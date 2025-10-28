Пенсионный фонд: украинцы за границей могут пройти идентификацию в любом сервисном центре, не возвращаясь по месту регистрации
Киев • УНН
Пенсионный фонд Украины разрешил гражданам проходить идентификацию в любом сервисном центре, независимо от места регистрации или проживания. Это особенно актуально для пенсионеров, находящихся за границей или сменивших место жительства.
В Украине услуги Пенсионного фонда предоставляются по принципу экстерриториальности — граждане могут получить обслуживание в любом сервисном центре, независимо от места регистрации или фактического проживания. Об этом сообщил Пенсионный фонд Украины, пишет УНН.
Подробности
Гражданка, временно проживающая за пределами Украины, обратилась в Пенсионный фонд с вопросом, нужно ли ей возвращаться по месту регистрации для прохождения идентификации, или можно пройти идентификацию в приграничном населенном пункте в сервисном центре.
Пенсионный фонд Украины пояснил, что граждане, временно находящиеся за границей или не имеющие возможности пройти онлайн-идентификацию, могут сделать это в любом сервисном центре ПФУ.
Обращение именно по месту регистрации больше не является обязательным.
Для кого актуально
Эта возможность особенно важна для пенсионеров, которые:
- находятся за пределами Украины;
- изменили место жительства;
- имеют технические ограничения для прохождения онлайн-процедур.
Идентификация в сервисных центрах проводится по стандартной процедуре, с подтверждением личности и документов.
