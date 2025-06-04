Тризуб у небі: французькі винищувачі Mirage 2000 здійснили політ над Чорним морем
Київ • УНН
Французькі винищувачі Mirage 2000 здійснили політ над Чорним морем, утворивши в небі тризуб. Цей жест став символом підтримки України та стратегічного партнерства з Францією.
Патруль французьких винищувачів Mirage 2000 здійснив демонстраційний політ над Чорним морем. Пілоти виконали проліт за особливою траєкторію, яка нагадує обриси тризубу символу національного гербу України. Про це УНН повідомляє з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram.
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Особливий маршрут суден Mirage 2000 одразу ж був помічений на загальнодоступних платформах відстеження польотів, таких як Flightradar24.
Його зафіксували не лише російські радари, але й мільйони користувачів по всьому світу, він з'явився у стрічках новин соціальних мереж, у ЗМІ та на екранах смартфонів. Цей жест є демонстрацією підтримки, солідарності та стратегічного партнерства з Україною
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Як наголосили у Повітряних силах, для України цей жест має більше, ніж просто символічне значення. Він ілюструє міжнародну підтримку та готовність союзників до дій.
Повітряні Сили Збройних Сил України висловлюють вдячність французьким партнерам за цю чітку та публічну демонстрацію підтримки.
Нагадаємо
У березні поточного року, після перехоплення російської ракети українським Mirage 2000, що набуло широкого розголосу, президент Франції Емманюель Макрон заявив що Україна може отримати більше французьких винищувачів Mirage-2000 від третіх країн.
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