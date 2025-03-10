"Польща – наш надійний партнер": Руслан Кравченко анонсував нові можливості для польського бізнесу в Україні

Голова Державної податкової служби України Руслан Кравченко зустрівся з Тимчасовим повіреним у справах Республіки Польща в Україні Пйотром Лукасєвічем. Сторони обговорили питання економічної взаємодії, податкової політики та підтримки українських і польських підприємців. Про це повідомив Руслан Кравченко у Facebook, передає УНН.

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Сьогодні зустрівся з Тимчасовим повіреним у справах Республіки Польща в Україні Пйотром Лукасєвічем. Польща – наш надійний партнер на всіх рівнях. І ми зацікавлені у подальшому розвитку співпраці між податковими органами наших країнами - йдеться у дописі.

За словами Кравченка, сторони обговорили пріоритети Польщі у сфері оподаткування під час головування в Раді ЄС. Зокрема, йшлося про боротьбу з ухиленням від сплати податків та діджиталізацію податкового адміністрування.

"Ще одне важливе питання – економічна співпраця та підтримка українських і польських підприємців. В Україні сьогодні зареєстровані понад 1,3 тис. підприємств з різною часткою польського капіталу. Торік вони сплатили до зведеного бюджету майже 6,5 млрд грн", - пише Кравченко.

Голова ДПС повідомляє, що сьогодні є значний потенціал для розвитку польського бізнесу в Україні.

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"Водночас почув від наших польських друзів, що часто перепоною для входження в Україну нового бізнесу є не лише складна ситуація через російську агресію, а і питання, пов'язані з податковою системою", - зазначив Кравченко. "Впевнений, що маємо позбавлятися всіх штучних перепон. ДПС України максимально відкрита до діалогу як з українським бізнесом, так і з іноземним".

Також Кравченко запропонував найближчим часом провести широку зустріч із польськими підприємцями. Зокрема, до участі запрошуватимуть не лише компанії, які вже працюють в Україні, а й ті, що розглядають можливість виходу на український ринок. Це сприятиме залученню інвестицій, створенню нових робочих місць та вдосконаленню технологічних процесів. Аналогічну зустріч планують організувати і для бельгійського бізнесу.

Окрім того, голова ДПС порушив питання підписання Меморандуму про співпрацю між податковими органами України та Польщі. Основна увага приділяється аспектам євроінтеграції та обміну податковою інформацією. За його словами, посилений обмін сприятиме ефективнішій боротьбі з ухиленням від сплати податків та створенню рівних умов для всіх учасників ринку.

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