Рост цен на топливо стоит ожидать еще до конца января: эксперт назвал причины

14:15 • 3178 просмотра
Что будет с ценами на продуктовую корзину - ответ эксперта
Эксклюзив
13:18 • 9902 просмотра
Чрезвычайная ситуация в энергетике Украины: что это значит для жителей городов
Эксклюзив
15 января, 08:19 • 39907 просмотра
Преступление против государства. СБУ должна проверить решение экс-замглавы Госавиаслужбы Зелинского
15 января, 08:08 • 52329 просмотра
Редкий астрологический аспект и громкие скандалы: что происходит с гороскопом Юлии Тимошенко
Эксклюзив
15 января, 07:52 • 30283 просмотра
Морозы и снег: что происходит с озимыми культурами в Украине
15 января, 06:16 • 30699 просмотра
Глава МВФ Георгиева прибыла в Киев с первым визитом с 2023 года
15 января, 02:34 • 49468 просмотра
Трамп обвинил Украину в торможении мирного соглашения с РФ
14 января, 19:44 • 40390 просмотра
Чрезвычайное положение в энергетике: что это значит
14 января, 17:38 • 41227 просмотра
Зеленский поручил пересмотреть комендантский час на время чрезвычайных холодов
14 января, 17:29 • 35345 просмотра
В энергетике Украины будет введен режим чрезвычайной ситуации - Зеленский
публикации
Эксклюзивы
В Киеве из-за атаки рф обломки дрона попали в 15-этажку: показали последствия 15 января, 06:59 • 28591 просмотра
X Маска запретит ИИ Grok раздевать до бикини фото реальных людей 15 января, 07:20 • 18265 просмотра
Киев и область до сих пор без графиков, из-за новых атак рф обесточивания на Житомирщине и Харьковщине - Минэнерго 15 января, 08:33 • 26494 просмотра
Дочь пациента, умершего в Odrex, назвала давлением на СМИ и попыткой стереть память иск скандальной клиники к УНН 10:29 • 35066 просмотра
Рада отклонила поправку об отмене отсрочки студентам 25+ 11:42 • 15588 просмотра
Дочь пациента, умершего в Odrex, назвала давлением на СМИ и попыткой стереть память иск скандальной клиники к УНН10:29 • 35159 просмотра
Преступление против государства. СБУ должна проверить решение экс-замглавы Госавиаслужбы Зелинского
Эксклюзив
15 января, 08:19 • 39907 просмотра
Редкий астрологический аспект и громкие скандалы: что происходит с гороскопом Юлии Тимошенко15 января, 08:08 • 52329 просмотра
Odrex пытается закрыть рот журналистам. Клиника подала в суд на УНН
Эксклюзив
14 января, 12:53 • 55271 просмотра
Юлия Тимошенко с трибуны Верховной Рады заявила о давлении со стороны НАБУ и незаконных обыскахVideo14 января, 11:32 • 68140 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Руслан Стефанчук
Наталья Калмыкова
Игорь Терехов
Украина
Соединённые Штаты
Харьков
Черниговская область
Сумская область
X Маска запретит ИИ Grok раздевать до бикини фото реальных людей 15 января, 07:20 • 18326 просмотра
Paramount подала в суд на Warner Bros. из-за сделки с Netflix 13 января, 15:09 • 41864 просмотра
Хайди Клум заметили топлес во время отдыха на Сен-Бартелеми с Томом Каулитцем 12 января, 00:45 • 75764 просмотра
Звезду фильма "Один дома" оштрафовали в Калифорнии за попытку воспользоваться услугами эскорта 11 января, 23:46 • 66864 просмотра
Любовь — это свет: Клопотенко сделал предложение своей возлюбленной 10 января, 15:04 • 70935 просмотра
Рост цен на топливо стоит ожидать еще до конца января: эксперт назвал причины

Киев • УНН

 • 598 просмотра

Эксперт по топливному рынку Сергей Куюн прогнозирует рост цен на топливо до конца января. Это связано с ростом курса валют и мировых цен на нефть.

Рост цен на топливо стоит ожидать еще до конца января: эксперт назвал причины

Рост цен на топливо стоит ожидать еще до конца января. Об этом на брифинге сказал эксперт по топливному рынку Сергей Куюн, пишет УНН.

Детали

По его словам, в декабре цены на нефть упали до 60 долларов за баррель. Это самая низкая отметка, которая была в течение всего года. Это, в свою очередь, снизило закупочные цены, что сделало незаметным повышение акцизов.

Однако, уже с начала года, мы наблюдаем рост курса валют и рост мировых цен на нефть. Сейчас имеем рост цен в оптовой закупке. Пока рынок держится, однако, стоит ожидать роста цены еще в январе. На это влияет рост курса валют и мировая цена на нефть, которая уже составляет 65 долларов за баррель

- сказал Куюн.

По словам эксперта, растут цены на арктическое топливо. В то же время, около 10% вырос объем потребления так называемого "генераторного" топлива, где-то на уровне до 70-80 тысяч тонн в месяц. Однако, это не влияет на цену.

Повышение акцизов на топливо с 1 января: эксперт ответил, стоит ли ожидать роста цен на бензин, дизель и газ13.01.26, 16:15 • 38648 просмотров

Юлия Шрамко

ЭкономикаАвто
Энергетика
Отключение света