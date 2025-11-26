Воздушные силы ВСУ показали истребитель Mirage 2000 в работе
Воздушные силы ВСУ продемонстрировали работу французского истребителя Mirage 2000 на оперативном аэродроме во время выполнения боевого задания. Пилот и техники рассказали об эффективности самолета и важности международной поддержки Украины.
"Французских Mirage 2000 в Воздушных Силах Украины немного, поэтому встретить этот самолет на оперативном аэродроме – настоящая удача для нашей съемочной группы, еще и во время выполнения пилотом реального боевого задания", - отметили в ВС ВСУ в подписи к соответствующему видео.
Летчик Mirage 2000 и авиационные техники, как указано, рассказали об эффективности французского самолета на поле боя и необходимости дальнейшей международной поддержки Украины в борьбе против агрессора.
Украина и Франция подписали документ, который дает нашей стране возможность приобрести военное оборудование из французской оборонной промышленной и технологической базы, в частности 100 самолетов Rafale F4 до 2035 года для боевой авиации Украины.