Повітряні сили ЗСУ показали винищувач Mirage 2000 у роботі
Київ • УНН
Повітряні сили ЗСУ продемонстрували роботу французького винищувача Mirage 2000 на оперативному аеродромі під час виконання бойового завдання. Пілот та техніки розповіли про ефективність літака та важливість міжнародної підтримки України.
Повітряні сили ЗСУ показали роботу французького винищувача Mirage 2000, пише УНН.
Деталі
"Французьких Mirage 2000 в Повітряних Силах України не багато, тому зустріти цей літак на оперативному аеродромі – справжня удача для нашої знімальної групи, ще й під час виконання пілотом реального бойового завдання", - зазначили у ПС ЗСУ у підписі до відповідного відео.
Льотчик Mirage 2000 та авіаційні техніки, як вказано, розповіли про ефективність французького літака на полі бою та необхідність подальшої міжнародної підтримки України у боротьбі проти агресора.
Нагадаємо
Україна і Франція підписали документ, який дає нашій країні можливість придбати військове обладнання з французької оборонної промислової та технологічної бази, зокрема 100 літаків Rafale F4 до 2035 року для бойової авіації України.