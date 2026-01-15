Рост цен на топливо стоит ожидать еще до конца января: эксперт назвал причины
Киев • УНН
Эксперт по топливному рынку Сергей Куюн прогнозирует рост цен на топливо до конца января. Это связано с ростом курса валют и мировых цен на нефть.
Рост цен на топливо стоит ожидать еще до конца января. Об этом на брифинге сказал эксперт по топливному рынку Сергей Куюн, пишет УНН.
Детали
По его словам, в декабре цены на нефть упали до 60 долларов за баррель. Это самая низкая отметка, которая была в течение всего года. Это, в свою очередь, снизило закупочные цены, что сделало незаметным повышение акцизов.
Однако, уже с начала года, мы наблюдаем рост курса валют и рост мировых цен на нефть. Сейчас имеем рост цен в оптовой закупке. Пока рынок держится, однако, стоит ожидать роста цены еще в январе. На это влияет рост курса валют и мировая цена на нефть, которая уже составляет 65 долларов за баррель
По словам эксперта, растут цены на арктическое топливо. В то же время, около 10% вырос объем потребления так называемого "генераторного" топлива, где-то на уровне до 70-80 тысяч тонн в месяц. Однако, это не влияет на цену.
