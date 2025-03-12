Працюємо над механізмом спрощення реєстрації податкових накладних: Руслан Кравченко розповів про підсумки планової зустрічі з бізнес-асоціаціями
Київ • УНН
Руслан Кравченко повідомив про спрощення реєстрації податкових накладних та зменшення кількості блокувань. З початку року майже 10 тисяч платників вивели з переліку ризикових.
Керівник Державної податкової служби Руслан Кравченко провів зустріч із представниками бізнес-асоціацій. За підсумками зазначено низку питань, щодо яких у ДПС буде проведено аналіз та напрацьовано необхідні рішення.
Передає УНН із посиланням на офіційну сторінку Голови Державної податкової служби України Руслана Кравченка.
Деталі
Провів чергову зустріч із представниками бізнес-асоціацій. Про щомісячний формат такого діалогу домовилися ще минулого разу. ДПС стала більш відкритою і значно дієвішою.
За результатами зустрічі з представниками 28 бізнес-асоціацій, окреслено спектр питань, щодо яких очікуються наступні дії.
СМКОР та виведення підприємств з категорії ризикових
Згідно з дописом глави Руслана Кравченко, ДПС вже має позитивний фідбек відносно ініціативи щодо змін до механізму зупинення реєстрації податкових накладних.
Разом з бізнесом зацікавлені, щоб кількість блокувань зменшилася і процедура реєстрації була спрощена. Пропозиції ДПС вже опрацьовуємо спільно з Мінфіном.
Оновили довідник кодів ризиковості платників податків
З початку року майже 10 тисяч платників виведені з переліку ризикових, у лютому на 64% зросла кількість врахованих таблиць даних, у лютому кількість зупинених накладних зменшилася до 0,39%. Тобто зміна підходів ДПС у цьому питанні також вже має позитивні результати
"Польща – наш надійний партнер": Руслан Кравченко анонсував нові можливості для польського бізнесу в Україні10.03.25, 15:59 • 14652 перегляди
Трансфертне ціноутворення
У контексті цього питання, ДПС спільно з Мінфіном опрацювала відповіді на найпоширеніші питання.
Розробили Алгоритм дій територіальних органів ДПС під час аналізу відповідності умов контрольованих операцій з експорту сільськогосподарської продукції принципу "витягнутої руки". Підготували детальний опис ключових аспектів оцінки таких операцій. Матеріали направимо до територіальних органів ДПС для уніфікованого підходу.
Впровадження SAF-T UA
Руслан Кравченко підтвердив, що тест ІКС "Е-аудит" вже відбувається.
Фахівці ДПС отримали доступ до демоверсії. Наразі вже подано 41 SAF-T файл. Створили комунікаційний майданчик для підтримки платників. Крім того, надали всім платникам податків можливість провести через "Електронний кабінет".
Також обговорено питання:
- перевиконання надходжень до бюджету;
- боротьби з нелегальною торгівлею підакцизними товарами;
- запровадження Е-акцизу;
- посилення міжнародної співпраці щодо обміну даними.
Доповнення
На регулярних зустрічах Кравченка з бізнесом підприємці піднімають питання, зокрема, блокування податкових накладних та надання статусу ризикових підприємствам, невиконання судових рішень. Для вирішення цього питання голова ДПС ініціював створення при кожному регіональному управлінні служби консультативного центру. Серед найближчих завдань, які також окреслив Кравченко оновлення кадрового складу ДПС, підвищення якості адмінпослуг та руйнування "схем", зміна ситуації з виконанням судових рішень, активна комунікація з бізнесом.
Скринінг розділу 16 "Оподаткування" в рамках переговорів щодо вступу до ЄС: Кравченко обговорив підготовку із командою Представництва ЄС11.03.25, 12:38 • 19558 переглядiв