Повітряні сили ЗСУ показали винищувач Mirage 2000 у роботі

Ексклюзив
14:29 • 2244 перегляди
МОЗ має право перевірити клініку Odrex: юрист пояснив, чому смерть пацієнта – достатня підстава для позапланового контролю
14:17 • 6908 перегляди
Чемпіонат світу-2026 вперше у трьох країнах: що відомо про місця, формат і шанси УкраїниPhotoVideo
13:23 • 12529 перегляди
Вогонь не має шансів: українська компанія XENA встановила рекорд у пожежогасінніPhoto
11:49 • 16092 перегляди
Чи зможе Україна продовжувати воювати без американської зброї? У Politico відповіли
10:00 • 13774 перегляди
27 листопада в Україні прогнозують різкий контраст температур: яку погоду очікувати
Ексклюзив
09:34 • 19783 перегляди
Встановлення сонячних панелей: чи допомагають в умовах відключення світла
26 листопада, 08:59 • 30480 перегляди
"Відповідальність не знає винятків": Генпрокурор Кравченко повідомив про звільнення 74 прокурорів після перевірки інвалідності, у суді - нова справа
26 листопада, 08:27 • 18613 перегляди
Міненерго: рф атакувала енергетику в двох областях, графіки - цілодобово, три регіони - на аварійних відключеннях
Ексклюзив
26 листопада, 07:00 • 31375 перегляди
Міжнародний день боротьби з ожирінням: як проблема загострюється під час війниPhoto
26 листопада, 06:31 • 17161 перегляди
Мирний план США для України базується на російському документі - Reuters
Популярнi новини
Атака на Запоріжжя: кількість поранених зросла до 19Photo26 листопада, 05:09 • 15701 перегляди
Міністр армії США зробив песимістичний прогноз щодо ситуації в Україні: реакція Венса і Рубіо не забарилась26 листопада, 06:56 • 18270 перегляди
"Моя скеля": мільярдер Річард Бренсон повідомив про смерть дружини - після 50 років разомPhoto26 листопада, 07:22 • 11611 перегляди
Фабрика медичних трагедій: жертви "лікування" в одеській приватній клініці Odrex розповідають історії, від яких холоне кровPhoto26 листопада, 08:59 • 34492 перегляди
Готуємо оладки, які вийдуть у кожного: топ-5 відбірних рецептівPhoto12:02 • 17380 перегляди
Публікації
Чемпіонат світу-2026 вперше у трьох країнах: що відомо про місця, формат і шанси УкраїниPhotoVideo14:17 • 6908 перегляди
Що робити на городі у грудні: поради для тих, хто не відпочиває взимкуPhoto13:53 • 7520 перегляди
Вогонь не має шансів: українська компанія XENA встановила рекорд у пожежогасінніPhoto13:23 • 12529 перегляди
Готуємо оладки, які вийдуть у кожного: топ-5 відбірних рецептівPhoto12:02 • 17537 перегляди
Чи зможе Україна продовжувати воювати без американської зброї? У Politico відповіли11:49 • 16092 перегляди
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа25 листопада, 14:23 • 28665 перегляди
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ25 листопада, 08:39 • 63114 перегляди
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року24 листопада, 08:11 • 80434 перегляди
Друга частина "Wicked" б'є рекорди в прокаті24 листопада, 07:49 • 80673 перегляди
Демі Ловато влаштувала танці на яхті та розповіла про роботу над документальним фільмом22 листопада, 19:12 • 87481 перегляди
The New York Times

Повітряні сили ЗСУ показали винищувач Mirage 2000 у роботі

Київ • УНН

 • 42 перегляди

Повітряні сили ЗСУ продемонстрували роботу французького винищувача Mirage 2000 на оперативному аеродромі під час виконання бойового завдання. Пілот та техніки розповіли про ефективність літака та важливість міжнародної підтримки України.

Повітряні сили ЗСУ показали винищувач Mirage 2000 у роботі

Повітряні сили ЗСУ показали роботу французького винищувача Mirage 2000, пише УНН.

Деталі

"Французьких Mirage 2000 в Повітряних Силах України не багато, тому зустріти цей літак на оперативному аеродромі – справжня удача для нашої знімальної групи, ще й під час виконання пілотом реального бойового завдання", - зазначили у ПС ЗСУ у підписі до відповідного відео.

Льотчик Mirage 2000 та авіаційні техніки, як вказано, розповіли про ефективність французького літака на полі бою та необхідність подальшої міжнародної підтримки України у боротьбі проти агресора.

Висока ефективність: українські пілоти F-16 та Mirage-2000 нейтралізували понад 1600 цілей рф19.11.25, 14:11 • 3620 переглядiв

Нагадаємо

Україна і Франція підписали документ, який дає нашій країні можливість придбати військове обладнання з французької оборонної промислової та технологічної бази, зокрема 100 літаків Rafale F4 до 2035 року для бойової авіації України.

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Техніка
Воєнний стан
Війна в Україні
Dassault Mirage 2000
Збройні сили України
Україна