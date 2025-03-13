Податкові органи вживають заходи для детінізації ринку пального - Кравченко

Керівник Державної податкової служби Руслан Кравченко під час зустрічі з представниками Нафтогазової Асоціації України обговорив важливість боротьби з нелегальним ринком пального.

Передає УНН із посиланням на офіційну сторінку Голови Державної податкової служби України Руслана Кравченка.

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Нелегальні заправки, підпільне виробництво, маніпуляції з чеками та продаж за "кеш" – це не лише проблема держави. Від цього страждають і легальні гравці ринку, які працюють прозоро. Адже йдеться про чесну конкуренцію та рівні умови для всіх - йдеться у дописі.

Як зазначає Кравченко, під час зустрічі з представниками Нафтогазової Асоціації України обговорили комплекс питань, які необхідні для детінізації ринку пального.

Моя позиція принципова: усі учасники ринку повинні працювати за законом – без схем та ухилення від податків. Це стосується кожного – незалежно від масштабу бізнесу - пише голова ДПС.

Повідомляється, що податкова служба спільно з правоохоронцями вживає заходів для боротьби з нелегальним виробництвом пального, зокрема на міні-НПЗ. За інформацією, за перші два місяці 2025 року проведено 690 перевірок, за результатами яких анульовано 59 ліцензій, а сума фінансових санкцій склала 11 млн грн.

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Ми системно відпрацьовуємо також інформацію про нелегальні точки роздрібного продажу пального - зазначає Кравченко.

За словами голови ДПС, великі мережі також часто порушують питання про заниження цін реалізації пального невеликими учасниками ринку. Втім, як він наголошує, їхні витрати – на логістику, персонал, інфраструктуру – суттєво менші, що й дозволяє їм пропонувати нижчі ціни.

Окрім того, податкові органи звертають пильну увагу на розрахунки поза касою, включаючи непроведення операцій через реєстратори розрахункових операцій (РРО), невидачу фіскальних чеків та порушення в обліку товарних запасів.

Як зазначив Руслан Кравченко, ринок пального має працювати прозоро, і податкові органи діють рішуче, аби вивести його з тіні.

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