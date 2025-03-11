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Скрининг раздела 16 "Налогообложение" в рамках переговоров о вступлении в ЕС: Кравченко обсудил подготовку с командой Представительства ЕС

Киев • УНН

 • 19446 просмотра

Глава ГНС Руслан Кравченко встретился с представителями ЕС для обсуждения раздела "Налогообложение" в контексте вступления в ЕС. ГНС готовит материалы для скрининговой встречи 5-6 июня в Брюсселе и работает над адаптацией к европейским стандартам.

Скрининг раздела 16 "Налогообложение" в рамках переговоров о вступлении в ЕС: Кравченко обсудил подготовку с командой Представительства ЕС

Глава Государственной налоговой службы Руслан Кравченко обсудил с командой Представительства ЕС в Украине подготовку к скринингу раздела 16 "Налогообложение" в рамках переговорного процесса по вступлению Украины в ЕС. Об этом сообщает УНН

Кравченко сообщил, что встретился с командой Представительства ЕС в Украине: Генриком Витфельдом, Николом Сибоной, Екатериной Яковлевой. Основной вопрос от Представительства ЕС – раздел 16 "Налогообложение".

ГНС активно работает над качественным выполнением поставленных перед ней задач. Это целый комплекс мероприятий, который позволит успешно провести скрининговую двустороннюю встречу Европейской Комиссии и Украины, запланированную на 5-6 июня в Брюсселе.  Прежде всего речь идет о реальном приближении налогового администрирования Украины к лучшим европейским практикам

- указал глава ГНС.

По словам Кравченка, ГНС уже предоставляет Минфину, главному исполнителю переговорного раздела 16, ответы на Анкету ЕС и таблицы соответствия, презентационные и другие материалы.

"Польша – наш надежный партнер": Руслан Кравченко анонсировал новые возможности для польского бизнеса в Украине10.03.25, 15:59 • 14648 просмотров

Государственная налоговая служба также сотрудничает с международными экспертами, в частности EU4PFM, по поводу будущей интеграции наших IT-систем с системами ЕС.

Обсудили также состояние выполнения Национальной стратегии доходов и меры, направленные на совершенствование налогового администрирования.

Еще один вопрос, который подняли представители ЕС – причины перевыполнения плана поступлений в государственный бюджет на 22 млрд грн за два месяца.

Рассказал, что это результат реализации комплексных мероприятий с начала года. В частности, выполнение Национальной стратегии доходов, борьба со схемами и теневой экономикой, кадровые изменения и антикоррупционные меры в ГНС. А главное – постоянная и прозрачная коммуникация с налогоплательщиками

 - заявил Кравченко.

Продолжаем конструктивный диалог с налогоплательщиками с акцентом на совершенствование работы налоговой системы - Руслан Кравченко07.03.25, 17:19 • 15382 просмотра

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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