
публикации

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 134267 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 217447 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 393432 просмотра

Месяц, как запрещен маркетинг в фарм-отрасли: кто заработал на этом миллионы

4 апреля, 06:14 • 255395 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

4 апреля, 05:56 • 312256 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Андрей Ермак

Реджеп Тайип Эрдоган

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

19:44 • 4156 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 16026 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 47081 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 72510 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 57567 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Instagram

ТикТок

Facebook

Туполев Ту-22М

"Польша – наш надежный партнер": Руслан Кравченко анонсировал новые возможности для польского бизнеса в Украине

Киев • УНН

 • 14648 просмотра

Глава ГНС Украины встретился с представителем Польши для обсуждения экономического сотрудничества и налоговой политики. В Украине работают более 1300 польских предприятий, которые в прошлом году уплатили 6,5 млрд грн в бюджет.

"Польша – наш надежный партнер": Руслан Кравченко анонсировал новые возможности для польского бизнеса в Украине

Глава Государственной налоговой службы Украины Руслан Кравченко встретился с Временным поверенным в делах Республики Польша в Украине Пйотром Лукасевичем. Стороны обсудили вопросы экономического взаимодействия, налоговой политики и поддержки украинских и польских предпринимателей.  Об этом сообщил Руслан Кравченко в Facebook, передает УНН.

Детали 

Сегодня встретился с Временным поверенным в делах Республики Польша в Украине Пйотром Лукасевичем. Польша – наш надежный партнер на всех уровнях. И мы заинтересованы в дальнейшем развитии сотрудничества между налоговыми органами наших стран

- говорится в посте.

По словам Кравченко, стороны обсудили приоритеты Польши в сфере налогообложения во время председательства в Совете ЕС. В частности, шла речь о борьбе с уклонением от уплаты налогов и цифровизации налогового администрирования.

"Еще один важный вопрос – экономическое сотрудничество и поддержка украинских и польских предпринимателей. В Украине сегодня зарегистрировано более 1,3 тыс. предприятий с различной долей польского капитала. В прошлом году они уплатили в сводный бюджет почти 6,5 млрд грн", - пишет Кравченко.

Глава ГНС сообщает, что сегодня существует значительный потенциал для развития польского бизнеса в Украине. 

Продолжаем конструктивный диалог с налогоплательщиками с акцентом на совершенствование работы налоговой системы - Руслан Кравченко07.03.25, 17:19 • 15382 просмотра

"В то же время услышал от наших польских друзей, что часто препятствием для входа в Украину нового бизнеса является не только сложная ситуация из-за российской агрессии, но и вопросы, связанные с налоговой системой", - отметил Кравченко. "Уверен, что мы должны избавляться от всех искусственных препятствий. ГНС Украины максимально открыта для диалога как с украинским бизнесом, так и с иностранным".

Также Кравченко предложил в ближайшее время провести широкую встречу с польскими предпринимателями. В частности, к участию будут приглашены не только компании, которые уже работают в Украине, но и те, кто рассматривает возможность выхода на украинский рынок. Это будет способствовать привлечению инвестиций, созданию новых рабочих мест и совершенствованию технологических процессов. Аналогичную встречу планируют организовать и для бельгийского бизнеса.

Кроме того, глава ГНС поднял вопрос подписания Меморандума о сотрудничестве между налоговыми органами Украины и Польши. Основное внимание уделяется аспектам евроинтеграции и обмену налоговой информацией. По его словам, усиленный обмен будет способствовать более эффективной борьбе с уклонением от уплаты налогов и созданию равных условий для всех участников рынка.

Налоговая служба конкретизировала перечень оснований для отнесения налогоплательщика к рисковым - Кравченко06.03.25, 13:45 • 11626 просмотров

Алина Волянская

Алина Волянская

Экономикаполитика
Польша
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,876.00
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,816.96