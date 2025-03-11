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Скринінг розділу 16 "Оподаткування" в рамках переговорів щодо вступу до ЄС: Кравченко обговорив підготовку із командою Представництва ЄС

Київ • УНН

 • 19560 перегляди

Голова ДПС Руслан Кравченко зустрівся з представниками ЄС для обговорення розділу "Оподаткування" щодо вступу до ЄС. ДПС готує матеріали для скринінгової зустрічі 5-6 червня в Брюсселі та працює над адаптацією до європейських стандартів.

Скринінг розділу 16 "Оподаткування" в рамках переговорів щодо вступу до ЄС: Кравченко обговорив підготовку із командою Представництва ЄС

Голова Державної податкової служби Руслан Кравченко обговорив з командою Представництва ЄС в Україні підготовку до скринінгу розділу 16 "Оподаткування" у межах переговорного процесу щодо вступу України до ЄС. Про це повідомляє УНН

Кравченко повідомив, що зустрівся з командою Представництва ЄС в Україні: Генріком Вітфельдом, Ніколом Сібоною, Катериною Яковлевою. Основне питання від Представництва ЄС – розділ 16 "Оподаткування".

ДПС активно працює над якісним виконанням поставлених перед нею завдань. Це цілий комплекс заходів, який дозволить успішно провести скринінгову двосторонню зустріч Європейської Комісії та України, що запланована на 5-6 червня в Брюсселі.  Насамперед йдеться про реальне наближення податкового адміністрування України до кращих європейських практик

- вказав голова ДПС.

За словами Кравченка, ДПС вже надає Мінфіну, головному виконавцю переговорного розділу 16, відповіді на Опитувальник ЄС та таблиці відповідності, презентаційні та інші матеріали.

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Державна податкова служба також співпрацює з міжнародними експертами, зокрема EU4PFM, щодо майбутньої інтеграції наших IT-систем із системами ЄС.

Обговорили також стан виконання Національної стратегії доходів та заходи, спрямовані на удосконалення податкового адміністрування.

Ще одне питання, яке порушили представники ЄС – причини перевиконання плану надходжень до державного бюджету на 22 млрд грн за два місяці.

Розповів, що це результат реалізації комплексних заходів з початку року. Зокрема, виконання Національної стратегії доходів, боротьби зі схемами та тіньовою економікою, кадрових змін та антикорупційних заходів у ДПС. А головне – постійна та прозора комунікація з платниками податків

 - заявив Кравченко.

Продовжуємо конструктивний діалог із платниками податків з акцентом на вдосконалення роботи податкової системи - Руслан Кравченко07.03.25, 17:19 • 15391 перегляд

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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