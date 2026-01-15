Рост цен на топливо стоит ожидать еще до конца января: эксперт назвал причины

Рост цен на топливо стоит ожидать еще до конца января. Об этом на брифинге сказал эксперт по топливному рынку Сергей Куюн, пишет УНН.

Детали

По его словам, в декабре цены на нефть упали до 60 долларов за баррель. Это самая низкая отметка, которая была в течение всего года. Это, в свою очередь, снизило закупочные цены, что сделало незаметным повышение акцизов.

Однако, уже с начала года, мы наблюдаем рост курса валют и рост мировых цен на нефть. Сейчас имеем рост цен в оптовой закупке. Пока рынок держится, однако, стоит ожидать роста цены еще в январе. На это влияет рост курса валют и мировая цена на нефть, которая уже составляет 65 долларов за баррель - сказал Куюн.

По словам эксперта, растут цены на арктическое топливо. В то же время, около 10% вырос объем потребления так называемого "генераторного" топлива, где-то на уровне до 70-80 тысяч тонн в месяц. Однако, это не влияет на цену.

