Пенсионный фонд: украинцы за границей могут пройти идентификацию в любом сервисном центре, не возвращаясь по месту регистрации

В Украине услуги Пенсионного фонда предоставляются по принципу экстерриториальности — граждане могут получить обслуживание в любом сервисном центре, независимо от места регистрации или фактического проживания. Об этом сообщил Пенсионный фонд Украины, пишет УНН.

Подробности

Гражданка, временно проживающая за пределами Украины, обратилась в Пенсионный фонд с вопросом, нужно ли ей возвращаться по месту регистрации для прохождения идентификации, или можно пройти идентификацию в приграничном населенном пункте в сервисном центре.

Пенсионный фонд Украины пояснил, что граждане, временно находящиеся за границей или не имеющие возможности пройти онлайн-идентификацию, могут сделать это в любом сервисном центре ПФУ.

ЦНАПы Украины расширяют возможности: налоговые и пенсионные услуги теперь доступны в одном месте

Обращение именно по месту регистрации больше не является обязательным.

Для кого актуально

Эта возможность особенно важна для пенсионеров, которые:

находятся за пределами Украины;

изменили место жительства;

имеют технические ограничения для прохождения онлайн-процедур.

Идентификация в сервисных центрах проводится по стандартной процедуре, с подтверждением личности и документов.

Треть людей старшего возраста в Украине получат чуть более 3000 грн пенсии - данные реестра