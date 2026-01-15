$43.180.08
Що буде з цінами на продуктовий кошик - відповідь експерта
Ексклюзив
13:18 • 8466 перегляди
Надзвичайна ситуація в енергетиці України: що це означає для жителів міст
Ексклюзив
15 січня, 08:19 • 38850 перегляди
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
15 січня, 08:08 • 51261 перегляди
Рідкісний астрологічний аспект і гучні скандали: що відбувається з гороскопом Юлії Тимошенко
Ексклюзив
15 січня, 07:52 • 29792 перегляди
Морози та сніг: що відбувається з озимими культурами в Україні
15 січня, 06:16 • 30446 перегляди
Голова МВФ Георгієва прибула до Києва з першим візитом з 2023 року
15 січня, 02:34 • 49189 перегляди
Трамп звинуватив Україну у гальмуванні мирної угоди з рф
14 січня, 19:44 • 40257 перегляди
Надзвичайний стан в енергетиці: що це означає
14 січня, 17:38 • 41063 перегляди
Зеленський доручив переглянути комендантську годину на час надзвичайних холодів
14 січня, 17:29 • 35234 перегляди
В енергетиці України буде запроваджено режим надзвичайної ситуації - Зеленський
Зростання цін на пальне варто очікувати ще до кінця січня: експерт назвав причини

Київ • УНН

 • 292 перегляди

Експерт з паливного ринку Сергій Куюн прогнозує зростання цін на пальне до кінця січня. Це пов'язано зі зростанням курсу валют та світових цін на нафту.

Зростання цін на пальне варто очікувати ще до кінця січня: експерт назвав причини

Зростання цін на пальне варто очікувати ще до кінця січня. Про це на брифінгу сказав експерт з паливного ринку Сергій Куюн, пише УНН.

Деталі 

З його слів, у грудні ціни на нафту впали до 60 доларів за барель. Це найнижча позначка, яка була протягом всього року. Це, своєю чергою, знизило закупівельні ціни, що зробило непомітним підвищення акцизів. 

Однак, вже з початку року, ми спостерігаємо зростання курсу валют та зростання світових цін на нафту. Зараз маємо ріст цін в оптовій закупівлі. Поки що ринок тримається, однак, варто очікувати зростання ціни ще у січні. На це впливає ріст курсу валют та світова ціна на нафту, яка вже становить 65 доларів за барель

- сказав Куюн.

Зі слів експерта, зростають ціни на арктичне пальне. Водночас, близько 10% зріс обсяг споживання так званого "генераторного" пального, десь на рівні до 70-80 тисяч тонн на місяць. Однак, це не впливає на ціну.

Юлія Шрамко

