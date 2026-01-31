$42.850.00
10:30 • 1838 просмотра
Зеленский: аварийная ситуация в энергосистеме - из-за технологических причин на линиях между Украиной и Молдовой, необходимое реагирование есть
10:19 • 3308 просмотра
Каскадные отключения произошли из-за проблем между Румынией и Молдовой и в Украине, разгружены блоки АЭС, свет восстановят в ближайшие часы - министр
10:12 • 3548 просмотра
Минэнерго: в ряде регионов экстренные отключения, электроснабжение вернется в течение 2-3 часов
Эксклюзив
10:00 • 5582 просмотра
Оплата генератора в чеке для потребителя: законно ли это и как война меняет цены в заведениях
09:29 • 5268 просмотра
Украинские города охватили аварийные отключения света: есть остановка метро и перебои с водой
30 января, 18:51 • 22353 просмотра
Украина и россия подошли "очень близко к соглашению" — Трамп
30 января, 18:30 • 41179 просмотра
Если не было отопления - не будет и счета: в Украине автоматически пересчитают суммы в платежках
Эксклюзив
30 января, 18:21 • 43806 просмотра
Блэкауты, мороз и обстрелы: выдержит ли мобильная связь новую волну энергокризиса
Эксклюзив
30 января, 17:20 • 28574 просмотра
"Все эти видео - это "Голливуд": в Силах обороны Юга опровергли захват Терноватого, Речного и Злагоды
Эксклюзив
30 января, 15:18 • 26347 просмотра
Чего ждет бизнес и возможен ли результативный диалог с госорганами: ответили в Американской торговой палате
Графики отключений электроэнергии
Минсоцполитики опровергло фейк о прекращении выплат для 1,3 млн пенсионеров

Киев • УНН

 244 просмотра

Министерство социальной политики заявило, что информация о массовой отмене пенсий для более миллиона граждан является фейком. Выплаты приостановлены только для 337 тысяч человек, которые не прошли идентификацию или не предоставили данные об отсутствии выплат от РФ.

Минсоцполитики опровергло фейк о прекращении выплат для 1,3 млн пенсионеров

Министерство социальной политики Украины официально заявило, что распространенная в сети информация о массовой отмене пенсий для более чем миллиона граждан не соответствует действительности. По состоянию на начало 2026 года выплаты приостановлены только для 337 тысяч человек, которые не выполнили требования по физической идентификации или не предоставили данные об отсутствии выплат со стороны РФ. Об этом пишет УНН.

Детали

Временные ограничения коснулись пенсионеров, которые до 31 декабря 2025 года не прошли обязательную процедуру идентификации. Также в списке оказались граждане, чьи дела до сих пор привязаны к адресам на временно оккупированных территориях или которые не сообщили о неполучении средств от российской стороны. Однако процесс возобновления выплат уже идет: часть пенсионеров получила деньги в январе, а еще 48 тысяч человек увидят начисления в феврале после подтверждения данных.

Физическая идентификация – это мировая практика, необходимая для уверенности, что средства получает именно то лицо, которому они предназначены

– подчеркивают в ведомстве.

Важно отметить, что внутренне перемещенные лица, которые уже перевели пенсии на подконтрольную территорию, освобождены от повторной идентификации, однако обязаны подать заявление об отсутствии выплат от страны-агрессора.

Как вернуть пенсию: доступные способы

Пенсионеры могут возобновить выплаты несколькими удобными способами, в том числе дистанционно. Для тех, кто находится в Украине или за границей, доступны онлайн-идентификация через "Дія.Підпис" на портале ПФУ, видеозвонок с работником Фонда или личный визит в сервисный центр или банк. Сообщить о неполучении российских выплат также можно через электронный кабинет ПФУ или почтовым переводом документов из-за границы.

Степан Гафтко

Украина