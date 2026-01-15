Зростання цін на пальне варто очікувати ще до кінця січня: експерт назвав причини

Зростання цін на пальне варто очікувати ще до кінця січня. Про це на брифінгу сказав експерт з паливного ринку Сергій Куюн, пише УНН.

Деталі

З його слів, у грудні ціни на нафту впали до 60 доларів за барель. Це найнижча позначка, яка була протягом всього року. Це, своєю чергою, знизило закупівельні ціни, що зробило непомітним підвищення акцизів.

Однак, вже з початку року, ми спостерігаємо зростання курсу валют та зростання світових цін на нафту. Зараз маємо ріст цін в оптовій закупівлі. Поки що ринок тримається, однак, варто очікувати зростання ціни ще у січні. На це впливає ріст курсу валют та світова ціна на нафту, яка вже становить 65 доларів за барель - сказав Куюн.

Зі слів експерта, зростають ціни на арктичне пальне. Водночас, близько 10% зріс обсяг споживання так званого "генераторного" пального, десь на рівні до 70-80 тисяч тонн на місяць. Однак, це не впливає на ціну.

