Пенсійний фонд: українці за кордоном можуть пройти ідентифікацію у будь-якому сервісному центрі, не повертаючись за місцем реєстрації

В Україні послуги Пенсійного фонду надаються за принципом екстериторіальності — громадяни можуть отримати обслуговування у будь-якому сервісному центрі, незалежно від місця реєстрації чи фактичного проживання. Про це повідомив Пенсійний фонд України, пише УНН.

Деталі

Громадянка, яка тимчасово проживає за межами України, звернулася до Пенсійного фонду із запитанням, чи потрібно їй повертатися за місцем реєстрації для проходження ідентифікації, чи можна пройти ідентифікацію у прикордонному населеному пункті у сервісному центрі.

Пенсійний фонд України пояснив, що громадяни, які тимчасово перебувають за кордоном або не мають змоги пройти онлайн-ідентифікацію, можуть зробити це в будь-якому сервісному центрі ПФУ.

ЦНАПи України розширюють можливості: податкові та пенсійні послуги тепер доступні в одному місці

Звернення саме за місцем реєстрації більше не є обов’язковим.

Для кого актуально

Ця можливість особливо важлива для пенсіонерів, які:

перебувають за межами України;

змінили місце проживання;

мають технічні обмеження для проходження онлайн-процедур.

Ідентифікація в сервісних центрах проводиться за стандартною процедурою, з підтвердженням особи та документів.

Третина людей старшого віку в Україні отримають трохи більше 3000 грн пенсії - дані реєстру