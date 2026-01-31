Минсоцполитики опровергло фейк о прекращении выплат для 1,3 млн пенсионеров

Министерство социальной политики Украины официально заявило, что распространенная в сети информация о массовой отмене пенсий для более чем миллиона граждан не соответствует действительности. По состоянию на начало 2026 года выплаты приостановлены только для 337 тысяч человек, которые не выполнили требования по физической идентификации или не предоставили данные об отсутствии выплат со стороны РФ. Об этом пишет УНН.

Детали

Временные ограничения коснулись пенсионеров, которые до 31 декабря 2025 года не прошли обязательную процедуру идентификации. Также в списке оказались граждане, чьи дела до сих пор привязаны к адресам на временно оккупированных территориях или которые не сообщили о неполучении средств от российской стороны. Однако процесс возобновления выплат уже идет: часть пенсионеров получила деньги в январе, а еще 48 тысяч человек увидят начисления в феврале после подтверждения данных.

36 млн грн возвращено государству по пяти делам о неуплате налогов в январе - Киевская областная прокуратура

Физическая идентификация – это мировая практика, необходимая для уверенности, что средства получает именно то лицо, которому они предназначены – подчеркивают в ведомстве.

Важно отметить, что внутренне перемещенные лица, которые уже перевели пенсии на подконтрольную территорию, освобождены от повторной идентификации, однако обязаны подать заявление об отсутствии выплат от страны-агрессора.

Как вернуть пенсию: доступные способы

Пенсионеры могут возобновить выплаты несколькими удобными способами, в том числе дистанционно. Для тех, кто находится в Украине или за границей, доступны онлайн-идентификация через "Дія.Підпис" на портале ПФУ, видеозвонок с работником Фонда или личный визит в сервисный центр или банк. Сообщить о неполучении российских выплат также можно через электронный кабинет ПФУ или почтовым переводом документов из-за границы.

Средняя пенсия в Украине выросла до 6 544 гривен, но не все получают такую сумму - инфографика