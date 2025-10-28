Пенсионный фонд: украинцы за границей могут пройти идентификацию в любом сервисном центре, не возвращаясь по месту регистрации

$42.070.07
Эксклюзив
14:36 • 1082 просмотра
Почти 250 киевских учебных заведений пострадали от войны: сколько уже восстановлено
10:50 • 10968 просмотра
Отопительный сезон стартовал: 13 областей уже подключают жилые дома к теплу - Минразвития
Эксклюзив
09:42 • 25854 просмотра
В украинских вузах обучается 25,5 тыс. иностранных студентов: больше всего из Китая, а из рф - более 400
Эксклюзив
09:30 • 20799 просмотра
Экс-руководителю "Укрэнерго" инкриминируют мошенничество в особо крупных размерах
09:24 • 20372 просмотра
Зеленский назвал 28 октября датой начала отопительного сезона
Эксклюзив
09:16 • 18695 просмотра
Правоохранители задержали бывшего руководителя "Укрэнерго" Кудрицкого: детали дела о хищении миллионов на объектах энергосистемы
Эксклюзив
28 октября, 08:00 • 15674 просмотра
Стоит ли надеяться на теплую зиму: синоптик дала прогноз
28 октября, 07:39 • 37357 просмотра
Как быстро и бюджетно украсить дом к Хэллоуину: практический гайд для каждой комнаты
28 октября, 07:00 • 29378 просмотра
Магнитные бури в ноябре: когда ожидать вспышки на солнцеPhoto
28 октября, 06:38 • 13266 просмотра
Венгрия хочет сформировать альянс украиноскептиков в ЕС с Чехией и Словакией - Politico
Глава МИД Нидерландов сегодня в Киеве с обещанием максимальной поддержки
Джессика Альба публично показала в Instagram своего нового бойфренда из "Top Gun"
"Эффект AAL Group": эксперты требуют более тщательной проверки компаний, работающих с чувствительной информацией, на связь с рф
В Николаеве трагически погибли двое маленьких детей: мать оставила их одних в квартире на полсуток - полиция
Государственный биотехнологический университет под контролем взяточника: хищение государственных земель и миллионы от "урожая в тени". Часть 2
публикации
Государственный биотехнологический университет под контролем взяточника: хищение государственных земель и миллионы от "урожая в тени". Часть 212:22 • 11754 просмотра
"Эффект AAL Group": эксперты требуют более тщательной проверки компаний, работающих с чувствительной информацией, на связь с рф09:50 • 23431 просмотра
В украинских вузах обучается 25,5 тыс. иностранных студентов: больше всего из Китая, а из рф - более 400
Эксклюзив
09:42 • 25832 просмотра
Как быстро и бюджетно украсить дом к Хэллоуину: практический гайд для каждой комнаты28 октября, 07:39 • 37345 просмотра
Магнитные бури в ноябре: когда ожидать вспышки на солнцеPhoto28 октября, 07:00 • 29370 просмотра
Бывшее поместье Аврил Лавин в Малибу продается за $14,5 миллиона
Кортни Кардашьян представила леденцы для вагинального здоровья
Джессика Альба публично показала в Instagram своего нового бойфренда из "Top Gun"
Как быстро и бюджетно украсить дом к Хэллоуину: практический гайд для каждой комнаты
Бывший муж Бритни Спирс выпустил книгу и говорит, что певице нужна помощь
IPad Pro

Пенсионный фонд: украинцы за границей могут пройти идентификацию в любом сервисном центре, не возвращаясь по месту регистрации

Киев • УНН

 • 986 просмотра

Пенсионный фонд Украины разрешил гражданам проходить идентификацию в любом сервисном центре, независимо от места регистрации или проживания. Это особенно актуально для пенсионеров, находящихся за границей или сменивших место жительства.

Пенсионный фонд: украинцы за границей могут пройти идентификацию в любом сервисном центре, не возвращаясь по месту регистрации

В Украине услуги Пенсионного фонда предоставляются по принципу экстерриториальности — граждане могут получить обслуживание в любом сервисном центре, независимо от места регистрации или фактического проживания. Об этом сообщил Пенсионный фонд Украины, пишет УНН.

Подробности

Гражданка, временно проживающая за пределами Украины, обратилась в Пенсионный фонд с вопросом, нужно ли ей возвращаться по месту регистрации для прохождения идентификации, или можно пройти идентификацию в приграничном населенном пункте в сервисном центре.

Пенсионный фонд Украины пояснил, что граждане, временно находящиеся за границей или не имеющие возможности пройти онлайн-идентификацию, могут сделать это в любом сервисном центре ПФУ.

ЦНАПы Украины расширяют возможности: налоговые и пенсионные услуги теперь доступны в одном месте02.10.25, 20:46 • 6210 просмотров

 Обращение именно по месту регистрации больше не является обязательным.

Для кого актуально

Эта возможность особенно важна для пенсионеров, которые:

  • находятся за пределами Украины;
    • изменили место жительства;
      • имеют технические ограничения для прохождения онлайн-процедур.

        Идентификация в сервисных центрах проводится по стандартной процедуре, с подтверждением личности и документов.

        Треть людей старшего возраста в Украине получат чуть более 3000 грн пенсии - данные реестра22.10.25, 09:27 • 2506 просмотров

        Степан Гафтко

        Наши за границей
        Пенсионный возраст
        Пенсионный фонд Украины
        Украина