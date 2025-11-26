$42.400.03
Воздушные силы ВСУ показали истребитель Mirage 2000 в работе
15:49 • 2186 просмотра
Odrex "сбрасывает кожу": как одесская клиника перерегистрирует бизнес в попытке уйти от ответственности
15:41 • 1156 просмотра
Мирный план Трампа является попыткой создать механизм для прекращения войны - Подоляк
15:07 • 4274 просмотра
Воздушные силы ВСУ показали истребитель Mirage 2000 в работе
15:02 • 1528 просмотра
В МИД Молдовы послу рф вручили ноту протеста: к зданию ведомства принесли российский беспилотник
14:47 • 1912 просмотра
Ученые могли наконец впервые "увидеть" темную материю: новое исследование
14:38 • 1512 просмотра
россия не готова делать новые уступки, в том числе и в контексте "сво" в переговорах по Украине – МИД РФ
Эксклюзив
14:29 • 6436 просмотра
Минздрав имеет право проверить клинику Odrex: юрист объяснил, почему смерть пациента – достаточное основание для внепланового контроля
14:17 • 16084 просмотра
Чемпионат мира-2026 впервые в трех странах: что известно о местах, формате и шансах Украины
13:23 • 19216 просмотра
Огонь не имеет шансов: украинская компания XENA установила рекорд в пожаротушении
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Воздушные силы ВСУ показали истребитель Mirage 2000 в работе

Киев • УНН

 • 4278 просмотра

Воздушные силы ВСУ продемонстрировали работу французского истребителя Mirage 2000 на оперативном аэродроме во время выполнения боевого задания. Пилот и техники рассказали об эффективности самолета и важности международной поддержки Украины.

Воздушные силы ВСУ показали истребитель Mirage 2000 в работе

Воздушные силы ВСУ показали работу французского истребителя Mirage 2000, пишет УНН.

Детали

"Французских Mirage 2000 в Воздушных Силах Украины немного, поэтому встретить этот самолет на оперативном аэродроме – настоящая удача для нашей съемочной группы, еще и во время выполнения пилотом реального боевого задания", - отметили в ВС ВСУ в подписи к соответствующему видео.

Летчик Mirage 2000 и авиационные техники, как указано, рассказали об эффективности французского самолета на поле боя и необходимости дальнейшей международной поддержки Украины в борьбе против агрессора.

Высокая эффективность: украинские пилоты F-16 и Mirage-2000 нейтрализовали более 1600 целей РФ19.11.25, 14:11 • 3628 просмотров

Напомним

Украина и Франция подписали документ, который дает нашей стране возможность приобрести военное оборудование из французской оборонной промышленной и технологической базы, в частности 100 самолетов Rafale F4 до 2035 года для боевой авиации Украины.

Юлия Шрамко

