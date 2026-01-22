Рынок топлива в Украине обеспечен необходимым ресурсом - Минэнерго
Киев • УНН
Заместитель министра энергетики Николай Колесник заявил, что рынок топлива в Украине стабилен и полностью обеспечен. С начала года импортировано более 344 тысяч тонн топлива благодаря диверсификации путей поставок.
Заместитель министра энергетики Николай Колесник заявил, что рынок топлива в Украине функционирует стабильно и полностью обеспечен необходимым ресурсом. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго, пишет УНН.
Детали
По его словам, диверсификация путей поставок позволила обеспечить стабильную и регулярную логистику светлых нефтепродуктов для бесперебойного обеспечения потребностей потребителей.
"Традиционно январь является периодом низкого сезонного потребления. Однако нынешние реалии, в частности активная работа генераторов, поддерживают спрос на топливо. Несмотря на это, благодаря слаженным действиям правительства и операторов рынка, этот спрос стабильно покрывается", - подчеркнул Николай Колесник.
По его словам, с начала года в Украину уже импортировано более 344 тысяч тонн топлива.
"Важную роль играет и внутренний производитель", – добавил заместитель министра.
Николай Колесник подчеркнул, что ключевым фактором стабильности на рынке является именно диверсификация путей поставок – топливо поступает автомобильным, железнодорожным и морским транспортом.
"Ни один отдельный инфраструктурный объект не является критическим, а в случае локальных ограничений рынок автоматически переходит на альтернативные маршруты", - подчеркнул он.
Отдельно заместитель Министра подчеркнул, что текущая логистическая ситуация не создает оснований для ценовых колебаний, дефицита или дестабилизации рынка.
"Ценообразование на рынке топлива определяется комплексом факторов, включая мировые цены и налоговую политику. Логистика не создает оснований для ценовых колебаний или дефицита", - подчеркнул он.
Николай Колесник напомнил, что в Украине действует государственная система мониторинга объемов и качества топлива, а также система минимальных запасов нефти и нефтепродуктов.
"Администратором электронной системы репортинга определено АО "Оператор рынка". Это позволяет государству в режиме реального времени видеть баланс рынка, контролировать качество топлива и оперативно реагировать на любые признаки кризисных явлений", - подчеркнул заместитель министра.
