Работаем над механизмом упрощения регистрации налоговых накладных: Руслан Кравченко рассказал об итогах плановой встречи с бизнес-ассоциациями
Киев • УНН
Руслан Кравченко сообщил об упрощении регистрации налоговых накладных и уменьшении количества блокировок. С начала года почти 10 тысяч плательщиков вывели из перечня рисковых.
Руководитель Государственной налоговой службы Руслан Кравченко провел встречу с представителями бизнес-ассоциаций. По итогам отмечен ряд вопросов, по которым в ГНС будет проведен анализ и наработаны необходимые решения.
Передает УНН со ссылкой на официальную страницу Председателя Государственной налоговой службы Украины Руслана Кравченко.
Провел очередную встречу с представителями бизнес-ассоциаций. О ежемесячном формате такого диалога договорились еще в прошлый раз. ГНС стала более открытой и значительно действенной.
По результатам встречи с представителями 28 бизнес-ассоциаций, очерчен спектр вопросов, по которым ожидаются следующие действия.
СМКОР и вывод предприятий из категории рисковых
Согласно заметке главы Руслана Кравченко, ГНС уже имеет положительный фидбек относительно инициативы по изменениям в механизм приостановки регистрации налоговых накладных.
Вместе с бизнесом заинтересованы, чтобы количество блокировок уменьшилось и процедура регистрации была упрощена. Предложения ГНС уже прорабатываем совместно с Минфином.
Обновили справочник кодов рискованности налогоплательщиков
С начала года почти 10 тысяч плательщиков выведены из перечня рисковых, в феврале на 64% выросло количество учтенных таблиц данных, в феврале количество остановленных накладных уменьшилось до 0,39%. То есть изменение подходов ГНС в этом вопросе также уже имеет положительные результаты
"Польша – наш надежный партнер": Руслан Кравченко анонсировал новые возможности для польского бизнеса в Украине10.03.25, 15:59 • 14648 просмотров
Трансфертное ценообразование
В контексте этого вопроса, ГНС совместно с Минфином проработала ответы на самые распространенные вопросы.
Разработали Алгоритм действий территориальных органов ГНС при анализе соответствия условий контролируемых операций по экспорту сельскохозяйственной продукции принципу "вытянутой руки". Подготовили подробное описание ключевых аспектов оценки таких операций. Материалы направим в территориальные органы ГНС для унифицированного подхода.
Внедрение SAF-T UA
Руслан Кравченко подтвердил, что тест ИКС "Е-аудит" уже проходит.
Специалисты ГНС получили доступ к демоверсии. Сейчас уже подано 41 SAF-T файл. Создали коммуникационную площадку для поддержки плательщиков. Кроме того, предоставили всем налогоплательщикам возможность провести через "Электронный кабинет".
Также обсудили вопросы:
- относительно перевыполнения поступлений в бюджет;
- борьбы с нелегальной торговлей подакцизными товарами;
- введении Е-акциза;
- усиления международного сотрудничества по обмену данными.
Дополнение
На регулярных встречах Кравченко с бизнесом предприниматели поднимают вопросы, в частности, блокировки налоговых накладных и предоставления статуса рискованных предприятиям, невыполнения судебных решений. Для решения этого вопроса глава ГНС инициировал создание при каждом региональном управлении службы консультативного центра. Среди ближайших задач, которые также обозначил Кравченко, обновление кадрового состава ГНС, повышение качества административных услуг и разрушение "схем", изменение ситуации с исполнением судебных решений, активная коммуникация с бизнесом.
Скрининг раздела 16 "Налогообложение" в рамках переговоров о вступлении в ЕС: Кравченко обсудил подготовку с командой Представительства ЕС11.03.25, 12:38 • 19446 просмотров