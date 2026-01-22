Рынок топлива в Украине обеспечен необходимым ресурсом - Минэнерго

$43.180.08
50.320.20
ukenru
14:44 • 2744 просмотра
Зеленский анонсировал двухдневную трехстороннюю встречу Украины, США и рф в ОАЭ
14:19 • 7232 просмотра
"Продуктивная и содержательная встреча": Зеленский раскрыл детали переговоров с Трампом в Давосе
11:49 • 11753 просмотра
В Минэкономики определили потребность в импорте газа для прохождения зимы: о чем идет речь
Эксклюзив
11:29 • 23709 просмотра
Конец ООН? Что такое "Совет мира" Трампа и для чего он создан
11:14 • 13922 просмотра
Генштаб подтвердил поражение нефтяного терминала "Таманьнефтегаз" и ПВО противника
10:59 • 14911 просмотра
Трамп заявил об урегулировании 8 войн и считает, "что скоро будет еще одна"
22 января, 07:31 • 17368 просмотра
"Мы подошли к концу": посланник Трампа Уиткофф перед визитом в москву заявил о значительном прогрессе в мирных переговорах
Эксклюзив
22 января, 07:01 • 21732 просмотра
Курс под контролем НБУ: что стоит за январскими скачками доллара и евро
21 января, 22:20 • 28086 просмотра
Украинская делегация провела в Давосе встречу с Виткоффом и Кушнером перед их поездкой в москву - Умеров
21 января, 19:21 • 42194 просмотра
ЦИК предлагает 6-месячный переходный период между окончанием военного положения и стартом выборов
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Командование РФ перебрасывает элитные подразделения с фронта для защиты Крыма - АТЕШ22 января, 05:49 • 22329 просмотра
Сегодня США ожидают ответа Путина по мирному плану: посланник Трампа Виткофф готовится к встрече в Москве22 января, 06:05 • 3888 просмотра
Троих украинцев освободили из незаконного содержания в Венесуэле - МИДPhoto22 января, 06:26 • 20010 просмотра
Трамп заставил Путина сесть за стол переговоров - Генсек НАТО22 января, 07:46 • 4180 просмотра
Безопасность украинских пациентов: почему решение по медицинским лицензиям скандальной Odrex не обнародовано и какую роль в этом играет Ляшко10:28 • 15593 просмотра
публикации
Как Украине помогают пережить зиму 2026: свет, тепло и международная солидарность14:43 • 3430 просмотра
Конец ООН? Что такое "Совет мира" Трампа и для чего он создан
Эксклюзив
11:29 • 23692 просмотра
Безопасность украинских пациентов: почему решение по медицинским лицензиям скандальной Odrex не обнародовано и какую роль в этом играет Ляшко10:28 • 15618 просмотра
Дипломатия Стивена Виткоффа: хронология всех встреч с путиным и подготовка к новой21 января, 14:44 • 71423 просмотра
Новая оборонная архитектура Европы: способна ли Европа создать собственный оборонный альянс и какова будет роль Украины
Эксклюзив
21 января, 12:43 • 62947 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Марк Рютте
Михаил Федоров
Эмманюэль Макрон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Давос
Норвегия
Гренландия
Реклама
УНН Lite
Объявлены новые члены Зала славы авторов песен 2026 годаPhoto21 января, 23:40 • 24261 просмотра
"Крик 7" скоро выйдет на большие экраны: кто из звездных героев франшизы примет участие в новой частиVideo21 января, 18:19 • 21322 просмотра
Легенда "Евровидения" возвращается: Александр Рыбак подал заявку на норвежский отбор с новой песнейVideo21 января, 15:49 • 22350 просмотра
Все, что нужно знать о знаке зодиака Водолей21 января, 12:13 • 64408 просмотра
Spotify тестирует функцию синхронизации аудиокниг с бумажными изданиями21 января, 06:46 • 40528 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Тесла Модель Y
НАСАМС

Рынок топлива в Украине обеспечен необходимым ресурсом - Минэнерго

Киев • УНН

 • 12 просмотра

Заместитель министра энергетики Николай Колесник заявил, что рынок топлива в Украине стабилен и полностью обеспечен. С начала года импортировано более 344 тысяч тонн топлива благодаря диверсификации путей поставок.

Рынок топлива в Украине обеспечен необходимым ресурсом - Минэнерго

Заместитель министра энергетики Николай Колесник заявил, что рынок топлива в Украине функционирует стабильно и полностью обеспечен необходимым ресурсом. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго, пишет УНН.

Детали

По его словам, диверсификация путей поставок позволила обеспечить стабильную и регулярную логистику светлых нефтепродуктов для бесперебойного обеспечения потребностей потребителей.

"Традиционно январь является периодом низкого сезонного потребления. Однако нынешние реалии, в частности активная работа генераторов, поддерживают спрос на топливо. Несмотря на это, благодаря слаженным действиям правительства и операторов рынка, этот спрос стабильно покрывается", - подчеркнул Николай Колесник.

По его словам, с начала года в Украину уже импортировано более 344 тысяч тонн топлива.

"Важную роль играет и внутренний производитель", – добавил заместитель министра.

Николай Колесник подчеркнул, что ключевым фактором стабильности на рынке является именно диверсификация путей поставок – топливо поступает автомобильным, железнодорожным и морским транспортом.

"Ни один отдельный инфраструктурный объект не является критическим, а в случае локальных ограничений рынок автоматически переходит на альтернативные маршруты", - подчеркнул он. 

Рост цен на топливо стоит ожидать еще до конца января: эксперт назвал причины15.01.26, 16:52 • 3749 просмотров

Отдельно заместитель Министра подчеркнул, что текущая логистическая ситуация не создает оснований для ценовых колебаний, дефицита или дестабилизации рынка. 

"Ценообразование на рынке топлива определяется комплексом факторов, включая мировые цены и налоговую политику. Логистика не создает оснований для ценовых колебаний или дефицита", - подчеркнул он. 

Николай Колесник напомнил, что в Украине действует государственная система мониторинга объемов и качества топлива, а также система минимальных запасов нефти и нефтепродуктов.

"Администратором электронной системы репортинга определено АО "Оператор рынка". Это позволяет государству в режиме реального времени видеть баланс рынка, контролировать качество топлива и оперативно реагировать на любые признаки кризисных явлений", - подчеркнул заместитель министра.

Украина имеет запасы топлива на 20+ дней, импорт продолжается, запасы газа также есть - министр16.01.26, 10:50 • 28838 просмотров

Ольга Розгон

ЭкономикаАвто
Энергетика
Кабинет Министров Украины
Отключение света
Электроэнергия
Министерство энергетики Украины
Украина