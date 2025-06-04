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Тризуб у небі: французькі винищувачі Mirage 2000 здійснили політ над Чорним морем

Київ • УНН

 • 1350 перегляди

Французькі винищувачі Mirage 2000 здійснили політ над Чорним морем, утворивши в небі тризуб. Цей жест став символом підтримки України та стратегічного партнерства з Францією.

Тризуб у небі: французькі винищувачі Mirage 2000 здійснили політ над Чорним морем

Патруль французьких винищувачів Mirage 2000 здійснив демонстраційний політ над Чорним морем. Пілоти виконали проліт за особливою траєкторію, яка нагадує обриси тризубу символу національного гербу України. Про це УНН повідомляє з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

Деталі

Особливий маршрут суден Mirage 2000 одразу ж був помічений на загальнодоступних платформах відстеження польотів, таких як Flightradar24.

Його зафіксували не лише російські радари, але й мільйони користувачів по всьому світу, він з'явився у стрічках новин соціальних мереж, у ЗМІ та на екранах смартфонів. Цей жест є демонстрацією підтримки, солідарності та стратегічного партнерства з Україною

- йдеться у повідомленні.

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Як наголосили у Повітряних силах, для України цей жест має більше, ніж просто символічне значення. Він ілюструє міжнародну підтримку та готовність союзників до дій.

Повітряні Сили Збройних Сил України висловлюють вдячність французьким партнерам за цю чітку та публічну демонстрацію підтримки.

- наголошується у повідоленні.

Нагадаємо

У березні поточного року, після перехоплення російської ракети українським Mirage 2000, що набуло широкого розголосу, президент Франції Емманюель Макрон заявив що Україна може отримати більше французьких винищувачів Mirage-2000 від третіх країн.

Франція модернізує авіабазу за 1,7 мільярда доларів для розміщення ядерних бомбардувальників29.05.25, 12:02 • 3170 переглядiв

Лілія Набока

Лілія Набока

ВійнаНовини Світу
Дассо Міраж 2000
Збройні сили України
Емманюель Макрон
Франція
Чорне море
Україна
Brent Oil
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