Скрининг раздела 16 "Налогообложение" в рамках переговоров о вступлении в ЕС: Кравченко обсудил подготовку с командой Представительства ЕС

Глава Государственной налоговой службы Руслан Кравченко обсудил с командой Представительства ЕС в Украине подготовку к скринингу раздела 16 "Налогообложение" в рамках переговорного процесса по вступлению Украины в ЕС. Об этом сообщает УНН.

Кравченко сообщил, что встретился с командой Представительства ЕС в Украине: Генриком Витфельдом, Николом Сибоной, Екатериной Яковлевой. Основной вопрос от Представительства ЕС – раздел 16 "Налогообложение".

ГНС активно работает над качественным выполнением поставленных перед ней задач. Это целый комплекс мероприятий, который позволит успешно провести скрининговую двустороннюю встречу Европейской Комиссии и Украины, запланированную на 5-6 июня в Брюсселе. Прежде всего речь идет о реальном приближении налогового администрирования Украины к лучшим европейским практикам

По словам Кравченка, ГНС уже предоставляет Минфину, главному исполнителю переговорного раздела 16, ответы на Анкету ЕС и таблицы соответствия, презентационные и другие материалы.

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Государственная налоговая служба также сотрудничает с международными экспертами, в частности EU4PFM, по поводу будущей интеграции наших IT-систем с системами ЕС.

Обсудили также состояние выполнения Национальной стратегии доходов и меры, направленные на совершенствование налогового администрирования.

Еще один вопрос, который подняли представители ЕС – причины перевыполнения плана поступлений в государственный бюджет на 22 млрд грн за два месяца.

Рассказал, что это результат реализации комплексных мероприятий с начала года. В частности, выполнение Национальной стратегии доходов, борьба со схемами и теневой экономикой, кадровые изменения и антикоррупционные меры в ГНС. А главное – постоянная и прозрачная коммуникация с налогоплательщиками