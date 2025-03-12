Працюємо над механізмом спрощення реєстрації податкових накладних: Руслан Кравченко розповів про підсумки планової зустрічі з бізнес-асоціаціями

Керівник Державної податкової служби Руслан Кравченко провів зустріч із представниками бізнес-асоціацій. За підсумками зазначено низку питань, щодо яких у ДПС буде проведено аналіз та напрацьовано необхідні рішення.

Передає УНН із посиланням на офіційну сторінку Голови Державної податкової служби України Руслана Кравченка.

Деталі

За результатами зустрічі з представниками 28 бізнес-асоціацій, окреслено спектр питань, щодо яких очікуються наступні дії.

Згідно з дописом глави Руслана Кравченко, ДПС вже має позитивний фідбек відносно ініціативи щодо змін до механізму зупинення реєстрації податкових накладних.

Разом з бізнесом зацікавлені, щоб кількість блокувань зменшилася і процедура реєстрації була спрощена. Пропозиції ДПС вже опрацьовуємо спільно з Мінфіном.

З початку року майже 10 тисяч платників виведені з переліку ризикових, у лютому на 64% зросла кількість врахованих таблиць даних, у лютому кількість зупинених накладних зменшилася до 0,39%. Тобто зміна підходів ДПС у цьому питанні також вже має позитивні результати