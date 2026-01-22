Ринок пального в Україні забезпечений необхідним ресурсом - Міненерго
Київ • УНН
Заступник міністра енергетики Микола Колісник заявив, що ринок пального в Україні функціонує стабільно та повністю забезпечений необхідним ресурсом. Про це повідомляє пресслужба Міненерго, пише УНН.
Детілі
За його словами, диверсифікація шляхів постачання дозволила забезпечити стабільну та регулярну логістику світлих нафтопродуктів для безперервного забезпечення потреб споживачів.
"Традиційно січень є періодом низького сезонного споживання. Проте нинішні реалії, зокрема активна робота генераторів, підтримують попит на пальне. Попри це, завдяки злагодженим діям уряду та операторів ринку, цей попит стабільно покривається", - підкреслив Микола Колісник.
За його словами, від початку року в Україну вже імпортовано понад 344 тисячі тонн пального.
"Важливу роль відіграє і внутрішній виробник", – додав заступник міністра.
Микола Колісник наголосив, що ключовим фактором стабільності на ринку є саме диверсифікація шляхів постачання – паливо надходить автомобільним, залізничним та морським транспортом.
"Жоден окремий інфраструктурний об’єкт не є критичним, а у разі локальних обмежень ринок автоматично переходить на альтернативні маршрути", - підкреслив він.
Окремо заступник Міністра підкреслив, що поточна логістична ситуація не створює підстав для цінових коливань, дефіциту або дестабілізації ринку.
"Ціноутворення на ринку пального визначається комплексом факторів, включно зі світовими цінами та податковою політикою. Логістика не створює підстав для цінових коливань або дефіциту", - наголосив він.
Микола Колісник нагадав, що в Україні діє державна система моніторингу обсягів та якості пального, а також система мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів.
"Адміністратором електронної системи репортингу визначено АТ "Оператор ринку". Це дозволяє державі в режимі реального часу бачити баланс ринку, контролювати якість пального та оперативно реагувати на будь-які ознаки кризових явищ", - підкреслив заступник міністра.
