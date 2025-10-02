ЦНАПи України розширюють можливості: податкові та пенсійні послуги тепер доступні в одному місці
Київ • УНН
В Україні ухвалено постанову, яка дозволяє оформлювати податкові та пенсійні послуги в ЦНАПах. Це нововведення забезпечить чіткі інструкції та якісну роботу адміністраторів, об'єднавши низку важливих сервісів.
Ухвалено постанову, згідно з якою, українці знатимуть, які послуги доступні в конкретному ЦНАПі. Також обіцяють чіткі інструкції і якісну роботу адміністраторів. Сервіс об'єднає низку важливих нововведень.
Деталі
Тепер українські громадяни зможуть оформлювати податкові та пенсійні послуги у ЦНАПах.
Для зручного пошуку необхідних сервісів, інформацію сформують у Гіді з держпослуг. У Мінцифрі оголосили, що постанова, яка визначає точний перелік послуг у центрах надання адмінпослуг - ухвалена.
Варто звернути увагу на низку ключових змін:
- Українці зможуть оформити картку платника податків, пенсійні та інші податкові послуги за один візит до ЦНАПу без поїздок до різних установ.
- Оновили повний перелік послуг та впровадили їх категорії в ЦНАПах — визначили перелік спільно з представниками центрів та обласних адміністрацій, щоб врахувати всі потреби мешканців.
- Також Визначили обовʼязкові послуги для ЦНАПів з урахуванням особливостей: ✔️ ✔️
- 360 послуг зарезервовано для ЦНАПів у відносно безпечній місцевості та додатково 13 для центрів, які мають спецобладнання;
- 245 узгоджено для ЦНАПів у прифронтових регіонах, але за наявності персоналу;
- також 118 - для територіальних підрозділів і віддалених робочих місць.
Важливе доповнення
Детальніше про оновлення та повний перелік послуг у ЦНАПах - за посиланням.
Нагадаємо
Кабінет Міністрів ухвалив постанову, розроблену Міністерством у справах ветеранів, яка уточнює процедури отримання посвідчення учасника бойових дій та спрощує доступ до даних Єдиного державного реєстру ветеранів війни. Це нововведення має на меті зробити процес зручнішим для ветеранів, ветеранок та їхніх родин.