Податкові органи вживають заходи для детінізації ринку пального - Кравченко
Київ • УНН
Руслан Кравченко наголосив на необхідності детінізації ринку пального. За перші два місяці 2025 року анульовано 59 ліцензій та накладено 11 млн грн санкцій.
Керівник Державної податкової служби Руслан Кравченко під час зустрічі з представниками Нафтогазової Асоціації України обговорив важливість боротьби з нелегальним ринком пального.
Передає УНН із посиланням на офіційну сторінку Голови Державної податкової служби України Руслана Кравченка.
Деталі
Нелегальні заправки, підпільне виробництво, маніпуляції з чеками та продаж за "кеш" – це не лише проблема держави. Від цього страждають і легальні гравці ринку, які працюють прозоро. Адже йдеться про чесну конкуренцію та рівні умови для всіх
Як зазначає Кравченко, під час зустрічі з представниками Нафтогазової Асоціації України обговорили комплекс питань, які необхідні для детінізації ринку пального.
Моя позиція принципова: усі учасники ринку повинні працювати за законом – без схем та ухилення від податків. Це стосується кожного – незалежно від масштабу бізнесу
Повідомляється, що податкова служба спільно з правоохоронцями вживає заходів для боротьби з нелегальним виробництвом пального, зокрема на міні-НПЗ. За інформацією, за перші два місяці 2025 року проведено 690 перевірок, за результатами яких анульовано 59 ліцензій, а сума фінансових санкцій склала 11 млн грн.
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За словами голови ДПС, великі мережі також часто порушують питання про заниження цін реалізації пального невеликими учасниками ринку. Втім, як він наголошує, їхні витрати – на логістику, персонал, інфраструктуру – суттєво менші, що й дозволяє їм пропонувати нижчі ціни.
Окрім того, податкові органи звертають пильну увагу на розрахунки поза касою, включаючи непроведення операцій через реєстратори розрахункових операцій (РРО), невидачу фіскальних чеків та порушення в обліку товарних запасів.
Як зазначив Руслан Кравченко, ринок пального має працювати прозоро, і податкові органи діють рішуче, аби вивести його з тіні.
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