14:44 • 2794 перегляди
Зеленський анонсував дводенну тристоронню зустріч України, США та рф в ОАЕ
14:19 • 7340 перегляди
"Продуктивна й змістовна зустріч": Зеленський розкрив деталі переговорів з Трампом у Давосі
11:49 • 11805 перегляди
У Мінекономіки визначили потребу в імпорті газу для проходження зими: про що йдеться
Ексклюзив
11:29 • 23787 перегляди
Кінець ООН? Що таке "Рада миру" Трампа і для чого вона створена
11:14 • 13957 перегляди
Генштаб підтвердив ураження нафтового терміналу "Таманьнефтегаз" та ППО ворога
10:59 • 14933 перегляди
Трамп заявив про врегулювання 8 воєн та вважає, "що скоро буде ще одна"
22 січня, 07:31 • 17383 перегляди
"Ми підійшли до кінця": посланець Трампа Віткофф перед візитом до москви заявив про значний прогрес у мирних переговорах
Ексклюзив
22 січня, 07:01 • 21739 перегляди
Курс під контролем НБУ: що стоїть за січневими стрибками долара та євро
21 січня, 22:20 • 28089 перегляди
Українська делегація провела у Давосі зустріч із Віткоффом та Кушнером перед їх поїздкою у москву - Умєров
21 січня, 19:21 • 42198 перегляди
ЦВК пропонує 6-місячний перехідний період між закінченням воєнного стану та стартом виборів
Публікації
Ексклюзиви
Ринок пального в Україні забезпечений необхідним ресурсом - Міненерго

Київ • УНН

 • 22 перегляди

Заступник міністра енергетики Микола Колісник заявив, що ринок пального в Україні стабільний та повністю забезпечений. З початку року імпортовано понад 344 тисячі тонн пального завдяки диверсифікації шляхів постачання.

Ринок пального в Україні забезпечений необхідним ресурсом - Міненерго

Заступник міністра енергетики Микола Колісник заявив, що ринок пального в Україні функціонує стабільно та повністю забезпечений необхідним ресурсом. Про це повідомляє пресслужба Міненерго, пише УНН.

Детілі

За його словами, диверсифікація шляхів постачання дозволила забезпечити  стабільну та регулярну логістику світлих нафтопродуктів для безперервного забезпечення потреб споживачів.

"Традиційно січень є періодом низького сезонного споживання. Проте нинішні реалії, зокрема активна робота генераторів, підтримують попит на пальне. Попри це, завдяки злагодженим діям уряду та операторів ринку, цей попит стабільно покривається", - підкреслив Микола Колісник.

За його словами, від початку року в Україну вже імпортовано понад 344 тисячі тонн пального.

"Важливу роль відіграє і внутрішній виробник", – додав заступник міністра.

Микола Колісник наголосив, що ключовим фактором стабільності на ринку є саме диверсифікація шляхів постачання – паливо надходить автомобільним, залізничним та морським транспортом.

"Жоден окремий інфраструктурний об’єкт не є критичним, а у разі локальних обмежень ринок автоматично переходить на альтернативні маршрути", - підкреслив він. 

Зростання цін на пальне варто очікувати ще до кінця січня: експерт назвав причини15.01.26, 16:52 • 3749 переглядiв

Окремо заступник Міністра підкреслив, що поточна логістична ситуація не створює підстав для цінових коливань, дефіциту або дестабілізації ринку. 

"Ціноутворення на ринку пального визначається комплексом факторів, включно зі світовими цінами та податковою політикою. Логістика не створює підстав для цінових коливань або дефіциту", - наголосив він. 

Микола Колісник нагадав, що в Україні діє державна система моніторингу обсягів та якості пального, а також система мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів.

"Адміністратором електронної системи репортингу визначено АТ "Оператор ринку". Це дозволяє державі в режимі реального часу бачити баланс ринку, контролювати якість пального та оперативно реагувати на будь-які ознаки кризових явищ", - підкреслив заступник міністра.

Україна має запаси пального на 20+ днів, імпорт триває, запаси газу також є - міністр16.01.26, 10:50 • 28838 переглядiв

Ольга Розгон

