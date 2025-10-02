$41.220.08
ЦНАПы Украины расширяют возможности: налоговые и пенсионные услуги теперь доступны в одном месте

Киев • УНН

 • 436 просмотра

В Украине принято постановление, которое позволяет оформлять налоговые и пенсионные услуги в ЦНАПах. Это нововведение обеспечит четкие инструкции и качественную работу администраторов, объединив ряд важных сервисов.

ЦНАПы Украины расширяют возможности: налоговые и пенсионные услуги теперь доступны в одном месте

Принято постановление, согласно которому украинцы будут знать, какие услуги доступны в конкретном ЦПАУ. Также обещают четкие инструкции и качественную работу администраторов. Сервис объединит ряд важных нововведений.

Передает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства цифровой трансформации Украины.

Детали

Теперь украинские граждане смогут оформлять налоговые и пенсионные услуги в ЦПАУ.

- передает Минцифра.

Для удобного поиска необходимых сервисов, информацию сформируют в Гиде по госуслугам. В Минцифре объявили, что постановление, определяющее точный перечень услуг в центрах предоставления админуслуг - принято.

Стоит обратить внимание на ряд ключевых изменений:

  1. Украинцы смогут оформить карточку налогоплательщика, пенсионные и другие налоговые услуги за один визит в ЦПАУ без поездок в разные учреждения.
    1. Обновили полный перечень услуг и внедрили их категории в ЦПАУ — определили перечень совместно с представителями центров и областных администраций, чтобы учесть все потребности жителей.
      1. Также Определены обязательные услуги для ЦПАУ с учетом особенностей: ✔️ ✔️
        • 360 услуг зарезервировано для ЦПАУ в относительно безопасной местности и дополнительно 13 для центров, имеющих спецоборудование;
          • 245 согласовано для ЦПАУ в прифронтовых регионах, но при наличии персонала;
            • также 118 - для территориальных подразделений и удаленных рабочих мест.

              Важное дополнение

              Подробнее об обновлениях и полном перечне услуг в ЦПАУ - по ссылке.

              Напомним

              Кабинет Министров принял постановление, разработанное Министерством по делам ветеранов, которое уточняет процедуры получения удостоверения участника боевых действий и упрощает доступ к данным Единого государственного реестра ветеранов войны. Это нововведение имеет целью сделать процесс более удобным для ветеранов, ветеранок и их семей.

              Игорь Тележников

              Общество
              Украина